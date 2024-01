Thị trường đất nền vành đai 4 Hà Nội đang có dấu hiệu khởi sắc thời điểm cuối năm khi lượng giao dịch có xu hướng tăng, dù giá bán toàn thị trường, nhìn chung chưa có chuyển biến đáng kể. Lượng môi giới và nhà đầu tư đổ về thị trường này cũng đang ngày một nhiều hơn.

Đất Nền Vành Đai 4: Lượng Giao Dịch Tăng Cuối Năm

Cuối tháng 6, đường vành đai 4 chính thức được khởi công, được kì vọng tạo cú huých cho thị trường bất động sản khu vực, đặc biệt là thị trường đất nền vành đai 4 , hưởng lợi từ tuyến đường chạy qua. Được biết, đường vành đai 4 có chiều dài toàn tuyến là 112,8 km, trong đó, đoạn đi qua Hà Nội là 56,5 km. Tuy nhiên, khó khăn của thị trường bất động sản kéo dài từ 2022 đã khiến thông tin hạ tầng giao thông tích cực trên cũng không đủ sức tạo nên cơn sóng thị trường bất động sản như giai đoạn thị trường nóng sốt các năm trước.

Đất nền vành đai 4 ghi nhận lượng giao dịch cuối năm tăng. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Thời điểm cuối năm, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , lượng giao dịch của các thị trường “ăn” theo đường vành đai 4 đang có xu hướng tăng lên đáng kể so với thời điểm giữa năm. Ông Minh Hoà, môi giới đất nền tại Thanh Oai cho biết, vào các ngày cuối tuần từ tháng 10 trở lại đây, số lượng nhà đầu tư từ trung tâm Hà Nội về xem đất đã tăng khoảng 20-30% so với trước đó. Nếu những tháng trước, có nhiều tháng, cả thị trường đất nền khu vực không phát sinh giao dịch thì từ tháng 10 đến nay, ông chốt được trung bình 1-2 giao dịch. Nhiều môi giới khác cùng làm thị trường cũng có giao dịch thành công.

Tương tự, đất nền Mê Linh , nơi có đường vành đai 4 đi qua, lượng giao dịch từ tháng 10 cũng tăng so với đầu năm và giữa năm. Riêng một dự án đã có pháp lý rõ ràng và hạ tầng đồng bộ tại khu vực đang được mở bán tại đây ghi nhận trung bình đều đặn 8-15 giao dịch mỗi tháng. Đất nền, đất thổ cư trong dân khu vực này nhờ đường vành đai 4 và nhờ dự án quy mô đang mở bán nên lượng giao dịch trong các tháng cuối năm cũng tăng lên. Nhóm môi giới của chị Quỳnh Trang, môi giới đất nền tại Mê Linh đã chốt được 3 giao dịch trong tháng 10, và từ đầu tháng 11 đến hiện tại, lượng giao dịch thành công là 5 nền.

Bối cảnh lãi suất giảm mạnh vào cuối năm, đường vành đai 4 được đầu tư triển khai mạnh, dòng tiền cuối năm cũng dồi dào hơn, chính vì thế, giới đầu tư có tài chính nhàn rỗi khởi động kế hoạch săn hàng thời điểm cuối năm, thị trường đất nền vành đai 4 sôi nổi hơn.

Giá Bán Đất Nền Vành Đai 4 Hiện Không Biến Động

Tuy nhiên, dù lượng người quan tâm và tìm mua đến thị trường đất nền vành đai 4 tăng nhưng mặt bằng giá đất nhìn chung vẫn đang đi ngang, không có sự biến động đáng kể về giá bán. Cụ thể, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, khu vực đất nền Mê Linh thuộc một số khu vực như đô thị như Hà Phong, Cienco 5… vẫn đang duy trì mức giá của tháng 6/2023 là 45-55 triệu đồng/m2. Với đất nền Đan Phượng , đất nền vị trí mặt đường Tân Lập vẫn đang duy trì mức giá 48-55 triệu đồng/m2; đất nền mặt đường Tân Hội vẫn đang ở mức giá 50 triệu đồng/m2 – mức giá của 5-6 tháng trước.

Thị trường đất nền vành đai 4 sẽ tiếp tục tăng lượng giao dịch từ nay đến trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Đất nền khu vực Hà Đông , khu vực Yên Nghĩa nơi có đường vành đai 4 đi qua vẫn đang được chào bán ở mức giá 58-64 triệu đồng/m2. Với đất nền Thanh Oai, khu vực gần đường vành đai 4 giá vẫn được chào bán mức giá trung bình 55 triệu đồng/m2 là mức giá từ 5 tháng trước. Một số chủ nhà tăng giá lên 60-65 triệu đồng/m2 nhưng theo môi giới, thị trường không ghi nhận mối quan tâm của người mua ở khoảng giá này. Khu vực đất nền Sóc Sơn , nơi có đường vành đai 4 đi qua là Bắc Vọng, Bắc Phú, giá bán đang ở mức phổ biến là 11-17 triệu đồng/m2 (tuỳ vị trí). Đây là khu vực có mức tăng rõ nét khoảng 10% so với thời điểm giữa năm.

Theo môi giới và các nhà đầu tư, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, khi dòng tiền cuối năm về mạnh hơn, lượng nhà đầu tư và môi giới sẽ tiếp tục đổ về thị trường đất nền vành đai 4 sẽ tăng lên. Sự tăng trưởng này thực ra chỉ là khởi sắc so với thời điểm đầu năm 2023 khi thị trường gần như đứng im, còn nếu so với những năm 2020-2021, thì lượng nhà đầu tư chỉ được khoảng 10-20% so với lúc thị trường tốt. Giá bán khu vực được nhận định sẽ không có biến động từ nay đến cuối năm.

Để tìm hiểu thêm về tình hình thị trường bất động sản, các bên tham gia thị trường có thể theo dõi Hội nghị Bất động sản Việt Nam – VRES 2023, diễn ra vào tháng 12 tới đây.



VRES 2023 với chủ đề chính “Định hình tương lai” sẽ mang đến những báo cáo và bài trình bày đặc sắc, tập trung vào những vấn đề nóng như: Những xu hướng lớn đang diễn ra và sẽ định hình thị trường trong tương lai; Những chính sách mới và các điều chỉnh Luật sẽ tác động như thế nào tới thị trường bất động sản trong các năm tới; Sự dịch chuyển của những phân khúc, loại hình bất động sản nổi bật; Thực trạng và giải pháp về nguồn vốn, tín dụng trong ngành bất động sản; Tâm lý người tiêu dùng bất động sản; Xu hướng mới nhất về công nghệ bất động sản. Những nội dung này sẽ phần nào giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp đánh giá tình hình hiện tại và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.



HỘI NGHỊ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM – VRES 2023:



– Thời gian và địa điểm:



08:00 – 12:00 ngày 12/12/2023 – Khách sạn Melia Hà Nội

08:00 – 12:00 ngày 14/12/2023 – Khách sạn Sheraton Sài Gòn



– Đăng ký tham dự miễn phí (có chọn lọc chức danh) ngay TẠI ĐÂY



– Liên hệ tham dự VRES: Hotline: 0904 648 183; Email: [email protected]



– Liên hệ tài trợ, đồng hành cùng VRES: Mr. Quân: 0919 246 777; Email: [email protected]

Nguyễn Nam

Xem thêm: