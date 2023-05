Đạt Phước gây ấn tượng mạnh tại lễ khai trương căn hộ mẫu The Rivana

Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng đến tham quan và trải nghiệm thực tế những căn hộ mẫu The Rivana được thiết kế đẹp mắt, chỉn chu và tỉ mỉ.

Khu nhà mẫu The Rivana tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương, P.Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương. Tại đây, chủ đầu tư Đạt Phước bố trí các loại căn hộ mẫu 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ với thiết kế hiện đại, sang trọng cùng trang thiết bị nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Kohler, Siemens, Malloca….



Hàng trăm Khách Hàng tham quan và trải nghiệm thực tế khu căn hộ mẫu The Rivana vừa được khai trương sáng ngày 16/01/2021

Nhiều Khách Hàng sau khi tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm căn hộ mẫu The Rivana đã bày tỏ sự hài lòng cũng như cảm giác an tâm hơn khi đầu tư vào dự án này. Chia sẻ tại sự kiện, anh Hoàng – một Khách hàng và cũng là nhà đầu tư đến từ quận 12 (TP.HCM) cho hay: “Tôi thật sự bị ấn tượng bởi thiết kế căn hộ dự án The Rivana, quá đẹp và sang trọng. Ngoài ra, Đạt Phước tuy là một chủ đầu tư mới trên thị trường nhưng tôi thấy họ triển khai dự án rất bài bản, chỉn chu trong mọi khâu, đặc biệt là trong sự kiện khai trương nhà mẫu The Rivana, điều này cho thấy họ rất tâm huyết với dự án này”.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Đạt Phước cũng bày tỏ quan điểm: “Với dự án The Rivana, mục tiêu của chúng tôi là mang đến không gian sống hoàn mỹ, một tổ ấm đích thực bên sông Sài Gòn và hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp. The Rivana sẽ là ngôi nhà phù hợp dành cho mọi gia đình cùng mức giá hợp lý tại cửa ngõ Sài Gòn. Chúng tôi hi vọng sự kiện ra mắt căn hộ mẫu dự án sẽ giúp khách hàng có những cảm nhận trọn vẹn về thiết kế cũng như không gian sống tuyệt vời mà The Rivana mang lại. Một lần nữa, nhà mẫu cũng là lời khẳng định cam kết của chúng tôi về chất lượng cũng như tiến độ dự án của The Rivana”.

Với 3 loại diện tích, căn 1 phòng ngủ: 50-53m2, 2 phòng ngủ 70-72m2, 97-99m2, cùng mức giá chỉ từ 31 triệu/m2, căn hộ The Rivana phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng là những gia đình trẻ có mức thu nhập trung bình – cao.

Khu căn hộ The Rivana được lấy ý tưởng thiết kế tổng thể của Ong & Ong, không những thoả mãn yêu cầu của chủ đầu tư về môi trường sống xanh mà còn đem đến cho mọi cư dân dự án tầm nhìn ngoại cảnh đắt giá. Tại The Rivana, 100% căn hộ luôn tràn ngập gió và ánh sáng tự nhiên.

Có đến 75% căn hộ The Rivana có tầm nhìn hướng sông Sài Gòn thoáng mát và 25% căn hộ ban công nội khu và đô thị sôi động. Ngoài ra, tất cả căn hộ The Rivana đều có sân phơi tách biệt ban công, được bố trí sát vào trong không làm ảnh hưởng đến mỹ quan tòa nhà. Kế đó, để tạo sự yên tĩnh tuyệt đối trong không gian nghỉ ngơi, ngoài thiết kế tách biệt phần tĩnh và động trong căn hộ thì Ong & Ong cũng thiết kế 100% phòng ngủ không tiếp cận hành lang căn hộ, giúp giảm thiểu tiếng ồn tối đa.

The Rivana được bố trí các tiện ích thiết thực với đời sống của cư dân: khu shophouse nằm ở hướng mặt tiền đường Vĩnh Phú 31, tạo điều kiện cho cư dân dễ dàng tiếp cận và tạo mỹ quan, sinh khí sôi động cho cả khu vực. Dự kiến, đường Vĩnh Phú 31 trong tương lai gần sẽ là con đường thương mại sầm uất. Các tiện ích nội khu được chủ đầu tư bố trí tập trung tại tầng 3 rất hợp lý, nhằm mang đến tầm nhìn đẹp cho mọi cư dân khi trải nghiệm các tiện ích tại dự án.

Bên cạnh không gian căn hộ, chủ đầu tư còn xây dựng nên một không gian sống tiện nghi với 34 tiện ích đẳng cấp như: Đảo vọng cảnh, khu trưng bày nghệ thuật, hồ bơi tràn bờ, cầu ánh sáng, poor bar, phòng gym view hồ bơi,… để The Rivana xứng tầm là không gian sống hiện đại, chất lượng cao cạnh ngay một TP.HCM năng động.