Dữ liệu lớn từ Batdongsan.com.vn cho thấy, năm 2021, đất nền tiếp tục là loại hình được ưa chuộng nhất trong các kênh đầu tư BĐS, nhất là thời điểm cuối năm. Nhu cầu tìm kiếm đất nền trong năm 2021 tăng 12%, riêng các tỉnh phía Bắc có tăng trung bình 19% so với năm 2020. Tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cao, Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng từ 41-123%. Ở nhiều tỉnh phía Nam như Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ghi nhận lượt quan tâm tìm mua đất nền tăng 8-11% so với năm trước. Riêng quý 4/2021, đất nền và đất nền dự án có sự phục hồi mạnh mẽ nhu cầu tìm kiếm khi đạt gần 80% lượt quan tâm so với thời điểm sốt đất vào đầu tháng 3/2021 trước đó.