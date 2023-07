Đất Nền Vẫn Là Kênh Đầu Tư Được Ưa Chuộng Nhất

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng và các xu hướng bất động sản cuối năm 2023 của Batdongsan.com.vn đưa ra những thông tin đáng chú ý, bất động sản vẫn là kênh đầu tư được nhà đầu tư ưa chuộng và đất nền vẫn là phân khúc được nhà đầu tư ưa chuộng nhất.

Đất Nền Đứng Đầu Lựa Chọn Của Nhà Đầu Tư

Trong vòng 1 năm tới, xu hướng tiêu dùng bất động sản sẽ có sự phân hoá rõ nét. Trong 1.000 đáp viên tham gia cuộc khảo sát của Batdongsan.com.vn , có 61% đáp viên cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản với mục đích đầu tư, 12% người có dự định bán bất động sản với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, 8% người được hỏi có dự định thuê bất động sản do đề cao sự linh hoạt của việc đi thuê, 11% người có dự định cho thuê bất động sản và bất động sản cho thuê là với mục đích vừa mua bất động sản để tăng giá vốn vừa cho thuê để thu dòng tiền, 20% người được hỏi còn lại là không có dự định tiêu dùng với bất động sản.

Không khó để nhận ra, các con số trên cho thấy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư được đông đảo người Việt ưa chuộng trên cả 2 mục đích lãi vốn và dòng tiền.

Phần lớn người mua bất động sản có mục đích đầu tư và loại hình đất nền dẫn đầu về thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong mục đích mua đầu tư, đất nền vẫn là phân khúc được đông đảo nhà đầu tư lựa chọn nhất với 46%, kế đó là chung cư 24%, nhà riêng 18%, nhà phố 8% và biệt thự 4%. Như vậy, bất chấp sự suy thoái của thị trường bất động sản và sự trầm lắng của đất nền hiện tại, thì đất nền vẫn là phân khúc được các nhà đầu tư đông đảo lựa chọn và ưa thích.

Dù thị trường bất động sản đang đối mặt nhiều khó khăn nhưng người bán bất động sản vẫn duy trì kì vọng lợi nhuận tích cực ở thời điểm hiện tại. Có 3 lý do chính ở thời điểm hiện tại mà nhà đầu tư chọn rao bán bất động sản. Cụ thể, 49% muốn tái cơ cấu danh mục đầu tư, 23% là có kế hoạch mới nên muốn bán bất động sản, 22% là do gặp vấn đề về kinh tế nên muốn bán bất động sản. Trên thực tế, cũng theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 42% bất động sản được rao bán có mức giá cao hơn từ 10% so với lúc mua, 38% cao hơn từ 0-10%, chỉ có 16% cắt lỗ từ 0-20% và 3% cắt lỗ từ 20-50%.

Nhà Riêng Hà Nội Tăng Trưởng Nhẹ

Khác với phần lớn các phân khúc của thị trường Hà Nội ghi nhận mức độ quan tâm hoặc giá rao bán đi ngang hoặc giảm thì nhà riêng Hà Nội là phân khúc mà giá rao bán và mức độ quan tâm có sự tăng trưởng nhẹ tại một số quận. Giá rao bán nhà riêng Hà Nội đã đồng loạt tăng tại Đống Đa, Hà Đông, Tây Hồ, Long Biên, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai với mức giá rao bán tăng từ 1 đến 5%. Trong đó, giá rao bán nhà riêng quận Hà Đông tăng mạnh nhất, đạt 5%. Mức độ quan tâm đối với phân khúc này cũng tăng từ 1 đến 7%, trong đó mức độ quan tâm tại quận Hai Bà Trưng tăng mạnh nhất, đạt 7%.

Phân khúc nhà riêng Hà Nội ghi nhận những tín hiệu tích cực

Trong khi đó, bức tranh trầm lắng vẫn bao trùm thị trường đất nền Hà Nội khi so với quý 1/2023, giá rao bán và mức độ quan tâm vẫn giảm khá mạnh tại nhiều huyện ngoại thành. Cụ thể, giá rao bán đất nền Ba Vì giảm 8%, mức độ quan tâm giảm 15%, giá rao bán đất nền Thanh Oai giảm 10%, mức độ quan tâm giảm 5%, giá rao bán đất nền Sóc Sơn giảm 13%, mức độ quan tâm giảm 2%, giá rao bán đất nền Đông Anh giảm 2%, mức độ quan tâm giảm 8%.

Đất nền Long Biên dù giá rao bán tăng 2% nhưng mức độ quan tâm giảm 2%. Đất nền Gia Lâm giá rao bán tăng 2% nhưng mức độ quan tâm giảm 6%. Điểm sáng của thị trường đất nền Hà Nội nằm ở hai thị trường Hoài Đức và Thanh Trì. Cụ thể, giá rao bán đất nền Hoài Đức tăng 4%, mức độ quan tâm tăng 6%, giá rao bán đất nền Thanh Trì tăng 6%, mức độ quan tâm tăng 7%.

Trái ngược với bức tranh không quá sáng sủa của đất nền Hà Nội, thị trường đất nền các tỉnh phía Bắc lại ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm đất nền tăng ở một số tỉnh phía Đông Hà Nội. Cụ thể, giá rao bán đất nền tăng 15% tại Bắc Ninh và 9% tại Hải Phòng. Đây cũng là những thị trường trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Bộ, có tốc độ phát triển GRDP và thu hút FDI ấn tượng trong 6 tháng đầu năm.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường bất động sản đang có những diễn biến tích cực về chính sách, quy hoạch và hạ tầng. Tuy nhiên, trong năm 2023, thị trường sẽ không còn xảy ra tình trạng sốt đất ảo như các năm trước. Do đó, đất nền vẫn ở trạng thái trầm lắng. Tuy nhiên, xét về dài hạn, đất nền vẫn là loại hình đầu tư tiềm năng nếu biết lựa chọn những sản phẩm đất nền có giá trị sử dụng cũng như khả năng khai thác tạo ra dòng tiền trên chính sản phẩm đó.

