Đất nền ven biển Bà Rịa – Vũng Tàu: Hướng đi mới của giới đầu tư

Dòng vốn bất động sản đổ về Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu sở hữu vị trí chiến lược, tiếp giáp với TP.HCM trong tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 51 mở rộng. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành; tuyến cao tốc Vũng Tàu – Biên Hòa, đường quốc lộ 56 mở rộng, tuyến tránh TP. Bà Rịa mở rộng Hội Bài – Châu Pha… sẽ kết nối toàn khu vực miền Tây với Đồng Nai, Tân Thành và Bà Rịa – Vũng Tàu một cách dễ dàng. Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành được quy hoạch và từng bước hoàn thiện; sân bay Hồ Tràm đang được chủ chương xây dựng làm sân bay phục vụ du lịch.

Với những lợi thế trên, bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá là thị trường tiềm năng trong năm 2020. Trong đó, khu vực Long Hải – nơi được mệnh danh là "Rồng biển" của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới đầu tư.



Phối cảnh tổng thể khu dân cư Long Hải New City

Là một trong những khu vực trọng điểm du lịch quốc gia từ năm 2018, Long Hải hội tụ nhiều yếu tố phát triển du lịch. Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú với biển, núi rừng… đô thị duyên hải còn gắn với di tích lịch sử Minh Đạm, di tích lịch sử văn hóa dinh Cô, dinh Chú Hỏa, chùa Ngọc Hải… Thực tế, lượng du khách đến với Long Hải liên tục tăng trong các năm qua, trở thành nguồn cầu cho các sản phẩm bất động sản khu vực.

Hiện nay dọc bờ biển Long Hải, có khá nhiều dự án đã và đang mọc lên như dự án Lan Rừng Resort giai đoạn 2, dự án The Long Hải Resort, dự án Zena villa, Oceanami Resort… Bên cạnh các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, khu vực này cũng xuất hiện các dự án khu dân cư. Điển hình nhất là khu dân cư Long Hải New City do An Phú Thịnh Investment phát triển nằm trên trục đường tỉnh lộ 44A – con đường huyết mạch đi từ trung tâm TP.Vũng Tàu về biển Long Hải.

Theo nhận định của các chuyên gia, với sự phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay cũng như tính kết nối giữa Vũng Tàu đến các khu vực lân cận sẽ tạo ra “cú hích” cho thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và Long Hải nói riêng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đâu là điểm sáng đầu tư?

Long Hải New City là khu dân cư gồm Nhà phố thương mại biển – Đất nền biệt thự ven sông, nhà vườn, nhà phố liền kề. Được quy hoạch trên tổng diện tích đất 14 ha (triển khai giai đoạn 1 là 2,5 ha), mật độ xây dựng 40%, Long Hải New City bao gồm 200 nền, diện tích các nền đa dạng: 5x20m, 7x15m, 10x15m, đường nội khu rộng rãi trải nhựa, mạng lưới điện lắp đặt tiêu chuẩn, sổ đỏ thổ cư riêng từng nền.



Hạ tầng dự án đã được hoàn thiện…



…với đường nội khu rộng rãi trải nhựa

Tọa lạc trên trục đường Tỉnh lộ 44a, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Long Hải New City có vị trí 3 mặt tiền đường 30 m bao quanh. Từ Long Hải New City, cư dân có thể kết nối nhanh chóng và dễ dàng đến 3 vùng kinh tế mũi nhọn phía nam là: TP.HCM, Biên Hòa và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đặc biệt, từ Khu dân cư di chuyển đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và biển Long Hải chỉ mất khoảng 5 phút; đến biển Hồ Tràm mất khoảng 10 phút, gần bãi tắm Đèo Nước Ngọt nổi tiếng bậc nhất Long Hải và cách khu di tích – du lịch biển Dinh Cô chỉ 3km.

Với vị thế đắc địa, Long Hải New City được thừa hưởng mọi tiện ích sẵn có như: Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, trường đại học Trí Việt, trung tâm hành chính, CoopMart…. Lợi thế giáp biển là yếu tố vô cùng quan trọng trong tiềm năng khai thác phát triển kinh tế về ngành du lịch mà các nhà đầu tư bất động sản không thể bỏ qua.

Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển của tỉnh thì tới năm 2020, Bà Rịa sẽ trở thành đô thị loại 1, kéo theo đó là những tiện ích giao thông, tiện ích xã hội sẽ ngày càng phát triển. Long Hải cũng được định hướng là phiên bản cao cấp của khu du lịch biển TP. Vũng Tàu trong tương lai. Đây chính là động lực giúp khu dân cư Long Hải New City không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là “mỏ vàng” triệu đô trong tương lai gần.



Long Hải New City đang được xem là sảm phẩm đầu tư tiềm năng trong năm 2020

Hiện tại, giá bán Long Hải New City được công bố 10 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư còn có chương trình ưu đãi chiết khấu dành cho khách hàng mua 01 nền tặng 01 chỉ vàng; khách hàng sỉ (02 nền trở lên): Nền thứ nhất tặng 01 chỉ vàng; nền thứ 2 trở lên tặng 01 chỉ vàng + 1%/nền.

Với giá bán cạnh tranh cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn, đất nền Long Hải New City đang được xem là sảm phẩm đầu tư tiềm năng trong năm 2020, hứa hẹn mang lại lợi nhuận sinh lời cao cho các nhà đầu tư.



Hội sở: 280A4 Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Mọi vấn đề và thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Hotline Phòng kinh doanh An Phú Thịnh Investment: 028 2248 4242 086 2222 566 (24/24)

Hà Nhung