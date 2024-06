Đất nền vùng ven TP.HCM đang xuất hiện tình trạng bị môi giới và nhà đầu tư thổi giá bán dù thị trường này vẫn còn nhiều khó khăn và mới chập chững hồi sinh sau cơn “bạo bệnh” năm 2022-2023.

Đất Nền Vùng Ven Lại Tăng Giá

Chị Ngọc Anh, một khách mua đất nền khu vực quận 12 chia sẻ, do thấy lãi suất vay mua nhà đang ổn định, chị tính xuống tiền nhưng đến khi đi xem đất thì lại thấy giá bán đang quá cao.

“Tháng 2 rồi tôi có tìm hiểu thì các lô dất 5x12 hay 4x15 ở khu vực An Phú Đông chỉ có khoảng 3,2-3,5 tỷ đồng, những lô gần sông thì giá cao hơn vào khoảng 4-4,5 tỷ đồng nhưng giờ đi hỏi lại cũng chính những lô đó mà giá đã tăng hơn 300-400 triệu đồng dù vẫn đang bỏ đó chưa có khách. Giá tăng làm tôi chuyển hướng sang kiếm khu khác mềm hơn, tài chính hiện nay không cho phép tôi liều lĩnh vay nhiều hơn số tiền dự kiến”, chị Ngọc Anh cho biết.

Đất nền vùng ven có dấu hiệu tăng giá bán với các giao dịch thứ cấp. Ảnh: Lao động

Cũng đang đi kiếm đất để xây nhà, anh Thái (quận 11, TP.HCM) nhắm đến khu Đông TP.HCM nhưng chưa quyết được lô nào vì thị trường loạn giá. Anh chia sẻ, quá trình tìm hiểu đất nền vùng ven từ đầu năm đến nay, thấy rõ giá đất nhảy múa “ảo diệu” ra sao. Cùng khu vực Phú Hữu, cuối năm ngoái có chủ đất bán giá chỉ 3-3,5 tỷ đồng cho các lô 50-60m2, thậm chí là đi vào các hẻm nhỏ hơn giá chỉ khoảng tầm 2,8 tỷ đồng. Mà hiện nay thì chủ đất tăng lên giá tầm 3,7-4,5 tỷ đồng dù đất vẫn “ế ".

“Tôi nghĩ nếu có tăng thì với thị trường lúc này, tăng nhiều nhất cũng 100-200 triệu. Đằng này thấy lãi suất hạ nhiệt rồi thông tin thị trường phục hồi lại tự tăng 300-500 triệu đồng thì chỉ thêm “bóp chết” thanh khoản”, anh Thái nói.

Theo ghi nhận, thị trường đất nền vùng ven TP.HCM đang xuất hiện tình trạng tăng giá ở giao dịch thứ cấp. Tại khu vực quận 9 (nay là TP. Thủ Đức) nguồn hàng thứ cấp bán ra đã tăng giá so với giá chào bán tháng 1/2024. Cụ thể, một lô đất nền diện tích hơn 60m2 tại phường Long Bình từng rao bán với giá 2,4 tỷ đồng, khi có nhiều người quan tâm thì đã tăng lên 2,9 tỷ đồng.

Tương tự, lô đất diện tích 60m2 tại đường Tam Đa, Phường Trường Thạnh, vào cuối năm 2023 môi giới rao bán giá 2,9 tỷ đồng/nền nhưng không bán được. Đến nay, chủ đất tăng giá lên 300 triệu đồng là 3,2 tỷ đồng/nền. Hay khu vực quận 12, khá nhiều lô đất nền có vị trí giáp ranh Gò Vấp, Bình Thạnh và quận 1 đang được rao bán với mức giá cao hơn từ 250-400 triệu đồng so với đầu năm dù chưa biết có giao dịch thực tế hay không.

Môi Giới Cũng Rầu Vì Giá Tăng

Hoài, một môi giới đất nền quận 12 cho hay, từ cuối tháng 4 thị trường có dấu hiệu tích cực, lượt khách đi xem đất và hỏi thăm tăng lên, nhiều chủ nhà nếu không cần bán gấp nhận thấy thị trường “ấm” hơn thì cũng rục rịch tăng giá. Mức tăng từ 100-200 triệu đồng lên 200-300 triệu đồng rồi đầu tháng này có lô đã tăng gần 500 triệu đồng.

Tháng trước Hoài có chạy Tiktok giới thiệu lô đất thổ cư hẻm xe hơi 4,5x14 ở Tân Thới Hiệp, giá 3,3 tỷ đồng. Clip viral cao hàng chục nghì lượt xem, khách vào hỏi thăm nhiều thì lại thông báo tạm thời không bán nữa, muốn tính lại giá. Thậm chí nhiều khu đất gần đó cũng tự nhiên tăng giá theo dù chưa có giao dịch thực. “Khách hỏi thăm, tìm mua đất có tăng thật nhưng số lượng chốt mua thực tế vẫn rất ảm đạm, một ít lô đất đẹp, vị trí tốt giá tầm 3,6-4 tỷ đồng có khách mua còn lại vẫn khó thoát hàng, chủ đất tăng cũng làm anh em môi giới khó khăn, mang tiếng lùa gà”, Hoài chia sẻ.

Anh Quyền, một môi giới tự do nhà đất TP. Thủ Đức cho biết, việc chủ đất tăng giá cũng làm khó cho môi giới và bên mua ở giai đoạn này. Có một số lô đất anh em môi giới tư vấn rất lâu, khách chốt mua thì chủ lại báo giá tăng thêm 200-300 triệu đồng so với giá gửi trước đó. Tâm lý của khách mua là tìm hàng giá tốt, thấy giá đột ngột tăng họ phản cảm rồi "bể kèo" là rất nhiều.

“Người mua vẫn chỉ xuống tiền với các nền đất đang thấp hơn giá thị trường. Vì thế, các lô đất nền vùng ven tự nâng giá không phải nền nào cũng bán được. Bên cạnh số ít nền đất vị trí đẹp, nâng giá và bán ra được thì còn khá nhiều nguồn hàng rao bán giá tốt còn chưa có người mua, nhất là đất nền diện tích lớn. Giờ vội tăng giá chỉ khiến tình hình khó khăn hơn”, anh Quyền chia sẻ.

Xét trên thực tế, giá rao bán đất nền vùng ven đã rục rịch tăng nhưng thanh khoản đất nền phân lô vẫn chưa hồi phục như kỳ vọng. Môi giới đã bán được hàng nhưng chưa sôi nổi như thời điểm 2021-2022. Số lượng nhà đầu tư ngộp tài chính đã giảm bớt do đã xoay sở được dòng tiền khi lãi suất thấp. Tuy vậy, những nhà đầu tư mong muốn bán được sản phẩm, thu dòng tiền về vẫn còn khá nhiều trên thị trường đất nền vùng ven.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, tháng 4/2024 lượt tìm mua đất nền vùng ven giảm sâu ở hầu hết các thị trường phía Nam. Cụ thể, đất nền TP.HCM có nhu cầu tìm kiếm giảm 3%, những khu vực như quận 12, quận 9, Bình Chánh giảm 6-7% so với tháng trước. Những thị trường lân cận như Đồng Nai cũng co nhu cầu tìm mua đất nền giảm 7%, Long An giảm 5%, Bình Dương giảm 6%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam đánh giá, thị trường đất nền vẫn cần thêm thời gian để hồi phục. Trong dài hạn, giá đất có thể tiếp tục tăng lên khi giao dịch tốt trở lại. Giá bất động sản nói chung và đất nền vùng ven nói riêng đều phụ thuộc vào yếu tố như triển khai hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân, tiếp cận vốn vay… với các địa phương biến động kinh tế, hạ tầng sẽ hồi phục trước còn tổng thể thị trường vẫn cần đợi thêm nhiều chính sách thúc đẩy để vượt khó, có thể là phải hết năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam , cho biết thời gian gần đây thị trường có "ấm" dần lên, lượng giao dịch bất động sản có tăng ở một số phân khúc thuộc khu vực nội đô như chung cư, nhà ở trong ngõ… còn khu vực ngoại thành cách trung tâm thành phố từ 15km trở ra thì giao dịch vẫn rất hạn chế.

"Nhiều khu vực có sự tấp nập nhưng người mua – bán có thể chỉ là những màn kịch được tạo ra để lôi kéo, cuốn hút những nhà đầu tư nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm. Câu chuyện tăng giá ở một số vùng có thể không phản ánh thị trường thật nên nhà đầu tư, khách hàng cần hết sức thận trọng. Khi các dự án đầu tư chất lượng tốt, phù hợp, được đầu tư bài bản gắn với uy tín, thương hiệu tăng giá thì đó mới là thị trường thật", ông Đính khuyến cáo.

