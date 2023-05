Đất nền ven biển "món hời" cho giới đầu tư

Hồ bơi tràn bờ tại đô thị Nhơn Hội New City

Đất nền ven biển – thử lý giải vì sao hút nhà đầu tư?

Đất nền là tài sản chiếm vị trí đặc biệt trong lựa chọn đầu tư bởi hai lý do: tăng trưởng dài hạn về giá trị và văn hóa tạo lập tài sản cho thế hệ tương lai.

Điều đó lý giải vì sao trong phân khúc bất động sản, đất nền luôn được xem là “của để dành” của giới đầu tư. Thế mạnh của đất nền không chỉ xuất phát từ tính bảo toàn giá trị, mà còn do gắn liền với tiềm năng phát triển trong tương lai. Đặc biệt đất nền đô thị ven biển" luôn là kênh trú ẩn an toàn – sinh lợi về dòng tiền đầu tư bởi nhiều lý do như khan hiếm về quy hoạch, thanh khoản cao, có giá trị lớn và pháp lý minh bạch được ngân hàng công nhận.



Tổng thể khu Đô thị Nhơn Hội New City

Trong thời gian gần đây, đất nền tiếp tục trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư địa ốc, đặc biệt là giới đầu tư tới từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, xu hướng sở hữu phân khúc này tăng cao khi các địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch. Không quá khó để nhận thấy Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Vân Đồn hay Quảng Ninh là những địa phương đã từng chứng kiến những đợt sóng liên tục và dồn dập khi các thông tin về quy hoạch vùng, sân bay quốc tế, tuyến cao tốc được phê duyệt, tạo tiền đề thu hút dòng tiền đổ về ào ạt của những nhà đầu tư cá nhân.

Theo chia sẻ của những chuyên gia về bất động sản, so với đầu tư vào condotel hay các loại hình căn hộ thứ hai khác, đất nền ven biển luôn là phân khúc hút hàng, đảm bảo khả năng sinh lời với những hình thức khai thác đa dạng. Hiện nay, kinh doanh cho thuê và bán quyền cho thuê được cho là hướng đi mới của dòng sản phẩm vì khả năng tăng trưởng lớn, ổn định.

Nhơn Hội New City – đón đầu giá trị vượt thời gian

Đất nền ven biển được đầu tư hạ tầng bài bản, pháp lý hoàn chỉnh và tiện ích vượt trội có thể đạt mức tăng giá rất tốt, chưa kể các yếu tố tác động khác như quy hoạch mở rộng, sức hút từ việc xuất hiện của dòng vốn ngoại cùng việc xây dựng các nhà máy công nghiệp, sự bùng nổ về du lịch… Với một dự án đất nền sau 3 – 6 tháng, khách hàng có thể thu về mức lợi nhuận hấp dẫn nếu biết đầu tư đúng thời điểm khi bắt đầu có "sóng".

Chẳng hạn, thời gian vừa qua, tại khu vực Nhơn Hội (thuộc Quy Nhơn, Bình Định), sau khi UBND tỉnh có chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực đến để đánh thức Nhơn Hội thông qua hình thức xã hội hóa phát triển quỹ đất, tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới hiện đại, thị trường này đã có những bước thay đổi rõ rệt về mặt bằng giá.



Dãy phố thương mại tại dự án Nhơn Hội New City

Các khu vực tăng đều với mức tăng trưởng khá cao so với giai đoạn 2014 – 2016, đặc biệt là các dự án lân cận thành phố có hạ tầng giao thông kết nối là tâm điểm của du lịch Quy Nhơn. Trong đó, những dự án thuộc khu kinh tế Nhơn Hội, giá đất cũng đang rục rịch tăng cao và liên tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nhiều dự án hiện nay như Nhơn Hội New City ra mắt chỉ trong thời gian ngắn nhưng được thị trường hấp thu hoàn toàn, không còn hàng để bán bởi các nhà đầu tư nhanh nhạy đánh giá mức tăng trưởng có thể nhảy vọt trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Danh Khôi (DKR), Nhà phát triển dự án Nhơn Hội New City cho biết, sở dĩ bất động sản liền thổ tại các trục đường ven biển hiện nay trở nên vô giá là nhờ yếu tố khai thác có giá trị quá lớn, được ví như “gà đẻ trứng vàng”, nên những ai đã sở hữu đều không có nhu cầu bán lại, phần lớn những người đang sở hữu được đất nền ven biển đắc địa tại các trục đường kể trên là do biết nắm bắt được cơ hội từ trước.

"Ngay sau khi được công bố là 1 trong 15 dự án ưu tiên phát triển trọng điểm của tỉnh Bình Định, rất nhiều nhà đầu tư đã nhanh chân sở hữu những sản phẩm tại dự án Nhơn Hội New City" ông Sơn nói và cho biết đây cũng là câu chuyện mà nhiều nhà đầu tư thấy được tại các khu vực ven biển phát triển mới.