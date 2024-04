Đất Nền Ven Hà Nội Nổi Sóng Đầu Năm 2024

Thị trường đất nền ven Hà Nội sau một thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của suy thoái bất động sản đã bất ngờ “dậy sóng” đầu năm 2024 trong bối cảnh lãi suất ngân hàng xuống thấp. Hiện đất nền ven Hà Nội đang ghi nhận diễn biến giá đất tăng trở lại và giao dịch cũng sôi nổi hơn trước.

Đà giảm của lãi suất tiết kiệm không có dấu hiệu ngừng lại sau Tết và đến thời điểm hiện tại, lãi suất tiết kiệm được coi là thấp nhất trong lịch sử, thấp hơn cả thời kì dịch Covid-19 hoành hành. Lãi suất xuống thấp đang thúc đẩy và kích thích dòng tiền vốn nằm im trong ngân hàng từ thời lãi suất cao, dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác. Đất nền ven Hà Nội trở thành một điểm ngắm của giới đầu tư.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, tại thị trường đất nền ven Hà Nội là đất nền Đông Anh , giá bán đã có xu hướng nhích khoảng 5-10% so với cuối năm 2023. Cụ thể, đất tại Tây Bắc Lễ Pháp, giá bán đang ở mức 70-95 triệu đồng/m2, tăng khoảng 2-3 giá so với 5 tháng trước. Đất Tiên Dương vị trí ngõ rộng, 2 ô tô tránh nhau, mức giá rao bán đang từ 55-85 triệu đồng/m2, tăng so với mức giá 52-80 triệu đồng/m2 thời điểm tháng 10/2023. Đất trong làng thuộc Vân Nội, Bắc Hồng, có đặc điểm ngõ nhỏ, đang có mức giá 35-40 triệu đồng/m2, tăng 2 giá so với cuối năm 2023. Đất Nguyên Khê, vị trí có thể kinh doanh được, mức giá dao động từ 58-75 triệu đồng/m2, tăng khoảng 3-4 giá so với cuối năm 2023.