Theo số liệu từ Báo cáo thị trường bất động sản tháng 7/2022 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm của người dùng dành cho sản phẩm đất nền tại các thị trường vùng ven vẫn ghi nhận tăng, nhất là ở các địa phương gần kề TP.HCM. Cụ thể, trong tháng 7/2022, nhu cầu tìm kiếm đất nền rao bán tại các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh đều tăng 2-3%. Long An ghi nhận lượng tin rao bán đất nền tháng 7 giảm 11% nhưng nhu cầu tìm mua lại tăng 2% so với tháng trước.