Đất nền ven biển hút nhà đầu tư cuối năm

Kênh đầu tư vua một thời

Đất nền ven biển từng một thời giữ vai trò kênh đầu tư vua trên thị trường, gắn với thời kì sôi động nhất của bất động sản nghỉ dưỡng. Một báo cáo tổng hợp của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam vào năm 2018 ghi nhận sự bùng nổ nguồn cung đất nền ven biển giai đoạn này. Chỉ riêng trong năm 2018, tổng nguồn cung mới tại các tỉnh ước đạt 100.000 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ bình quân ở các dự án trong năm 2018 đạt khoảng 60% lượng hàng mỗi đợt chào bán ra thị trường.

Làn sóng đầu tư đất nền ven biển giai đoạn này mạnh mẽ đến mức, bên cạnh những doanh nghiệp lớn với các dự án quy mô, bài bản, được phê duyệt đầu tư, thị trường xuất hiện những doanh nghiệp nhỏ, các nhà đầu tư nhỏ, lẻ ăn theo sóng đầu tư, thu mua đất dân rồi phân lô bán nền. Thực trạng này đã đẩy nhiều người mua rơi vào vòng xoáy rắc rối khi mua phải đất không rõ ràng pháp lý, dính quy hoạch hoặc mua xong thì đất bị bỏ hoang thời gian dài, không được đầu tư hạ tầng.

Thế nhưng từ 2019, thị trường bắt đầu chứng kiến thực trạng bão hòa nguồn cung. Tiếp đó, dịch bệnh bùng phát vào năm 2020 và kéo dài trong năm 2021 khiến phân khúc này rơi vào tình cảnh suy thoái. Tại các thị trường trọng điểm về đất nền ven biển như Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng… Đơn cử, tại thành phố biển Khánh Hòa, thời điểm tháng 5/2021, đất nền khu vực thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh giá đi ngang hoặc giảm 10-20% so với cùng kì năm ngoái. Đất mặt tiền biển Bãi Dài trên đường Nguyễn Tất Thành giá chào bán thời điểm tháng 5/2021 vẫn dao động 42-47 triệu đồng/m2, tức là mức giá vẫn dậm chân tại chỗ trong hơn năm qua

Tại Phú Yên, giá đất tại phần lớn các khu vực cũng không nhúc nhích sau hơn 1 năm dịch bệnh. Đất tại khu dân cư Đồng Mặn vẫn được chào bán ở mức khoảng 600 triệu đồng/lô như 2 năm trước mở bán. Đất view biển ở Xuân Hải, Xuân Cảnh, Xuân Hòa (Sông Cầu, Phú Yên) vẫn được chào bán ở mức 8-12 triệu đồng/m2, giá không nhích lên so với thời điểm cuối năm 2019.

Đất nền ven biển từng một thời là kênh đầu tư vua

Sôi nổi cuối năm

Tuy nhiên, thời điểm cuối năm 2021, thị trường đất nền ven biển đang được khởi động lại với việc nhiều dự án tung hàng. Sự sôi nổi của thị trường đất nền ven biển giai đoạn này không chỉ tập trung ở thị trường phía Nam mà còn ở cả phía Bắc.

Tại khu vực phía Nam, Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức khởi động phân khu 2, 4, 9 thuộc khu đô thị Nhơn Hội New City (TP. Quy Nhơn) với danh mục sản phẩm gồm đất nền ven biển, nhà phố liên kề. Lagi New City ở Bình Thuận cũng làm truyền thông mạnh cho các đợt ra hàng. Khu vực Nha Trang (Khánh Hòa) cũng chứng kiến sự ra hàng của Golden Bay, KN Paradise, Cam Ranh City Gate… Quảng Nam có Vịnh An Hòa City… Khu vực phía Bắc sôi động với các dự án Flamingo Hải Tiến (Thanh Hóa), Sonasea Habor City Vân Đồn, Horion Bay Hạ Long (Quảng Ninh)…

Các dự án được giới thiệu, chào bán giai đoạn này đều là các dự án có quy mô, quy hoạch 1/500 và phần lớn là đều là sản phẩm của các chủ đầu tư có uy tín, tiềm lực trên thị trường. Đáng nói, thanh khoản của thị trường rất ấn tượng. Đơn cử, Vịnh An Hòa (Quảng Nam) dự kiến bán 180 lô nhưng lượng booking đã cao gấp 5-6 lần tổng số lô mở bán. Flamingo Hải Tiến ban đầu dự kiến chỉ mở bán 1 khu nhưng lượng khách quan tâm lớn đã mở bán 3 khu và đều nhanh chóng hết hàng. Sonasea Habor City Vân Đồn, Horizon Bay Hạ Long cũng ghi nhận lượng khách hàng quan tâm lớn.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , sự sôi nổi của các khu vực này tập trung chính ở các dự án mở bán mới. Trong khi đó, nguồn hàng thứ cấp trên thị trường được mở bán từ các năm trước, giao dịch không quá sôi nổi, giá ở thời điểm hiện tại đều đã tăng so với lúc mở bán đợt đầu.

Anh Nguyễn Thành Nhật, môi giới bất động sản tại Thanh Hóa cho biết, sau khi giãn cách được nới lỏng, sức mua đã quay trở lại với thị trường. Đất nền ven biển ở các dự án có quy mô bài bản, pháp lý rõ ràng, được đầu tư hạ tầng, tiện ích có động lực phát triển, tăng giá từ tiềm năng du lịch lớn của địa phương. Nhà đầu tư kì vọng vào những thay đổi trong tương lai của các thị trường này khi dịch bệnh được kiểm soát, du lịch mở cửa trở lại. Thực tế này cho thấy, bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư được đông đảo khách hàng lựa chọn, đặc biệt sau thời kì dịch bệnh kéo dài.

Hải Miên