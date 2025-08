Đất Nền Nóng Sốt Theo Thông Tin Sáp Nhập Tỉnh Thành

Thị trường đất nền tại một số nơi đang lên cơn sốt khi có thông tin sáp nhập các tỉnh thành. Mặt bằng giá đất bị đẩy lên cao và lượng giao dịch có xu hướng tăng tại một số khu vực. Tuy nhiên, sự sôi nổi của thị trường thời điểm này là sự “chiếm lĩnh” của giới đầu cơ, không có bóng dáng của người có nhu cầu ở thực.

Được biết, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung Ương, đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp sẽ phải hoàn thành trình Trung Ương trước 1/4. Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết trước 30/6 và việc sáp nhập triển khai thực tế hoàn thành trong tháng 8. Thông tin này đã được giới đầu tư, các đầu nậu, cò đất “vin” vào để đẩy giá bất động sản lên một mặt bằng mới. Thị trường bất động sản ngay thời điểm đầu năm đã xuất hiện một số điểm nóng cục bộ, đặc biệt là tại các tỉnh, thành dự kiến là trung tâm sau khi sáp nhập.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, cùng với những biến chuyển tích cực của hạ tầng giao thông và xã hội, sự đi lên của kinh tế thì thông tin sáp nhập tỉnh khiến đất nền Hưng Yên trong thời gian qua thiết lập mặt bằng giá mới. Tùy từng vị trí, diện tích, hướng, mức tăng đạt trung bình từ 6-15% so với tháng 12/2024. Hiện mặt bằng giá đất tại một số điểm nóng ở Hưng Yên đang như sau. Tại Văn Giang, những lô đất thuộc khu vực vòng xuyến (bùng binh) Văn Giang, giá chào bán 125-150 triệu đồng/m2. Đất thuộc Phụng Công, Xuân Cao và Cửu Cao đang ở mức 40-55 triệu đồng/m2, tăng khoảng 5% so với tháng 1/2025. Đất tại khu vực thành phố Hưng Yên cũng thiết lập mặt bằng giá mới, tăng từ 5-7%, trong mạch tăng trưởng 50-80% của 5 năm vừa qua. Cụ thể, đất kinh doanh được tại đường Lương Định Của, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng thuộc phường An Tảo (thành phố Hưng Yên), giá chào bán hiện tại là 30-35 triệu đồng/m2. Những lô đất có đặc điểm tương tự tại đường An Vũ, Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Linh (phường Hiến Nam), giá bán 26-32 triệu đồng/m2.