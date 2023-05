Sau các đợt sốt cục bộ từ đầu năm 2020, thị trường đất nền cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đã giảm nhiệt. Thực tế, đất nền các huyện ngoại thành Hà Nội ghi nhận nhiều đợt sốt đất cục bộ trong những năm gần đây, bao gồm cả 2 năm dịch Covid-19. Đầu năm 2022, tuy một số thị trường vẫn giữ được độ "nóng" nhưng đã dần hạ nhiệt. Báo cáo thị trường quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm đất nền tại nhiều huyện vùng ven giảm sâu nhất là 25%. Chương Mỹ là huyện ngoại thành duy nhất vẫn giữ được sức nóng trong quý đầu năm. Sang quý 2, báo cáo cho thấy lượt tìm kiếm tiếp tục giảm ở các huyện này song giá vẫn tăng. Ngay cả những thị trường liên tục tạo được sức hút thời gian qua như Quốc Oai hay Thạch Thất cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, Đông Anh là huyện vùng ven có lượt tìm kiếm đất nền quý 2/2022 giảm sâu nhất với mức giảm 29%, tiếp theo là Quốc Oai, Gia Lâm với mức giảm lần lượt 24% và 20% so với quý 1. Trong quý trước, Đông Anh cũng là thị trường có nhu cầu mua đất nền giảm sâu nhất trong số các huyện vùng ven, với mức giảm 25%. Nguyên nhân do đây là thị trường đã trải qua nhiều đợt sốt nóng, giá bị đẩy lên nhiều lần. Đất nền Thạch Thất có nhu cầu mua giảm 7% trong quý 1, sang quý 2 mức giảm đã chậm lại với tỷ lệ khoảng 2%. Với huyện Quốc Oai, lượt tìm kiếm đất nền trong quý 1 chỉ giảm nhẹ 4% thì sang quý 2 mức giảm lên 24%, chỉ sau Đông Anh.

Đáng chú ý là trong khi nhu cầu mua vẫn giảm thì giá bán đất nền các huyện vùng ven Hà Nội vẫn tăng từ 17% đến 31%. Cụ thể, giá bán đất nền tại Đông Anh tăng mạnh nhất với mức tăng 31%. Giá bán đất nền tại Gia Lâm , Quốc Oai, Thạch Thất trong quý 2 vừa qua cũng tăng lần lượt 27%, 20% và 17% so với quý 1/2022. Nguyên nhân giá đất nền vẫn neo cao thậm chí tiếp tục tăng dù nhu cầu tìm kiếm giảm nhiệt là do tâm lý thị trường vẫn kỳ vọng vào sự tăng giá của loại hình này trong dài hạn. Một khảo sát độc lập do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 5/2022 cho thấy đất nền vẫn là loại hình bất động sản được đánh giá là triển vọng nhất trong nửa cuối năm 2022. Theo đó, có khoảng 53% môi giới đánh giá cao loại hình đầu tư này, trong khi chung cư, nhà phố, nhà riêng chiếm tỷ lệ lần lượt là 17%, 16% và 9%.​