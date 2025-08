Đất Nền Vành Đai 4 Đi Ngang Thời Điểm Cận Tết

Thời điểm quý cuối của năm 2024 (từ tháng 10 đến tháng 11), thị trường đất nền vành đai 4 khá sôi nổi khi có sự tăng trưởng đáng kể về giao dịch và giá bán. Thế nhưng trong khoảng 1 tháng gần đầy, giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán, cả đà tăng giá và giao dịch đều đang đi ngang. Nhà đầu tư đang đợi những diễn biến mới của thị trường sau Tết Nguyên đán để quyết định xuống tiền hay không.

Đất Nền Vành Đai 4: Đi Ngang Cả Về Giá Bán Và Giao Dịch

Đường vành đai 4 có chiều dài toàn tuyến 112,8 km, là tuyến đường huyết mạch, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và các vùng lân cận. Tuyến đường này chính thức được khởi công vào tháng 6/2023, riêng đoạn đi qua Hà Nội có chiều dài 56,5 km. Vành đai 4 khởi công đã mang đến những tác động tích cực cho thị trường đất nền Hà Nội, nơi có tuyến đường chạy qua.

Thị trường đất nền vành đai 4 đang ghi nhận giá bán và giao dịch đi ngang. Ảnh: Nhịp sống kinh tế

Thời điểm từ tháng 9/2024, khoảng 1 tháng sau khi các bộ luật liên quan đến thị trường bất động sản là Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực với các quy định mới, đã trở thành chất xúc tác quan trọng kích thích sự tăng trưởng của đất nền vành đai 4. Theo đó, các quy định với đất nền như việc siết chặt quy định về phân lô bán nền tại các loại đô thị đặc biệt, loại I, II, III theo Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 có hiệu lực từ 1/1/2025 hay UBND TP.Hà Nội ban hành: ở các phường, thị trấn nếu muốn tách thửa đất ở thì thửa đất phải có diện tích tối thiểu 50 m2, áp dụng từ ngày 7/10 là những yếu tố khiến nguồn cung đất nền ra thị trường không ồ ạt mà có sự chuẩn chỉnh về pháp lý. Điều này khiến nguồn cung hiện hữu, đảm bảo các yếu tố pháp lý trên được giới đầu tư săn đón.

Đây là nguyên nhân khiến giá đất nền vành đai 4 từ tháng 9/2024 bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại sau thời gian dài im ắng do chịu tác động của cuộc khủng hoảng bất động sản xuất hiện từ giữa năm 2022. Giai đoạn này, lượng nhà đầu tư tìm hiểu đất nền vành đai 4 có xu hướng tăng khoảng 30% so với các quý trước đó. Lượng giao dịch cũng tăng từ 10-20% so với quý kế trước. Tại các khu vực có đường vành đai 4 đi qua như Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Đan Phượng, tùy theo từng khu vực, mức giá cũng tăng từ 10-15%.

Giá Bán Đất Nền Vành Đai 4 Đi Ngang Trong Tháng Cận Tết

Tuy nhiên, sau khoảng 4 tháng duy trì sức hút, đến tháng 1/2025, tháng cận kề Tết Nguyên đán, thị trường đất nền vành đai 4 ghi nhận thực tế đi ngang cả về giá bán và giao dịch. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, đất nền Mê Linh thuộc một số khu vực như đô thị như Hà Phong, Cienco 5 vẫn đang duy trì mức giá chào bán từ tháng 10/2024 là 55-64 triệu đồng/m2. Đất nền Hà Đông , khu vực Yên Nghĩa nơi có đường vành đai 4 đi qua, giá chào bán những lô vị trí đẹp vẫn đang duy trì mức giá của tháng 11/2023 là 63-72 triệu đồng/m2. Tương tự, khu vực Bắc Vọng, Bắc Phú thuộc đất nền Sóc Sơn , nơi có đường vành đai 4 đi qua, giá rao bán vẫn đang duy trì mức giá 15-24 triệu đồng/m2. Đất nền Thanh Oai, khu vực gần đường vành đai 4 giá chào bán cũng dậm chân tại chỗ ở mức 58-65 triệu đồng/m2.

Nhà đầu tư đang nghe ngóng thị trường để ra Tết quyết định có mua đất nền vành đai 4 hay không. Ảnh: Dân Trí

Với đất nền Đan Phượng , đất nền vị trí mặt đường Tân Lập, giá rao bán có sự nhích nhẹ, từ mức phổ biến là 54-65 triệu đồng/m2 lên mức 57-68 triệu đồng/m2. Đất nền mặt đường Tân Hội thuộc Đan Phượng, giá chào bán cũng tăng từ mức 55-66 triệu đồng/m2 lên 57-69 triệu đồng/m2. Đây là khu vực duy nhất "ăn" theo đường vành đai 4, có sự đi lên về giá bán trong tháng 1/2025.

Nhìn chung, không chỉ đi ngang về giá, giao dịch của thị trường cũng không có sự tăng trưởng. Theo các môi giới địa phương, giao dịch trong tháng cận Tết tại các khu vực có đường vành đai 4 đi qua đang đi ngang, ko có sự gia tăng về lượng người mua so với tháng 10 và tháng 11/2024. Khu vực duy nhất ghi nhận có sự tăng trưởng về lượng giao dịch là đất nền Đan Phượng. Sức hút của khu vực này đến từ đại dự án Vinhomes Wonder Park được dự kiến mở bán trong năm 2025. Anh Thành Nam, môi giới đất nền Đan Phượng cho biết, thông tin về siêu dự án của ông lớn Vinhomes đã khiến lượng giao dịch đất nền Đan Phượng tiếp tục tăng khoảng 20% so với tháng kế trước.

Nhà đầu từ Nguyễn Văn Thọ, trú tại Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sở dĩ đất nền vành đai 4 ở phần lớn các khu vực ghi nhận thực tế đi ngang là do mặt bằng giá tiếp tục bị đẩy cao trong 4 tháng cuối năm 2024. Sự chững lại của thị trường căn hộ chung cư cũng tạo tác động hiệu ứng, “lan” sang phân khúc đất nền. Ngoài khu vực Đan Phượng hút giới đầu tư, các khu vực khác, sau thời gian tăng nóng, nhà đầu tư đang giữ tâm lý nghe ngóng, quan sát thị trường để ra Tết quyết định có nên xuống tiền hay không.

Nguyễn Nam

