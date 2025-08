Thị trường đất nền Long An ghi nhận hiện tượng tăng giá nhẹ thời điểm đầu năm 2025 khi có thông tin về siêu dự án của Vinhomes sẽ triển khai tại đây. Trước đó, trong năm 2024, thị trường đất nền Long An cũng đã trồi sụt nhiều lần vì thông tin các siêu dự án đổ bộ.

Thị Trường Đất Nền Long An: Trầm Lắng Cuối Năm 2024

Trước đó, nửa cuối năm 2024, thị trường đất nền Long An đã trải qua hai đợt tăng giảm liên tiếp. Cụ thể, theo khảo sát của website Batdongsan.com.vn vào thời điểm đó, ăn theo thông tin các siêu dự án sẽ đổ bộ, thời điểm tháng 9 và tháng 10/2024, đất nền Long An tăng giá khoảng 10% so với tháng 7 và tháng 8/2024. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9/2024, mặt bằng giá đất nền Lương Hòa (Bến Lức) tăng từ 8-10%. Tùy loại diện tích, vị trí, đất mặt tiền lộ liên ấp tại xã Lương Hòa, giá bán tăng từ 4,5-7 triệu đồng/m2 lên mức 5-8 triệu đồng/m2. Cùng thuộc khu vực Lương Hòa, đất vườn có diện tích lên tới 1.000m2, giá bán nhích từ mức phổ biến là 1-1,4 triệu đồng/m2 lên mức 1,1-1,6 triệu đồng/m2. Đất tại Bình Thạnh (Thủ Thừa) cũng tăng từ 7-8 triệu đồng/m2 lên mức 7,5-8,5 triệu đồng/m2. Cùng biên độ thời gian, mức tăng tương tự cũng diễn ra với các khu vực Bình Đức, Phước Lợi, Thạnh Đức, An Thạnh (Bến Lức), Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Đông, Tân Mỹ, Đức Hòa Hạ (Đức Hòa), Tân Thành, Mỹ An, Nhị Thành (Thủ Thừa).

Cuối năm 2024, thị trường đất nền Long An diễn biến trầm lắng. Ảnh: Tài chính Doanh nghiệp

Thế nhưng, đến cuối năm, đất nền Long An lại rơi cảnh đìu hiu. Cũng theo khảo sát của Batdongsan.com.vn vào thời điểm này, sau thời gian tăng giá, giá đất nền đi ngang, lượng giao dịch chững lại, không có xu hướng tăng so với các tháng trước đó. Cụ thể, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, đất nền huyện Bến Lức , đất mặt tiền lộ liên ấp tại xã Lương Hòa, tùy loại diện tích vẫn đang duy trì giá chào bán 5-8 triệu đồng/m2. Đất thổ cư tại Bình Đức vẫn đang đi ngang ở mức 5-6,5 triệu đồng/m2. Những lô đất vườn có diện tích 1.000m2 tại Bình Đức, giá bán cũng đang duy trì mức giá của tháng 9/2024 là 1,1-1,3 triệu đồng/m2. Đất nền xã Phước Lợi, vị trí mặt tiền TL835, giá vẫn duy trì mức 11-12 triệu đồng/m2. Cũng tại Phước Lợi, đất thổ cư gần chợ Gò Đen, giá rao bán vẫn đang ở mức 5,5-6,5 triệu đồng/m2. Đất thổ cư tại Thạnh Đức, gần Quốc lộ 1A, giá bán không có sự thay đổi so với 3 tháng trước đó, vẫn duy trì 6,5-7,7 triệu đồng/m2. Đất thổ cư tại Mỹ Yên cũng đang được rao bán phổ biến ở mức 5-6 triệu đồng/m2. Đất tại An Thạnh vẫn đang ở mức 7-8 triệu đồng/m2.

Đất Nền Long An Tăng Giá Thời Điểm Đầu Năm 2025

Trong năm 2025, một ông lớn bất động sản dự kiến mở dự án ở Phước Vĩnh Tây ở Long An. Được biết, khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Khu đô thị có diện tích gần 1.090 ha với quy mô dân số dự án khoảng 89.960 người. Theo quy hoạch, khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây sẽ có 15.244 lô đất xây dựng nhà ở thương mại. Cụ thể, 8.194 căn biệt thự; 7.050 căn nhà ở liền kề; 13.440 căn hộ chung cư nhà ở xã hội; 2.370 căn nhà ở thấp tầng dành cho tái định cư.

Siêu dự án của Vinhomes khiến đất nền Long An nổi sóng đầu năm 2025. Ảnh: Dân Trí

Dù thông tin về việc mở bán siêu dự án tại Long An chưa phải nguồn tin xác thực nhưng giới đầu nậu, môi giới không chuyên đã lấy lý do đó để đẩy đất nền Long An vốn đang trầm lặng vao thời điểm cuối năm. Với đất nền Phước Vĩnh Tây , những lô đất vị trí mặt tiền đường ở Phước Vĩnh Tây, gần kề siêu dự án, thời điểm tháng 9/2024 có giá chỉ hơn 10 triệu đồng/m2 thì nay được đẩy lên ngoài 30 triệu đồng/m2. Những lô đất vị trí xấu hơn nhưng gần kề dự án, trong vòng 5 tháng, giá cũng tăng từ 7-8 triệu đồng/m2 lên mức 14-16 triệu đồng/m2.

Đáng nói, những khu đất không thuộc huyện Cần Guộc mà thuộc các huyện khác cũng nhúc nhích theo trước thông tin về siêu dự án. Đơn cử, thị trường đất nền Thủ Thừa , đất tại Bình Thạnh đã tăng nhẹ từ mức 7,5-8,5 triệu đồng/m2 lên 8-9 triệu đồng/m2. Đất ở Nhị Thành cũng tăng 1 giá, nhích lên 6-9 triệu đông/m2. Các vị trí mặt tiền đường kinh doanh ở Nhị Thành tăng 2 giá, từ mức 10-12 triệu đồng/m2 lên 12-14 triệu đồng/m2. Cùng biên độ thời gian, đất ở Mỹ An được chào bán từ 5-7 triệu đồng/m2 lên 6-8 triệu đồng/m2. Đất tại Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông (Đức Hòa), vị trí đường tỉnh lộ 10 tăng từ 13-18 triệu đồng/m2 lên 14,5-20 triệu đồng/m2.

Dù giá tăng nhẹ nhưng theo các môi giới địa phương, thanh khoản của thị trường chưa có nhiều biến động. Khu vực Phước Vĩnh Tây (Cần Guộc) ghi nhận mối quan tâm mạnh nhất của thị trường có sự tăng trưởng về lượng người đi xem đất nhưng tỉ lệ chuyển đổi thành giao dịch thực là chưa đáng kể. Anh Huy Kháng, môi giới đất nền tại đây cho rằng nhà đầu tư vẫn đang giữ tâm thế nghe ngóng sau Tết, có thể giao dịch sẽ bùng nổ trong tháng 3 và tháng 4 tới.

