Đất nền: “Món ngon” hợp khẩu vị giới đầu tư bất động sản

Kênh đầu tư “vua”

Theo giới chuyên gia, so với loại hình căn hộ hay các dòng sản phẩm mới như officetel, condotel,… đất nền vẫn là kênh đầu tư được săn đón bậc nhất nhờ các yếu tố: Thanh khoản cao, nguồn cung hữu hạn, khả năng tăng giá mạnh với tỷ suất sinh lời đột biến.

Thị trường năm 2020 được dự báo tiếp tục sụt giảm nguồn cung, trong đó đất nền vẫn được xem là kênh đầu tư hàng đầu. Ghi nhận thực tế tại một số dự án đất nền cho thấy, giá không chỉ tăng qua các đợt mở bán mà cũng không ngừng tăng trên thị trường thứ cấp. Có những dự án dù tăng giá chuyển nhượng song tìm mua cũng không có hàng.



Tâm lý chuộng đất nền vẫn luôn in đậm trong tâm lý đa phần người Việt với suy nghĩ "

mua thổ thì lời". Trải qua nhiều giai đoạn thị trường nhà đất nóng sốt,

quan niệm này càng được củng cố

Đáng chú ý, trong thời điểm đại dịch, có những thông tin cho rằng thị trường có dấu hiệu bán tháo và cắt lỗ. Thực tế, không có bất kỳ ghi nhận nào về dấu hiệu giảm giá và đất nền vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư.

Với biên độ tăng giá ổn định và bền vững, người Việt luôn ưu tiên đầu tư loại sản phẩm này. Không ít người còn dùng đất nền để tích lũy lâu dài hoặc làm tài sản thừa kế truyền đời. Mặt khác, khi xây dựng nhà liền thổ, sản phẩm này còn mang đến không gian riêng tư và sự độc lập hơn hẳn các loại hình khác.

“Chọn đất gửi vàng”

Một điểm đáng chú ý là nguồn cung đất nền ngày càng thu hẹp đáng kể. Ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, càng gần nội đô quỹ đất nền càng cạn kiệt. Xu hướng đổ dồn về vùng ven đang nóng lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với tình hình sụt giảm chung của thị trường BĐS như hiện nay, các nhà đầu tư chỉ nên tập trung vào những khu vực giáp ranh và các đô thị vệ tinh với hạ tầng kết nối thuận tiện để được đảm bảo về nhu cầu thật đi cùng tiềm năng có thật. Thêm vào đó, các vị trí đắc địa như mặt tiền đường, ven sông, nằm giữa khu dân cư cũng là yếu tố tăng giá trị đáng kể cho sản phẩm.



Dòng sản phẩm đất nền ven sông thường có mức giá cao hơn nhưng

cũng sở hữu khả năng tăng giá tốt hơn

Song song đó, yếu tố pháp lý đang được xem là tiêu chí cực kỳ quan trọng để lựa chọn đất nền. Nhà đầu tư chỉ nên rót vốn vào những sản phẩm có sổ đỏ lâu dài và pháp lý hoàn chỉnh để có được sản phẩm an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, các dự án có pháp lý rõ ràng luôn được săn đón trong mọi thời điểm.

Ngoài ra, kinh nghiệm đầu tư đất nền hiệu quả và an toàn từ các chuyên gia là ưu tiên chọn đất nền dự án. Bởi lẽ, trước khi rót vốn hàng ngàn tỷ đồng để triển khai dự án, các chủ đầu tư đã nghiên cứu kỹ quy hoạch và hạ tầng khu vực. Thêm nữa, dự án thường được phát triển cùng các tiện ích nội khu hoàn chỉnh và đồng bộ hơn hẳn so với đất riêng lẻ, đảm bảo một cuộc sống tiện nghi cho cư dân.

Danh mục đầu tư hấp dẫn

Việc khan hiếm nguồn cung đẩy giá BĐS TP.HCM lên cao khiến giới đầu tư đang chuyển hướng quan tâm đến các đô thị vệ tinh. Đơn cử, theo ghi nhận giá đất thổ cư tại các đô thị vệ tinh khu Nam vẫn chưa đạt đến mốc 30 triệu đồng/m², chỉ bằng khoảng 50% so với Nhà Bè và 25% so với Q.7. Chưa kể, những khu vực này có hạ tầng ngày càng bài bản đáp ứng tốt nhu cầu an cư.

Nằm liền kề TP.HCM, Cần Giuộc được xem là đô thị vệ tinh chiến lược trong xu hướng giãn dân. Hiện giá đất khu vực chỉ từ 20 – 25 triệu đồng/m² với mức tăng trung bình 30 – 35%/năm. Chưa kể, Cần Giuộc còn sở hữu động lực tăng giá lớn từ tốc đô đô thị hóa đang lan nhanh từ Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè cùng các dự án hạ tầng lớn, giao thông liên kết vùng đang được triển khai như Vành đai 4, tuyến Metro số 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành,…

Trong đó, các khu đô thị mới có pháp lý rõ ràng, sổ đỏ sở hữu lâu dài và riêng cho từng nền tại Cần Giuộc luôn được săn đón trong mọi thời điểm. Hiện tại, một trong những dự án chiếm ưu thế về pháp lý tại thị trường này là Hiep Phuoc Harbour View. “Nhất cận lộ, nhị cận giang”, Hiep Phuoc Harbour View sở hữu vị trí lý tưởng tại mặt tiền Nguyễn Văn Tạo và bờ sông Soài Rạp dài 2km. Dự án được quy hoạch bài bản theo mô hình khu đô thị hiện đại với quy mô 30,2ha.



Không chỉ sở hữu ưu thế về pháp lý sổ đỏ sở hữu lâu dài, Hiep Phuoc Harbour View còn chinh phục

khách hàng với mức giá hợp lý chỉ từ 1,45 tỷ đồng/nền, thanh toán trong 24 tháng, đợt đầu chỉ 15%

Không chỉ nổi trội về pháp lý và quy hoạch, tiềm năng kinh doanh của dự án còn được “kích hoạt” bởi vị trí lý tưởng. Cụ thể, Hiep Phuoc Harbour View là dự án dân cư trọng tâm giữa 5 CCN đang trong quá trình hình thành với tổng quy mô hơn 260ha, bao gồm CCN Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3, 4 và CCN Tân Tập. Dự án còn liền kề Khu đô thị – cảng Hiệp Phước và KCN Long Hậu cũng như kết nối thuận tiện đến các KCN quy mô lớn nhất khu Nam như KCN Đông Nam Á, KCN Long Hậu 1 & 2, KCN Tân Kim,… Đồng thời, từ dự án chỉ mất 20 phút để di chuyển đến Phú Mỹ Hưng, 30 phút đến Q.1, giúp cư dân kết nối nhanh với các tiện ích hiện đại của khu vực trong cự ly lý tưởng.

Chị Mỹ Linh, một nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết: “Thay vì đầu tư vào đất nền riêng lẻ trong cùng khu vực, tôi quyết định bỏ thêm tiền để mua nền nhà phố ven sông Hiep Phuoc Harbour View để thừa hưởng quy hoạch của dự án với các tiện ích nội khu như công viên bờ sông, quảng trường, khu thể thao,…”

“Trong giai đoạn này, đầu tư vào các sản phẩm đất nền sổ đỏ là an toàn và hiệu quả nhất. Khi tìm hiểu Hiep Phuoc Harbour View, tôi rất ấn tượng vì dự án không những có vị trí đẹp, quy hoạch đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh mà còn được kéo dài thời gian thanh toán đến 2 năm”, anh Hoàng Hải (Q.7, TP.HCM) chia sẻ.

