Tháng 10/2023, khi được UBND TP.Hà Nội cho phép xây dựng, đất nền Thanh Hà (thuộc khu đô thị Thanh Hà – Hà Nội) bỗng nổi sóng trở lại. Từ cuối năm 2023, thị trường đã chứng kiến cuộc hồi sinh của thị trường nơi đây. Sau Tết, thị trường đất nền Thanh Hà có nhiều giao dịch được thực hiện với mức giá mới, dù chưa quá sôi nổi.

Thị trường đất nền Thanh Hà đang ghi nhận cuộc tăng giá mới thời điểm sau Tết Nguyên đán 2024. Các lô shophouse mặt đại lộ, đường trục Tây Nam giá rao bán hiện tại là 140-150 triệu đồng/m2, tăng trung bình 5 giá so với 4 tháng trước đó. Nhiều lô liền kề đã gồm nhà xây sẵn, đường trước nhà 8m đang có giá rao bán khoảng 78-80 triệu đồng/m2, tăng 2-3 giá so với thời điểm cuối năm 2023. Các lô liền kề đường 30m, giá rao bán là 77-84 triệu đồng/m2, trong khi trước đó, vào tháng 11/2023, giá chào báo trung bình ở vị trị này là 75 triệu đồng/m2.

Đất nền Thanh Hà, nhiều lô liền kề có vị trí đường nhỏ, gần nghĩa trang, giá bán cuối năm ngoái chỉ ở mức 50 triệu đồng/m2 thì hiện tại giá chào bán đang là 53-55 triệu đồng/m2. Những lô biệt thự, liền kề có mặt đường lớn 25m, giá chào bán hiện tại đang ở mức trung bình là 80 triệu đồng/m2, thay vì mức 66-68 triệu đồng/m2 của nhiều tháng trước. Liền kề khu B1.4, giá bán đang ở mức 65-66 triệu đồng/m2, thay vì mức giá 60-62 triệu đồng/m2 thời điểm tháng 11/2023. Liền kề A1.2 Thanh Hà, giá bán cũng tăng từ 65-67 triệu đồng/m2 lên mức 70-75 triệu đồng/m2. Biệt thự khu A2.2, giá bán cũng tăng lên mức 68-75 triệu đồng/m2 so với mức 65-66 triệu đồng/m2.

Lãi suất ngân hàng liên tiếp xuống thấp khiến dòng tiền đang dịch chuyển khỏi kênh tiết kiệm, tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có bất động sản. Lượng nhà đầu tư tìm đến đất nền Thanh Hà đang tăng so với trước Tết. Lượng giao dịch đang nhiều lên nhưng không có dấu hiệu ồ ạt.

Nhà đầu tư Nguyễn Phúc Đạt, trú tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết, so với mặt bằng đất nền Hà Nội ở các khu đô thị đã hình thành hạ tầng thì đất nền Thanh Hà thuộc khu đô thị Thanh Hà đang có mức giá rẻ hơn, chỉ bằng 2/3 so với các nơi khác. “Nếu so với các khu đô thị Văn Quán , Văn Khê, Nam Cường… thì giá đất nền khu đô thị Thanh Hà chỉ đang bằng 2/3, thậm chí là 1/2 ở các vị trí tương đương. Tất nhiên, về vị trí, tiện ích thì đất nền Thanh Hà chưa thể bằng các khu vực trên. Nhưng trong tương lai, quá trình đô thị hóa sẽ khiến khu vực này phát triển, giá bán vì thế sẽ có tiềm năng tăng cao”, ông Đạt nhấn mạnh.