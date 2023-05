Ven Hà Nội: đất nền đến biệt thự đều cao ngất ngưởng

Khảo sát giá cuối năm của Batdongsan.com.vn ghi nhận đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 khiến giá đất nhiều khu ven Hà Nội từng một thời nóng bỏng quay đầu giảm giá. Tuy nhiên, xu hướng săn lùng bất động sản cuối năm đã “hâm nóng” thị trường vùng ven Hà Nội. Thời điểm cận Tết, mặt bằng giá đất tiếp tục thiết lập mức cao, dù không lập đỉnh như thời kì sốt ảo đầu năm.

Cuối năm dù giá không tăng dựng đứng, liên tục nhảy múa như cơn sốt thông tin quy hoạch thời điểm đầu năm nhưng nhìn chung mặt bằng giá đất Đông Anh vẫn đang ở mức cao. Tại Nguyên Khê, đất mặt tiền đường, hai ô tô tránh đang được chào bán ở mức 50-60 triệu đồng/m2. Mức giá này chỉ giảm khoảng 2-4 bước giá so với tháng 4/2021 khi đất Đông Anh sôi sục với thông tin quy hoạch đồ án quy hoạch sông Hồng. Đất Vĩnh Ngọc ghi nhận giá giao dịch phổ biến là 60-62 triệu đồng/m2, giảm khoảng 3 bước giá so với thời điểm sốt đất đầu năm 2021. Tương tự, các khu vực khác tại Đông Anh mặt bằng giá đất vẫn đang ở mức cao, dù đã giảm từ 2-5 bước giá so với thời điểm sốt đất. Cụ thể, đất mặt tiền Đông Trù (Đông Hội) giá rao bán là 50-65 triệu đồng/m2. Đất tại Xuân Canh là 47-55 triệu đồng/m2.

Thời điểm cận Tết, mặt bằng giá đất vùng ven tiếp tục thiết lập mức cao

Tại Gia Lâm, đất Đặng Xá, đường 2 ô tô tránh nhau, được chào bán 55-60 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền Ngô Xuân Quảng được chào bán 150-180 triệu đồng/m2. Đất đường Đào Nguyên 55-60 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền Kiên Thành 60-70 triệu đồng/m2. Đất Cửu Việt 40-50 triệu đồng/m2. Đất tại Dương Xá 2 mặt tiền 48-57 triệu đồng/2. Đáng nói, tại Gia Lâm, giá đất thời điểm cuối năm có xu hướng tăng 4-10 giá so với thời điểm đầu năm 2021. Theo các môi giới nguyên nhân là bởi cuối năm, Gia Lâm thông xe nút giao đường vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đồng thời khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng.

Tại huyện Hoài Đức, mặt bằng giá đất cũng đang ở mức rất cao, đặc biệt là đất mặt tiền kinh doanh. Đất dịch vụ Di Trạch được giao dịch ở mức 70 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ An Thọ, Anh Khánh, giá giao dịch là 70-80 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền kinh doanh ở Vân Canh, An Khánh, Lai Xá, đều thiết lập mức giá từ 70-100 triệu đồng/m2. Mức giá này đang tăng 10-15% so với thời điểm tháng 4/2021.

Không chỉ phân khúc đất nền mà phân khúc biệt thự, liền kề các huyện ven Hà Nội đều thiết lập mức giá ngất ngưởng. Các dự án biệt thự, liền kề, shophouse tại Hoài Đức như An Lạc Green Symphony, Hado Charm Villas, Lideco hay Xanh Villas (Thạch Thất), Đặng Xá, Eurowindow (Gia Lâm)… đều có mức giá rao bán trên 100 triệu đồng/m2.

Nhà đầu tư tài chính mỏng “đánh bắt xa bờ”

Chỉ mới khoảng 5 năm trước, vùng ven Hà Nội là điểm đến của những nhà đầu tư vốn mỏng. Khi đó, với tài chính phổ biến 1-2 tỷ đồng, nhà đầu tư đã sở hữu được một lô đất thì ở thời điểm hiện tại, với tài chính đó, nhà đầu tư chỉ mua được những lô đất diện tích nhỏ, nằm ở vị trí sâu hút trong các ngõ ngách ở các làng. Những nhà đầu tư vốn mỏng ở thời điểm hiện tại đã không còn cơ hội sở hữu đất vùng ven có vị trí đẹp, đồng nghĩa tiềm năng sinh lời và tăng trưởng lớn trong tương lai. Đó là lý do các nhà đầu tư đổ về các thị trường tỉnh để đầu tư. Thị trường bất động sản cũng chứng kiến sự trỗi dậy của các thị trường vệ tinh Hà Nội thời gian qua.

Giá đất vùng ven Hà Nội tăng cao khiến nhà đầu tư phải đổ về các thị trường tỉnh để săn đất

Thời điểm cuối năm 2021, nếu như thị trường Hà Nội khá im ắng khi không có dự án mới ra hàng thì các thị trường tỉnh vệ tinh sôi sục các dự án ra hàng từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… Bên cạnh các thị trường vệ tinh Hà Nội, anh Lục Văn Thái, môi giới văn phòng nhà đất Thành Đạt (Hà Nội) cho biết, trong năm 2021, các nhà đầu tư Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc với tài chính mỏng tiếp tục đổ vào các thị trường ven biển còn sơ khai trong Nam như Cam Lâm (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận), Vũng Tàu… nơi vẫn còn hiện hữu những khu vực giá đất mềm, tổng giá trị một lô đất chỉ trên dưới 1 tỷ đồng.

Việc giá đất vùng ven Hà Nội tăng giá chóng mặt những năm gần đây cũng khiến một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư nghiệp dư sở hữu đất ven Hà Nội từ những năm trước phân vân không muốn bán thu lời. Theo anh Thái, những nhà đầu tư nghiệp dư này phần lớn là những người sử dụng dòng tiền nhàn rỗi để đầu tư đất. Nhiều nhà đầu tư không bán vì tin tưởng giá đất sẽ còn tăng giá nên vẫn tiếp tục giữ đất. Một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư thì lo lắng việc bán đi thì với thực trạng tăng giá hiện nay, số tiền thu về được cũng khó lòng mua được mảnh đất tiềm năng có vị trí tương đương để đầu tư ở Hà Nội. Cũng theo anh Thái, dù giá đất tăng mạnh, nhưng những nhà đầu tư tài chính mạnh vẫn săn lùng đất ven Hà Nội với niềm tin giá sẽ còn tăng cao, chỉ những nhà đầu tư nhỏ là đến các thị trường tỉnh để mua được đất giá mềm.

Duy Bách