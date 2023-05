Đất nền, nhà phố Bình Dương vào tầm ngắm nhà đầu tư

“Hàng hiếm” tại TP. Thuận An

Từ khi thị xã Thuận An chính thức được nâng cấp lên thành phố từ tháng 2/2020, dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ các khu vực khác đổ về thị trường bất động sản tại đây. Nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước như Sembcorp, Đất Xanh, Phát Đạt, An Gia, Phú Đông… liên tục “rót vốn” triển khai hàng loạt dự án khiến TP. Thuận An trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.



Hơn 1.500 khách hàng tham dự lễ giới thiệu dự án Phố thương mại Casa Mall và giao dịch thành công 95% số sản phẩm

Tuy nhiên, nhìn chung phần lớn nguồn cung mới tại Thuận An thời điểm này đều tập trung ở phân khúc căn hộ trong khi nhu cầu sở hữu của người dân có phần nghiêng về đất nền, nhà liền thổ. Thống kê sơ bộ cho thấy, thị trường bất động sản Thuận An đang đón nhận hơn 15.000 căn hộ mới và chỉ khoảng 1.000 sản phẩm đất nền, nhà phố từ các dự án mới.

Theo các chuyên gia, sở dĩ có sự chênh lệch nguồn cung này là do quỹ đất để phát triển các dự án nhà phố trong khu dân cư tại thành phố Thuận An hiện nay gần như không còn. Có chăng chỉ là do các chủ đầu tư tích lũy từ lâu đến nay mới tung ra thị trường. Hơn nữa, với một thành phố đang phát triển mạnh và dân số ngày càng tăng như Thuận An, việc quy hoạch phát triển các dự án căn hộ hiện đại là hợp lý để đảm bảo nhu cầu nhà ở cho người dân.



Phối cảnh trục đường trung tâm dự án Casa Mall

Chính những yếu tố nói trên giúp cho phân khúc đất nền, nhà liền thổ tại Thuận An bước vào thời kỳ tăng giá được dự báo sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là đối với các lô đất đã được quy hoạch chỉn chu và có khả năng khai thác thương mại tốt, pháp lý minh bạch.

Đơn cử như dự án Phố thương mại Casa Mall do liên minh 5 đơn vị gồm Uniland, Á Châu, Nhất Việt, Minh Dương, Nam Dương phát triển và phân phối vừa công bố ra thị trường vào tuần trước. Dự kiến thu hút hơn 1.500 khách hàng tham dự và hơn 95% sản phẩm được xác nhận đặt chỗ chỉ trong hai giờ giao dịch với giá khởi điểm chỉ 21 triệu đồng/m2.

Theo quy hoạch, Casa Mall có quy mô 3,8ha gồm 201 lô nhà phố thương mại nằm trên “mảnh đất vàng” còn sót lại của TP. Thuận An, cách ngã tư Miếu Ông Cù chỉ khoảng 1km. Điểm mạnh của Casa Mall là được quy hoạch bài bản với nhiều tiện ích nội khu, hạ tầng đầu tư bài bản và hưởng trọn mọi dịch vụ tiện ích hàng đầu của Thuận An, TP. Thủ Dầu Một. Từ dự án, chỉ trong vòng vài phút di chuyển là tiếp cận ngay 10 khu chợ truyền thống, 11 chi nhánh ngân hàng, các trung tâm điện máy cùng hệ thống giáo dục, y tế, dịch vụ giải trí hàng đầu như Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Thủ Dầu Một, trung tâm thương mại thế giới Bình Dương, Aeon Mall, sân golf Twin Doves, Bệnh viện Vạn Phúc 2, Bệnh viện quốc tế Columbia, khu công nghiệp VSIP 1, Sóng Thần, Bảy Mẫu… Với lợi thế này, Casa Mall không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu an cư, đầu tư mà còn có tiềm năng khai thác kinh doanh vô cùng hiệu quả.

Tiềm năng phân khúc đất nền, nhà phố

Đa số người Việt hiện nay vẫn luôn muốn sở hữu đất nền hoặc nhà liền thổ vì tính năng sử dụng ưu việt, thanh khoản cao, giá trị tài sản tăng nhanh, tính thừa kế cao và đảm bảo an toàn dù trong bất cứ giai đoạn thị trường nào. Vì vậy, hoàn toàn không khó hiểu khi những dự án đất nền trên thị trường Bình Dương tung ra gần đây đều nhanh chóng hết sạch hàng. Bên cạnh Casa Mall còn có thể kể đến như Uni Mall Center, Hana Garden Mall, Avenue City, Victory City…



TP. Thuận An đang trong giai đoạn phát triển mạnh kéo theo sự tăng trưởng của thị trường bất động sản

Theo ghi nhận vào đầu năm 2020, giá nhà đất tại các đô thị trọng điểm của Bình Dương như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên đã xác lập mặt bằng giá mới, tăng gần gấp đôi so với hai năm trước. Tại khu trung tâm TP. Thuận An, năm 2018 giá căn hộ trung bình chỉ vào khoảng 15 – 20 triệu đồng/m2 thì nay tăng lên 30-35 triệu đồng/m2; giá đất nền, nhà phố từ 20 – 24 triệu đồng/m2 tăng vọt lên 27- 45 triệu đồng/m2.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, hiện nay với tầm tài chính khoảng 2 tỷ đồng để mua được một mảnh đất ưng ý tại trung tâm các thành phố của Bình Dương không phải điều dễ dàng. Bởi lẽ giá nhà đất tại đây ngày càng tăng chóng mặt, hiện đã gần tiệm cận với TP.HCM.

Tại các địa phương vừa chuyển lên thành phố như Thuận An, Dĩ An mức giá được giới kinh doanh bất động sản dự báo sẽ còn tăng mạnh bởi nhu cầu nhà ở đang tăng cao và hệ thống hạ tầng được Nhà nước tập trung đầu tư. Hiện tại, những nơi này thị trường không có nhiều dự án mới mà đa phần là các dự án cũ được “mua đi bán lại” với mức chênh lệch khá cao.

Mai Khôi