Đất Nền “Thành Phố Phía Bắc” Của Thủ Đô Vẫn Trầm Lắng?

Trong điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ quy hoạch 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là thành phố Bắc sông Hồng gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía Tây gồm khu vực Hòa Lạc – Xuân Mai. Thế nhưng, nếu quy hoạch thành phố phía Tây gồm khu vực Hoà Lạc – Xuân Mai khiến thị trường bất động sản nơi đây có chút gợn sóng đầu năm với cuộc đổ bộ mới của nhiều môi giới, cò đất, đầu nậu, nhà đầu tư thì khu vực thành phố Bắc sông Hồng gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn lại vẫn giữ nhịp trầm lắng từ trước. Thậm chí, sau Tết Nguyên đán, giá đất có xu hướng giảm nhẹ.



Quy hoạch thành phố phía Tây gồm khu vực Hoà Lạc – Xuân Mai khiến thị trường bất động sản nơi đây có chút gợn sóng đầu năm

Sở dĩ quy hoạch thành phố phía Tây khiến Hoà Lạc nổi sóng là bởi ngoài thông tin quy hoạch được nâng cấp lên thành phố, khu vực này còn đón các thông tin tích cực khác về hạ tầng giao thông như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21B đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, mở rộng Quốc lộ 6 rộng tới 60m. Cùng với đó, là thông tin về lượng sinh viên đổ về Đại học Quốc gia, Đại Học FPT và lượng công nhân làm việc tại khu công nghệ cao Hoà Lạc có xu hướng tăng mạnh.

Trong khi đó, thành phố phía Bắc sông Hồng gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, đặc biệt là Đông Anh lại là một khu vực đã liên tiếp nổi sóng với các thông tin quy hoạch, siêu dự án của các ông lớn từ nhiều năm qua khiến giá đất bị đẩy lên cao. Thế nhưng đến nay, các thông tin từng tạo nên sóng đất của thị trường Đông Anh nói riêng và thị trường bất động sản phía Bắc nói chung vẫn chỉ nằm trên giấy. Nếu thành phố phía Tây – khu vực Hoà Lạc đã chứng kiến những chuyển biến thật sự khi sinh viên các trường đại học đổ về đây, khu công nghệ cao Hoà Lạc đón các nhà máy, công nhân, các tuyến giao thông kết nối được triển khai thì thành phố phía Bắc tương lai với Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn lại không ghi nhận những chuyển biến đáng kể bởi phần lớn các các quy hoach, các siêu dự án đều đang nằm trên giấy. Nhà đầu tư dường như đã không còn hào hứng với những thông tin bánh vẽ.

Do đó, không khó hiểu, thông tin quy hoạch thành phố phía Bắc không đủ sức hâm nóng lại thị trường đất nền khu vực đã nguội lạnh từ năm 2022. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với thị trường đất nền Đông Anh – một thị trường nặng tính đầu cơ ghi nhận xu hướng giảm giá vẫn đang tiếp tục. Cụ thể, đất ở Nguyên Khê chỉ cách trục Nhật Tân – Nội Bài hơn 100m, từ mức giá hơn 50 triệu đồng/m2 của tháng 11/2022 (là mức giá đã giảm so với nhiều tháng trước đó) thì sau Tết Nguyên đán, có chủ đất cần tiền chỉ chào bán khoảng 40 triệu đồng/m2. Đất trục chính kinh doanh Hải Bối cũng từ mức 60-65 triệu đồng/m2 thời điểm tháng 11/2022 (mức giá đã giảm) thì nay một số mảnh được chào giá 50-55 triệu đồng/m2. Vị trí mặt đường kinh doanh ở Võng La cũng giảm khoảng 3-7 giá so với cuối năm ngoái khi giá hiện tại dao động từ 37-42 triệu đồng/m2. Đất kinh doanh Vĩnh Ngọc từ mức giá 130-150 triệu đồng/m2, nay có một số mảnh được rao bán từ 110-115 triệu đồng/m2. Các mảnh đất nằm sâu trong làng ở Xuân Nộn, Vân Nội, Hải Bối, Cổ Loa, Uy Nỗ, Mai Lâm, giá cũng giảm từ 5 đến 10 triệu đồng/m2.