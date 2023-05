Đất nền vùng ven giảm mạnh sức mua

Sức mua giảm mạnh

Nguồn cung mới không nhiều, ít cạnh tranh nhưng một dự án quy mô lớn vừa triển khai tại Long An vẫn không đạt được lượng giao dịch như kỳ vọng dù chủ đầu tư chạy chiến dịch quảng bá rầm rộ, vị trí phát triển dự án khá đẹp. Theo kế hoạch, dự án này sẽ chào bán khoảng 300 nền sản phẩm ra thị trường vào đầu tháng 12 nhưng hiện tại, lượng khách đặt cọc giữ chỗ chỉ mới được khoảng 50% nguồn hàng tung ra. Thông thường lượng khách đặt giữ chỗ phải cao hơn lượng sản phẩm dự kiến chào bán mới đảm bảo thành công vì sẽ có ít nhất 20-30% lượng khách đặt cọc hủy kèo. Do đó, với lượng giữ chỗ chỉ chiếm một nửa sản phẩm, doanh nghiệp này có thể phải điều chỉnh giảm lượng hàng chào bán.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với một dự án đất nền tại khu vực Bàu Bàng, Bình Dương. Dù đã chạy bán hàng từ tháng 9 và mở bán cuối tháng 10 nhưng đến hiện tại, lượng sản phẩm chào bán của dự án này chỉ mới dừng lại khiêm tốn ở mức 40%. Mục tiêu cuối năm sẽ giao dịch hết 60% trở thành khó khăn với doanh nghiệp khi phản hồi từ thị trường cho thấy sức mua không có chuyển biến tốt. Theo chủ đầu tư, vấn đề của dự án này không phải do giá bán cao hay thiếu hấp dẫn mà do nhiều nhà đầu tư có phần e dè với các dự án đất nền. Thêm vào đó, một lượng không nhỏ khách hàng từ TP.HCM và các tỉnh phía Bắc tạm thời không đổ tiền vào đất nền làm thị trường này giảm nhiệt.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, so với quý 3, lượng nguồn hàng chào bán trong quý này có cải thiện nhưng tỷ lệ tiêu thụ đất nền tại các tỉnh lân cận TP.HCM vẫn ở mức khá thấp. Với những nhà đầu tư chuộng phân khúc liền thổ, thị trường các tỉnh là lựa chọn duy nhất thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, theo khảo sát nhanh về giao dịch tại 3 tỉnh Long An, Đồng Nai và Bình Dương, trong tháng 10 và tháng 11, dù có tầm trên 10 dự án mở bán với nguồn hàng phong phú, giao dịch lại khá ảm đạm với sức mua giảm sâu từ 30-40% so với cùng kỳ, nhiều khu vực còn giảm 60-70% và gần như không có giao dịch.



Đất nền vùng ven giảm sức mua do giá tăng và tâm lý e ngại của nhà đầu tư.

Tại thị trường Bình Dương, nơi khá nóng về nhà đất trong 2 tháng gần đây giờ chỉ có khoảng 2-3 dự án nhà phố rao bán tại trung tâm Dĩ An, Thuận An có giao dịch tốt. Các dự án mở bán tại tỉnh Dĩ An chủ yếu đã có sổ riêng từng nền với hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, qua đó tỷ lệ bán hàng ghi nhận được cũng tích cực hơn so với các khu vực còn lại. Khu vực Bàu Bàng, Bến Cát không thu hút được sức mua như hai khu vực trên với tỷ lệ bán ra chỉ ở mức 50-60% nguồn hàng.

Những địa điểm nóng về đất nền tại Đồng Nai như Biên Hòa, Long Thành, Long Khánh, Nhơn Trạch, từ đầu tháng 10 đến nay không tạo ra được cơn sóng giao dịch nào mới. Hoạt động sang nhượng thứ cấp giảm nhiệt thấy rõ và giá bán chững lại cùng với nhiều nguồn hàng mới chỉ mở bán cầm chừng. Riêng thị trường Bình Phước hiện chỉ còn lác đác vài dự án quy mô nhỏ rao bán nhưng giao dịch không khả quan, thậm chí có dự án đã ấn định ngày bán hàng nhưng phải hủy vì không có đủ lượng khách đặt mua.

3 lý do kéo giảm sức hút của đất nền vùng ven

Thứ nhất, ngân hàng siết vay BĐS khiến dòng tiền đổ vào loại hình này bị ảnh hưởng lớn. Nếu căn hộ vẫn có các chính sách liên kết hỗ trợ vay từ CĐT và ngân hàng, đầu tư đất nền đòi hỏi tiền tươi 100% và không có hỗ trợ vay vốn.

Thứ hai, tâm lý e ngại của nhà đầu tư sau khi nhiều vụ lừa đảo đất nền, dự án ma bị vạch trần. Nhiều nhà đầu tư tạm thời chờ đợi, nghe ngóng thêm thông tin hoặc rất thận trọng khi xuống tiền.

Thứ ba, giá đất nền vùng ven tăng cao, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ. Theo khảo sát nhanh của Batdongsan.com.vn, nếu trước đây, chỉ cần từ 500-600 triệu để đầu tư đất nền vùng ven, thì hiện tại muốn mua đất tại các tỉnh thành giáp TP.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu phải có nguồn tiền ít nhất từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Giá đất thấp nhất ở những khu vực tiềm năng thuộc các tỉnh hiện từ 8-12 triệu/m2, trung bình đã tiệm cận 12-18 triệu/m2, vượt xa tầm tay của nhiều nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dù thị trường đất nền vùng ven đang giảm nhiệt nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn có tâm lý lướt sóng thay vì hướng đi dài hạn. Bởi sau những đợt sốt đất mấy năm gần đây, họ mặc nhiên cho rằng đầu tư đất nền có thể dễ dàng lướt sóng ăn ngay. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của thị trường, nhà đầu tư đất nền khó có thể thu lời sau 4-6 tháng.

Phương Uyên

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/10/dat-nen-vung-ven-giam-manh-suc-mua