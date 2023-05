Đất nền một số khu vực vẫn sôi động ngầm trong mùa dịch?

Thị trường đất nền khu vực miền Nam sôi động hơn thị trường miền Bắc, đặc biệt là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An với lượng tin rao bán đất nền dự án vượt xa Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc khác. Về mức giá, theo báo cáo quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn, lượng đất nền có giá dưới 1 tỷ đồng tại miền Bắc chiếm đến hơn một nửa tổng số đất nền được chào bán. Tỷ lệ này cao hơn khu vực miền Trung và miền Nam.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, đất nền nằm trong mức giá 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hiện vẫn được quan tâm ở phía Bắc. Dù thị trường khó khăn nhưng những lô đất nền có vị trí đẹp, giá phải chăng và đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn của số đông vẫn có giao dịch.



Đất nền và chung cư bình dân là 2 loại hình được tìm kiếm nhiều trong mùa dịch

Từng là phân khúc liên tiếp chứng kiến các cơn sốt khắp cả nước trong năm 2019, sang năm 2020 dù có phần trầm lắng hơn vì việc siết chặt chính sách quản lý và ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng đất nền vẫn là phân khúc “sống khỏe” trong quý 1. Báo cáo quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy những chỉ số sụt giảm mức độ quan tâm của phân khúc đất nền và chung cư bình dân thấp hơn các loại hình bất động sản khác. Đáng chú ý, mức độ sụt giảm về nhu cầu mua chỉ bằng xấp xỉ một nửa mức sụt giảm nhu cầu bán. Điều này cho thấy nhu cầu tìm mua và đầu tư đất nền trong mùa dịch vẫn rất lớn.

Trên thị trường có một nhóm những nhà đầu tư lạc quan, thay vì “ăn chắc mặc bền” bằng cách gửi tiết kiệm hoặc mua vàng lại chọn đổ tiền vào đất. Tâm lý của những nhà đầu tư này là dù giá đất có biến động nhưng nhu cầu là không thể mất đi nên xu hướng tăng giá sẽ vẫn có dù có thể chậm lại.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, thị trường đất nền phía Nam đã chững hẳn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời xuất hiện nhiều tin rao bán lỗ với lời quảng cáo mang đến cơ hội “bắt đáy” cho người mua như tại Bình Phước, Long An, Đồng Nai… Đây cũng là những khu vực có giá đất biến động mạnh trong năm 2019. Giá giảm, nhiều nhà đầu tư vốn mạnh, không phụ thuộc vào ngân hàng vẫn có xu hướng đi tìm mua đất. Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Netland cho rằng một số khu vực thuộc Đồng Nai, Long An, Quy Nhơn, Lâm Đồng vẫn xuất hiện sự sôi động ngầm với sự tham gia của nhóm khách hàng có nhiều kinh nghiệm và nguồn tài chính dồi dào.

"Có những lô đất nền ở Đồng Nai được mua vào với giá 500 triệu đồng mỗi sào, nhưng sau 2 tuần đã có người sẵn sàng trả giá 550-600 triệu đồng”, ông Quang nói.

Về lợi nhuận khi đầu tư đất nền vùng ven TP.HCM, ông Đinh Hồng Thủy, chuyên gia đất nền vùng ven TP.HCM nhận định mức tăng đột biến khó xảy ra trong năm 2020-2021. Từ năm 2016 đến nay, tỷ suất sinh lời trung bình tăng đột biến khoảng 300%, trung bình mỗi năm tăng 100%. Trước đó, trong những năm 2011-2016, dù thị trường chung trầm lắng nhưng kênh đầu tư này vẫn duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 10-15%/năm và có thể lên đến 30-50% tại những vị trí đắc địa.

Trong khi đó, tại miền Bắc, theo khảo sát, việc rao bán đất nền Đông Anh (Hà Nội) giảm mạnh, giá bán đất nền không quá biến động, cao nhất trong tháng 5 lên đến 91 triệu đồng/m2 với lô đất rộng 115m2 nằm cách đường Quốc Lộ 3 chỉ 100m. Hay tại Bắc Ninh, giá đất nền tại những vị trí đắc địa vẫn giữ nguyên so với cuối năm 2019.

Trước đó, dự báo về quý 2/2020, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường nhà đất và đất nền sẽ vẫn là sản phẩm chủ đạo tại nhiều tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Khánh Trang

