Đất Nghỉ Dưỡng Ven Đô Đang Thoái Trào

Giá Vẫn Neo Cao Nhưng Thị Trường “Vắng” Người Mua

Covid-19 hoành hành trong 2 năm 2020 và 2021 đã tạo nên những biến động lớn của thị trường bất động sản. Những không gian sống chật chội tại trung tâm thành phố vốn tiềm ẩn cho nguy cơ lây nhiễm bệnh tật không còn được ưa chuộng. Đại dịch với các đợt giãn cách, hạn chế tụ tập đông người khiến những không gian sống thoáng đãng, rộng lớn được ưa chuộng.

Chính bởi vậy, xu hướng dịch chuyển từ trung tâm ra vùng ven tìm kiếm các không gian sống thoáng đạt trở thành trào lưu trong giai đoạn này. Các thị trường ven đô, có lợi thế ở quỹ đất rộng, mật động xây dựng thấp, được thiên nhiên ưu ái cảnh quan thiên nhiên và khoảng cách đến trung tâm Hà Nội không quá xa lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư.

Đất nền ven đô từng là tâm điểm của thị trường bất động sản trong 2 năm đại dịch Covid-19

đất huyện Lạc Thủy, Trong hai năm đại dịch, thị trường chứng kiến cơn sốt đất ven đô ở các thị trường, khu vực giáp ranh Hà Nội. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , đến thời điểm hiện tại là tháng 10/2022, giá đất ven đô đã cao gấp từ 3 đến 5 lần so với 3-5 năm trước đó. Tại Hòa Bình, đất huyện Lương Sơn đất huyện Tân Lạc … giá đều tăng mạnh, từ mức giá trung bình 1,4-2,7 tỷ đồng/lô với diện tích 1.500-5.000m2 của năm 2019, giá đã vọt lên 2,5-8 tỷ đồng/lô vào đầu năm 2022. Thậm chí có những lô diện tích 5.000m2 có view hồ hoặc view suối, mức giá bị đẩy lên 12-15 tỷ đồng. Đất huyện Thạch Thất (Hà Nội), những lô đất nghỉ dưỡng lớn có diện tích từ 5.000-7.000m2, giá chào bán hiện tại cũng lên tới khoảng 30-35 tỷ đồng/lô, mức giá này đã tăng gấp 3-5 lần so với 4 năm trước. Hay tại Sóc Sơn, những lô đất view đẹp có diện tích từ 1.000-2.000m2, giá cũng đang ở mức 10-12 tỷ đồng/lô. Tại Sóc Sơn, đất xã Minh Phú có diện tích khoảng 1.000m2 đang được rao bán 5- 8 tỷ đồng/lô, trong khi khoảng 5 năm về trước, cũng thuộc các xã này, các lô đất có diện tích tương tự được rao bán ở mức vài trăm triệu đồng/lô.

Anh Đỗ Văn Đoàn, môi giới chuyên làm các lô đất diện tích lớn tại Hòa Bình và Thạch Thất cho biết, giá chào bán các lô đất nghỉ dưỡng vẫn đang ở mức giá của cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Sau khoảng 2 năm tăng trưởng nóng, giá đất nghỉ dưỡng ven đô trong suốt một năm qua đang đi ngang. Không chỉ đi ngang mà thị trường còn thiếu vắng các giao dịch.

Thị Trường Đìu Hiu

Thị trường khu vực ven đô đang vô cùng vắng lặng. Hòa Bình hay Thạch Thất, Sóc Sơn, Ba Vì, Mê Linh (Hà Nội) không còn xuất hiện những đoàn xe biển Hà Nội đổ về đây tìm mua đất làm resort, homestay nghỉ dưỡng cuối tuần như trong 2 năm đại dịch. Từng một thời các thị trường ven đô này là mảnh đất “kiếm ăn” màu mỡ của môi giới bất động sản. Thế nhưng khoảng gần một năm nay, môi giới cũng rời bỏ thị trường khi sóng “ven đô” kém dần.

Lượng người quan tâm đến đất nền ven đô đang sụt giảm mạnh

Giá đất vẫn neo cao và thị trường gần như không phát sinh giao dịch. Anh Nguyễn Minh Huy, nhân viên kinh doanh sàn giao dịch có trụ sở tại Thạch Thất (Hà Nội) cho biết lượng người quan tâm đến thị trường ven đô thấp kỉ lục trong gần 5 năm anh gắn bó với thị trường này. “Nhiều chủ nhà muốn bán cắt lỗ cũng không có cơ hội cắt lỗ vì rất ít khách hỏi. Trong số lượng khách ít ỏi này thì phần lớn ở mức tìm hiểu, khảo giá thị trường chứ không làm việc “sâu hơn” với chủ đất ở khâu đàm phán”.

Tuy nhiên, theo anh Đỗ Văn Đoàn, 2 giao dịch gần đây nhất anh nắm được ở Sóc Sơn và Hòa Bình đều ghi nhận mức giá rẻ hơn 20% so với giá rao bán. “Làn sóng bán rẻ so với mặt bằng chung chưa xuất hiện mạnh nhưng với tình hình thị trường hiện tại, tôi nghĩ cuối năm hoặc đầu năm sau, số lượng chủ đất rao bán giá rẻ so với mặt bằng giá hiện tại sẽ nhiều lên”.

Nguyễn Nam

Xem thêm

>> Các Điểm Nóng Đất Nền Ven Biển Im Ắng



>> Đất nền ngoại thành giảm nhu cầu mua nhưng giá vẫn tăng mạnh