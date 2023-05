Tại thành phố biển Khánh Hòa, nhìn chung đất nền khu vực thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh giá đi ngang hoặc giảm 10-20% trong hơn 1 năm qua. Lượng khách quốc tế vốn là thế mạnh của biển đảo Nha Trang thì nay do Covid-19, nguồn khách này vẫn chưa thể phục hồi. Du lịch nội địa dù được kích cầu vẫn không thể bù đắp sự sụt giảm mạnh của du lịch vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa trong suốt hơn năm qua. Do đó, thị trường bất động sản Khánh Hòa rơi vào nốt trầm trên khuông nhạc thị trường. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , tại Cam Ranh, đất mặt tiền biển Bãi Dài trên đường Nguyễn Tất Thành giá chào bán vẫn dao động 42-47 triệu đồng/m2. Mức giá này vẫn là giá rao bán của thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Những lô đất cách Bãi Dài khoảng 5 phút di chuyển, giá bán vẫn phổ biến ở mức 15-20 triệu đồng/m2. Trường hợp cắt lỗ ghi nhận ở những chủ đất sử dụng đòn bẩy tài chính, giá cắt lỗ giảm từ 2-3 giá so với lúc thị trường “nóng”.