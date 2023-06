Đất nền vùng ven TPHCM vẫn là sản phẩm được lựa chọn hàng đầu trong giỏ hàng đầu tư bất động sản, dù thị trường đang rơi vào chu kỳ “mùa đông”. Tuy nhiên vấn đề lúc này không phải là có mua đất nền hay không mà là khi nào mua và giá ra sao là hợp lý.

Giao dịch đất nền đang chững lại ở hầu hết các địa phương miền Nam, đi kèm với đó là giá chào bán phân khúc này giảm mạnh từ 20-30%. Tuy nhiên trên thực tế, đất nền không hoàn toàn “thất sủng” trong mắt nhà đầu tư. Ngược lại, đây vẫn là loại hình ưu tiên số một trong danh sách bắt đáy bất động sản từ nay đến cuối năm.

Anh Hoàng Phát, một môi giới bán đất nền Long An chia sẻ, giờ đây ưu tiên của anh không phải là kiếm khách “chốt đơn”, mà là thời điểm xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng vì lúc này khách có xu hướng lựa chọn thay vì xuống tiền. Anh cho biết danh sách chờ để lao vào bắt đáy đất nền đang rất nhiều, họ có kế hoạch sẽ mua đất nền vùng ven TPHCM từ nay đến cuối năm, vấn đề của người mua là xem xét tình hình thị trường để chọn thời điểm nào phù hợp để xuống tiền.

“Nói đất nền không còn khách muốn mua là không đúng. Từ cuối năm ngoái đến tận lúc này, sản phẩm mà tôi nhận được nhiều yêu cầu tìm hiểu nhất từ nhóm nhà đầu tư vẫn là đất nền vùng ven TPHCM. Người ta quan tâm rất nhiều đến đất nền nhưng hầu hết đều có suy đoán thị trường còn khó khăn kéo dài, càng về cuối năm thì nhà đầu tư ngộp tài chính càng nhiều. Kéo theo đó là sẽ có nhiều hơn nữa các nền đất tốt giảm giá mạnh, nên họ chưa chốt lúc xuống tiền. Không thiếu người đã nhắm được sản phẩm, chỉ đợi khi ép được giá là sẽ mua ngay”, anh Phát cho hay.

Anh Duy Tiến, một nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết kế hoạch của anh vẫn tập trung vào đất nền vùng ven TPHCM, mà cụ thể là Long An và Đồng Nai. Anh từng đầu tư đất nền và kiếm được lợi nhuận tốt. Vậy nên theo anh, đất nền sẽ không bao giờ ế. Người ta chưa đầu tư chứ không phải là không đầu tư. “Ai cũng biết thị trường đang khó khăn, nên ai cũng có động thái đợi thời điểm đáy để mua được giá nhất. Giai đoạn thăng trầm này là cơ hội để những nhà đầu tư nhỏ tranh thủ mua đất giá tốt. Vậy nên không chỉ tôi mà nhiều người quen khác cũng có kế hoạch sẽ tích lũy đất nền. Vấn đề là từ nay đến cuối năm, chốt mua lúc nào và giá ra sao là hợp lý”, anh Tiến chia sẻ.

Tìm hiểu từ phóng viên, dù giá đất vùng ven TPHCM đã có xu hướng giảm mạnh, trung bình 25 -30% so với thời điểm cuối năm 2022. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn nuôi kỳ vọng giá giảm sâu hơn nữa. Vì vậy, tình trạng tìm đất, xem đất, hỏi giá rồi để đó đợi chủ đất “gồng hết nổi” thì sẽ vào ép giá, chốt đơn.

Ví như tại huyện Đức Hòa (Long An), một lô đất nền hơn 105m2 tọa lạc ngay gần mặt tiền đường, trong khu dân cư đông đúc, được chủ đất chào bán giá 1,1 tỷ đồng. Theo tìm hiểu từ các hộ trên khu vực, đầu năm 2022 khu đất này được định giá bán gần 1,5 tỷ đồng. Chủ đất hiện chịu giảm xuống 400 triệu đồng về lại bằng mức giá lúc mua vào để thoát hàng nhanh. Anh K, môi giới đang chào hàng lô đất cho biết, chủ nhà quyết định nếu không bán được thì giữ lại chứ không giảm thêm nữa do đây đã chạm giá mua vào. Đất này được mua từ đầu năm 2020, chủ nhà vì cần tiền mới bán chứ không vì “nợ ngập đầu” phải cắt lỗ. Đất có sổ riêng và ở khu dân cư, không phải đất để hoang bỏ phí nên là tài sản có giá trị thực.

Cũng trên khu vực TP. Thuận An, một lô đất 90m2 thuộc một dự án bất động sản quy hoạch bài bản đã được chủ nhà rao bán lại với giá 1,8 tỷ đồng, giảm gần 450 triệu đồng so với định giá thời điểm đầu năm. Theo môi giới, chủ nhà không đến mức kẹt tiền nhưng vì tìm được tài sản khác hấp dẫn hơn, muốn mua gấp, chấp nhận giảm giá để gom tiền. “Đợt tháng 4 có mấy khách đến xem đất, tôi thấy họ rất thích khu đất nhưng có ý muốn ép giá để chủ nhà giảm sâu thêm. Giằng co đến cuối tháng 5 vừa rồi thì có khách vào chốt luôn khu đất, chủ nhà thấy thiện chí nên giảm cho họ thêm 50 triệu đồng nữa”, vị này cho biết.