Đất nền ven biển tăng giá đầu năm

Một khảo sát thời điểm đầu năm của Batdongsan.com.vn cho thấy, đất nền ven biển một số thị trường nghỉ dưỡng phía Nam đang có xu hướng tăng giá nhẹ so với năm 2021. Tại Quy Nhơn (Bình Định), thành phố biển đang chứng kiến sự đổ bộ của nhiều dự án lớn thời gian qua như Nhơn Hội New City, Hải Giang Merry Land, Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhon, The Sailing Quy Nhơn… là thị trường mà đất nền ven biển chứng kiến mức tăng giá tốt hơn cả. Một số phân khu thuộc một dự án nằm trong khu kinh tế Nhơn Hội ghi nhận mức tăng 10% so với giữa năm 2021. Đất có view trực diện biển Nhơn Lý cũng ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 10% so với nửa năm trước, ừ 50-55 triệu đồng/m2 lên mức 55-60 triệu đồng/m2. Cùng biên độ thời gian, đất thuộc phường Nhơn Bình cũng nhích 1-2 giá, từ mức 17-19 triệu đồng/m2 lên 18-20 triệu đồng/m2. Đất gần Kỳ Co tăng từ 27-28 triệu đồng/m2 lên mức 29-31 triệu đồng/m2.