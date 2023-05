Đất Nền Vùng Ven Hà Nội Nổi Sóng Đầu Năm?

Sở dĩ thị trường đất nền Hoà Lạc được môi giới khởi động lại ngay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán bởi ngay đầu năm mới 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thời kỳ 2021-2030, trong Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ quy hoạch 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là: Thành phố Bắc sông Hồng gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và Thành phố phía Tây gồm khu vực Hòa Lạc – Xuân Mai.



Thị trường đất nền Hoà Lạc đang đón nhiều tín hiệu tích cực sau Tết Nguyên đán?

Thông tin này là cái “cớ” để môi giới, giới đầu cơ “vin” vào để khởi động lại thị trường Hòa Lạc trầm lắng từ năm ngoái. Ngoài thông tin quy hoạch được nâng cấp lên thành phố, khu vực này còn đón các thông tin tích cực khác về hạ tầng giao thông. Cụ thể, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21B đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình. Hà Nội cũng chi hơn 8.100 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 rộng tới 60m, dự kiến hoàn thành năm 2027. Sau khi hoàn thành, những tuyến giao thông trọng điểm này không chỉ thúc đẩy quá trình kết nối giao thông, thông thương giữa trung tâm thủ đô và phía Tây thành phố mà còn tăng cường giao thương với các tỉnh phía Tây Bắc…

Bên cạnh đó, các yếu tố khác như khu cụm trường Đại học Quốc gia với quy mô 1.000 ha dự kiến quy hoạch 21 trường đại học, học viện… và khu công nghệ cao với quy mô lên đến 1.600ha với rất nhiều nhà máy, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã xây dựng và vận hành tiếp tục được các môi giới sử dụng như các “key” để bán hàng. Rất nhiều môi giới đã nghỉ bán đất nền vùng ven Hà Nội thời kì thị trường khó khăn đã lập nhóm, quay lại khu vực Hoà Lạc chuẩn bị cho các kế hoạch bán hàng. Nhiều sàn đất nền từng đóng cửa tạm thời cũng lên kế hoạch mở cửa hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, một khảo sát của Batdongsan.com.vn nhận thấy dù một số môi giới, nhà đầu tư, nhà đầu cơ đang “dựa” vào hàng loạt lý do trên để tạo sóng thị trường Hoà Lạc nhưng giá đất nền tại khu vực này vẫn đang duy trì mức giảm từ trước Tết. Cụ thể, những lô đất nền có vị trí mặt đường ở Sơn Tây , Quốc Oai, Thạch Thất vẫn đang có mức giá 28-36 triệu đồng/m2, duy trì mức giá từ tháng 11/2022 đến nay. Đây là mức giá đã giảm 30-40% so với thời kì đỉnh sốt đất của năm 2021. Hay đất nền Phú Cát , Phú Mãn (Quốc Oai), giá đất vẫn chưa có dấu hiệu nhích lên, vẫn đang ở mức 13-25 triệu đồng/m2, giảm 7-8 triệu đồng/m2 so với năm 2021. Đất nền tại Tiến Xuân , Tân Xã (Thạch Thất), mức giá vẫn đang là 18-20 triệu đồng/m2, sụt từ 20-35% so với năm 2021. Các lô đất Bình Yên (Thạch Thất) có vị trí nằm sâu trong làng, thậm chí giá chào bán còn sụt giảm so với tháng 11/2022, từ mức 12-16 triệu đồng/m2, có một số chủ đất đang chào giá chỉ 8-10 triệu đồng/m2 ở thời điểm hiện tại. Đất sâu trong làng, thuộc các khu vực Đông Yên, Bạch Thạch (Quốc Oai), Tân Xã (Thạch Thất), Kim Sơn, Cổ Đông (Sơn Tây)… giá chào bán hiện chỉ ở mức 7-10 triệu đồng/m2, cũng là mức giá đã giảm mạnh so với thời kì sốt và cũng là mức giá được chào bán từ trước Tết Nguyên đán.