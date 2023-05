Đất nền vẫn neo giá cao dù đại dịch

Từ cuối 2019 đến nay, đất nền Văn Giang (Hưng Yên) đã nhiều lần nổi sóng do đón nhận nhiều thông tin tích cực về các siêu dự án. Cuối năm 2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định phê duyệt đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái Dream City do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Đến đầu năm 2020, Vingroup chính thức công bố phát triển dự án này. Theo phê duyệt thì phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch khu đô thị này thuộc địa phận quản lý một số xã như Long Hưng, Nghĩa Trụ (Văn Giang).

Thông tin trên đã khiến đất Văn Giang (Hưng Yên) có cuộc nổi sóng đầu tiên. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn vào thời điểm tháng 5/2020, những lô đất đấu giá, vị trí đẹp đối diện dự án Vinhomes Dream City đã thiết lập mức giá khá cao, dao động từ 20-43 triệu đồng/m2. Đặc biệt, đất thổ cư tại thôn 14 Nghĩa Trụ nằm trong lòng dự án, những vị trí đắc địa được rao bán 41-43 triệu đồng/m2, trong khi thời điểm tháng 8/2019, giá mới chỉ ở mức 28-33 triệu đồng/m2. Cũng thuộc thôn 14 nhưng với vị trí sâu trong làng thì mức giá chỉ dao động từ 20-25 triệu đồng/m2, tăng 20-25% so với mức 15-17 triệu đồng/m2 của tháng 8 năm ngoái. Cùng biên độ thời gian, đất tại Tam Kỳ, đối diện dự án, mức giá cũng tăng từ 20-21 triệu đồng/m2 lên mức 28-30 triệu đồng/m2. Đất tại Đồng Tỉnh, vị trí đẹp giá cũng tăng từ 16-18 triệu đồng/m2 lên mức 19-22 triệu đồng/m2, những vị trí sâu bên trong cũng thiết lập mức giá từ 12-13 triệu đồng/m2 lên mức 14-15 triệu đồng/m2. Đất vị trí đẹp tại Lại Ốc, Nhân Vực (Long Hưng) tăng từ 6-7 triệu đồng/m2 lên mức 8-10 triệu đồng/m2.

Đất nền Văn Giang (Hưng Yên) vẫn neo giá cao dù đại dịch

Trong suốt năm 2020, mức giá trên không có dấu hiệu quay đầu. Giao dịch thực tế ghi nhận mức giá giảm 1-2 triệu đồng/m2 so với giá chào bán, diễn ra ở những nhà đầu tư vốn mỏng, cần ra hàng gấp. Đáng chú ý, đại bộ phận các nhà đầu tư vẫn đang găm hàng. Và sự găm hàng này đã được “đền đáp” bởi thời gian qua, Văn Giang liên tục sôi nổi với các dự án của Ecopark như Sky Oasis, Solforest, Havenpark… Đầu năm 2021, khu vực này đón thêm thông tin về một siêu dự án mới khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên. Dự án cũng do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 32.661 tỷ đồng. Dự án Đại An có diện tích 293,96ha, nằm ở xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang). Tiến độ thực hiện trong 6 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ngay lập tức thông tin này đã đẩy đất Văn Giang, đặc biệt xã Nghĩa Trụ lên cao hơn. Cụ thể, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, vào thời điểm tháng 3 và tháng 4/2021, đất Nghĩa Trụ trong làng, trục chính từ mức giá từ 20-25 triệu đồng/m2 tăng lên 29-35 triệu đồng/m2. Đất ở những vị trí đắc địa ở Nghĩa Trụ, từ mức 41-43 triệu đồng/m2 cũng chạm mức 46-50 triệu đồng/m2. Đất vị trí đẹp tại Lại Ốc, Nhân Vực (Long Hưng) từ 8-10 triệu đồng/m2 lên mức 14-18 triệu đồng/m2. Đất vị trí đẹp tại Đồng Tỉnh cũng tăng từ 19-22 triệu đồng/m2 lên mức 24-27 triệu đồng/m2. Đất tại Tam Kỳ cũng tăng từ 28-30 triệu đồng/m2 lên mức 32-34 triệu đồng/m2.

Ở thời điểm hiện tại, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thị trường đất nền Văn Giang đã chững lại, không sôi nổi hoạt động mua bán như trước. Tuy nhiêu, giá đất chưa thấy có dấu hiệu quay đầu. Giới đầu tư vẫn tự tin găm hàng và tin rằng với uy tín của ông lớn Vingroup, các dự án sẽ sớm được triển khai khi dịch bệnh được kiểm soát. Và khi dự án được triển khai, giá đất sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Anh Trần Phú Thịnh, một môi giới tại đây cho biết, chỉ có nhà đầu tư vốn mỏng mới ra hàng thời điểm này. Đại bộ phận các nhà đầu tư vẫn tin là khi các đại dự án được triển khai, giá đất sẽ còn lên nữa và tự tin ôm đất chờ thời. Tuy nhiên, theo anh Thịnh, đấy là chuyện của tương lai, còn thực tế có diễn ra như thế không chỉ có tương lai mới trả lời được. Nhiều năm trong nghề, anh Thịnh chứng kiến không ít nhà đầu tư nhận định sai thị trường và bị chôn vốn nhiều năm.

Duy Bách