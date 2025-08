Thị trường đất nền Long An đang nổi sóng khi hàng loạt các dự án lớn ra hàng, được khởi động tại khu vực này. Sau một thời gian ngủ đông, đến nay, thị trường đất nền Long An đã bắt đầu có tín hiệu ấm trở lại.

Thị Trường Đất Nền Long An Đang Tăng Giá

Thị trường đất nền Long An đang có xu hướng nhích lên về giá bán trong 2 tháng qua. Tâm điểm của thị trường đất nền Long An là khu vực Bến Lức – nơi đang đón nhiều dự án quy mô lớn đã, đang và sẽ đổ bộ trong thời gian tới. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, giá đất nền Bến Lức đang nhích nhẹ so với 2 tháng trước. Dù chưa tạo nên “tâm chấn” nhưng đây cũng là tín hiệu khởi sắc của thị trường đất nền Long An – vốn đã ngủ đông một thời gian dài sau cuộc suy thoái của thị trường bất động sản.

Thị trường đất nền Long An đang nổi sóng trong thời gian gần đây. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , giá đất nền tại Lương Hòa (Bến Lức) đã tăng nhẹ 10% so với 2 tháng trước đó. Cụ thể, đất mặt tiền lộ liên ấp tại xã Lương Hòa, tùy loại diện tích, vị trí đang được chào bán 5-8 triệu đồng/m2, tăng khoảng 10% so với tháng 8/2024. Những mảnh đất vườn có diện tích lên tới 1.000m2 tại Lương Hòa, giá bán cũng tăng từ mức phổ biến là 1-1,4 triệu đồng/m2 lên mức 1,1-1,6 triệu đồng/m2. Đất thổ cư tại Bình Đức cũng tăng từ mức 4,5-6 triệu đồng/m2 lên mức 5-6,5 triệu đồng/m2. Những lô đất vườn có diện tích 1.000m2 tại Bình Đức, giá bán cũng tăng từ 1-1,2 triệu đồng/m2 lên mức 1,1-1,3 triệu đồng/m2. Những lô đất tại Bình Đức có mặt tiền nhìn ra sông Vàm Cỏ Đông, đường 2 ô tô lớn tránh nhau,giá bán cũng tăng từ 9-10 triệu đồng/m2 lên mức 10,5-11,5 triệu đồng/m2. Đất thổ cư đường tỉnh lộ 816 ở Thạnh Hòa, giá cũng tăng từ 4-6 triệu đồng/m2 lên mức 5-7 triệu đồng/m2.

Tại xã Phước Lợi, đất mặt tiền TL835, giá cũng tăng từ mức phổ biến là 10 triệu đồng/m2 lên mức 11-12 triệu đồng/m2. Cũng tại Phước Lợi, đất thổ cư gần chợ Gò Đen, giá rao bán cũng từ mức 5-6 triệu đồng/m2, nhích nhẹ lên mức 5,5-6,5 triệu đồng/m2. Đất thổ cưê tại Thạnh Đức, gần Quốc lộ 1A, giá bán cũng tăng từ mức 6-7 triệu đồng/m2 lên mức 6,5-7,7 triệu đồng/m2. Đất thổ cư tại Mỹ Yên cũng đang được rao bán phổ biến ở mức 5-6 triệu đồng/m2, thay vì mức 4,5-5,5 triệu đồng/m2 của hai tháng trước đó. Đất tại An Thạnh, cũng tăng giá từ mức 6-7 triệu đồng/m2 lên mức 7-8 triệu đồng/m2.

Anh Lê Minh, môi giới đất nền tại Bến Lức (Long An) cho biết, so với thời điểm đầu năm, số lượng nhà đầu tư về tìm mua đất nền tại Bến Lức đang tăng lên, dù chưa mạnh và nhiều như thời điểm thịnh vượng của thị trường là các năm 2019-2021. Lượng người quan tâm tìm hiểu thị trường đang tăng lên nhưng lượng nhà đầu tư xuống tiền chốt cọc cũng tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu năm.

Lực Đẩy Của Thị Trường Đất Nền Long An

Sở dĩ thị trường đất nền Long An, trong đó nổi bật là đất nền Bến Lức trở nên sôi động trong các tháng gần đây là bởi thị trường Long An liên tiếp đón nhận những thông tin tích cực. Nhiều dự án bất động sản của các ông lớn bất động sản đã, đang và sẽ được triển khai tại đây trong thời gian tới như khu đô thị Waterpoint của Nam Long sẽ mở bán các giai đoạn kế tiếp, dự án La Home do Công ty Cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư, Eco Retreat của Ecopark…

Long An hội tụ nhiều lực đẩy, kích thích thị trường bất động sản Long An phát triển. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Cũng theo anh Lê Minh, đất nền Long An nằm trong các khu vực dân cư có lợi thế ở mức giá rẻ, chỉ dao động 5-8 triệu đồng/m2, ở những vị trí đẹp hơn, giá ngoài 10 triệu đồng/m2, đây là mức giá hấp dẫn với giới đầu tư, đặc biệt là giới đầu tư có dòng vốn nhỏ. Sau một thời gian thị trường đất nền Long An ảm đạm do thị trường bất động sản nói chung rơi vào cảnh suy thoái, thì việc các dự án lớn đổ bộ về đây đã kích họat lại thị trường này.

Lý giải về sự sôi nổi của thị trường đất nền Long An thời gian qua và thị trường bất động sản Long An nói chung, bà Giang Huỳnh, Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills TP.HCM cho biết, có 3 lý do để thị trường có thể tin vào sự phát triển của bất động sản Long An. Thứ nhất, Long An sở hữu vị trí địa lý được xem như cửa ngõ để kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM. Đây là một lợi thế đặc biệt thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại cũng như giao thông hậu cần cho cả 2 khu vực.

Thứ hai, Long An là địa phương có diện tích lớn (4.492km2) và quỹ đất trống cũng rộng lớn vô cùng. Đây là điểm cộng của thị trường Long An trong mắt các chủ đầu tư, nhất là trong bối cảnh các đô thị xung quanh, đặc biệt là TP.HCM đang dần cạn kiệt quỹ đất trống.

Thứ ba, đó là cơ hội phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Long An. Trong vài năm trở lại đây, Long An đã vươn lên và phát triển rất nhanh, vững chắc về công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất tốt, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM hiện tại gần như đã khan hiếm quỹ đất, giá cả neo cao rất khó tiếp cận, nguồn cung hạn chế thì Long An với lợi thế vị trí tiếp giáp thuận lợi ngay cửa ngõ TP.HCM, quỹ đất dồi dào là một thị trường tiềm năng để mở ra các cơ hội phát triển nhiều loại hình nhà ở với giá cả phải chăng.

