Đất xanh Premium tạo dấu ấn với tốc độ phát triển thần tốc

Phân phối thành công gần 1000 sản phẩm

Trong năm 2020, Đất Xanh Premium đã phân phối độc quyền thành công dự án căn hộ Osimi Phú Mỹ (Vũng Tàu); phân phối độc quyền nhà phố thương mại One Palace (Hà Huy Giáp – Quận 12); phân phối độc quyền căn hộ cao cấp Charm City (Dĩ An – Bình Dương).

Hình ảnh được ghi nhận trong sự kiện giới thiệu dự án Osimi Phú Mỹ

Osimi Phú Mỹ là dự án khu căn hộ cao cấp giá tầm trung, với quy mô gồm 642 sản phẩm căn hộ, căn hộ sân vườn và shophouse thương mại. Đáp ứng được nhu cầu nhà ở thực đang ngày một cấp thiết dành cho giới chuyên gia, chuyên viên đang sinh sống và làm việc tại các cụm, khu công nghiệp trong khu vực – kể từ thời điểm ra quân chưa đầy 3 tháng, 100% sản phẩm Osimi Phú Mỹ đã được Đất Xanh Premium giới thiệu ra thị trường thành công. Theo ghi nhận, hiện tại Osimi Phú Mỹ đã hoàn thiện móng cọc và đang được chủ đầu tư ANI tiến hành thi công nhanh chóng, dự kiến sẽ bàn giao đến khách hàng vào Quý 2/2020.

Sau dự án Osimi Phú Mỹ, One Palace là dự án tiếp theo Đất Xanh Premium phân phối độc quyền trong năm. One Palace có vị trí tại trung tâm hành chính – kinh tế của Quận 12, ngay trên mặt tiền đường Hà Huy Giáp giao với Quốc Lộ 1A và phía sau lưng ngã tư ga. One Palace có quy mô gồm 63 sản phẩm nhà phố xây sẵn, sổ hồng riêng từng căn với mức giá từ 5.2 tỷ đồng. Chỉ sau 1 tháng triển khai, 95% sản phẩm trong rổ hàng đều đã được tiêu thụ ra thị trường.



Đất Xanh Premium tạo dấu ấn khi phân phối thành công nhà phố thương mại One Palace

Trước đó, Đất Xanh Premium cũng phân phối thành công dự án căn hộ cao cấp Charm City. Với vị trí vàng ngay tại ngã tư 550, đây là dự án duy nhất tại Bình Dương sở hữu trung tâm thương mại Vincom ngay trong lòng dự án, cùng với đó là hệ thống tiện ích nội khu 5 sao như: Tổ hợp hồ bơi resort đa tầng 2.000m2, phố đi bộ mua sắm và ẩm thực dài 500 m, tổ hợp Sky Garden kết hợp Sky Bar và các nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà,…

Cùng với các dự án chủ lực, Đất Xanh Premium cũng đồng phân phối các dự án khác tại Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM như: Gem Sky World – khu đô thị trương mại giải trí liền kề sân bay quốc tế Long Thành; The Rivana – Căn hộ 3 mặt view sông Sài Gòn; Opal Skyline – Căn hộ cao cấp trung tâm thành phố Thuận An ; Opal Boulevard – Căn hộ cao cấp Đại lộ Phạm Văn Đồng.

Có thể nói, trải qua năm 2020 nhiều biến động, với thành tích gần 1000 sản phẩm được phân phối thành công, Đất Xanh Premium đã và đang chứng minh được dấu ấn và sức bật ấn tượng của bản thân trong bức tranh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều điểm tối.

Lấy khách hàng làm gốc rễ của sự phát triển

Lý giải những thành tích kinh doanh đã đạt được, ông Nguyễn Tấn Vinh – Tổng Giám Đốc Công ty chia sẻ: “Đất Xanh Premium hoạt động dựa trên triết lý kinh doanh “Chúng tôi xây dựng niềm tin bắt đầu tư xây dựng ngôi nhà của bạn”. Chính vì thế, công ty luôn lấy khách hàng làm gốc rễ của sự phát triển, lựa chọn phân phối những sản phẩm có pháp lý hoàn thiện, minh bạch. Đồng thời, luôn chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhân sự vững chắc, không ngừng nắm bắt, đi trước, đón đầu xu hướng chuyển dịch của thị trường”.

Trong năm 2019 – 2020, để đón đầu làn sóng dịch chuyển bất động sản từ khu vực trung tâm sang khu vực vùng ven, hay như sự nóng sốt rõ rệt của bất động sản liên kề cụm khu công nghiệp, sân bay,… Bên cạnh chi nhánh chính tại TP.HCM, Đất Xanh Premium đã mở rộng quy mô khi liên tục thành lập các chi nhánh văn phòng tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long Thành – Đồng Nai.

Đất Xanh Premium sở hữu hơn 200 chiến binh kinh doanh nhiệt huyết, trẻ trung, tinh nhuệ

Đến thời điểm hiện tại, Đất Xanh Premium đã có 6 sàn kinh doanh, 4 văn phòng giao dịch với hơn 200 chiến binh kinh doanh nhiệt huyết, trẻ trung, tinh nhuệ cùng hệ thống sàn liên kết chất lượng trong khu vực.

Được biết, Công ty Cổ phần Đất Xanh Premium được thành lập vào tháng 6/2017. Đến nay, đơn vị này đã tạo được tiếng vang lớn khi phát triển và phân phối thành công nhiều dự án khác nhau. Trong đó, Đất Xanh Premium chỉ mất 4 tháng để tiêu thụ hơn 1000 căn hộ Samsora Riverside; hơn 2 tháng để tiêu thụ 500 căn hộ Marina Riverside; công bố thành công dự án căn hộ cao cấp Southgate Tower ngay mặt tiền Nguyễn Thị Thập (Quận 7);…