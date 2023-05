Đất Nền Ven Đô (Kì 2): Nhà Đầu Tư Có Phải Cắt Lỗ?

Làn sóng cắt lãi đã bắt đầu từ nhiều tháng trước, khi dòng tiền cho bất động sản càng ngày càng khó khăn. Dù cắt lãi, giá đã giảm so với thời kì đỉnh giá nhưng thanh khoản lại vô cùng chậm chạp. Phần lớn những nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi đều có tâm lý chờ đợi giá giảm thêm mới mua vào. Chính bởi vậy mà các sản phẩm cắt lãi vẫn rơi cảnh ế ẩm.



Đất nền ven đô Hà Nội bắt đầu cắt lỗ ở nhiều nơi

Tương tự với đất nền Hoài Đức , giá đất dịch vụ thuộc Lai Xá, Kim Chung Di Trạch, Vân Canh, thay vì mức giá ảo lên tới cả trăm triệu đồng mỗi m2 khi thị trường nóng sốt thì nay một số nhà đầu tư chỉ rao giá từ 70-80 triệu đồng/m2. Một nhà đầu tư đất dịch vụ Hoài Đức cho biết từng mua một lô đúng thời điểm sốt với giá 90 triệu đồng/m2 nhưng nay cần tiền gấp, rao bán với giá 75 triệu đồng/m2. Những lô đất kinh doanh ở các xã có vị trí gần trung tâm như khu vực trên như An Hạ (xã An Thượng), An Thọ (An Khánh), giá rao bán hiện loanh quanh ở mức 35 triệu đồng/m2, trong khi thời điểm sốt, nhiều nhà đầu tư mua với giá ngoài 40 triệu đồng/m2.