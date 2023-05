Dat Xanh Premium Tổ Chức Lễ Tri Ân Khách Hàng Với Hàng Loạt Quà Tặng Hấp Dẫn

"Đại tiệc" của cảm xúc cùng "Cơn Mưa Qùa Tặng Khủng”

Dat Xanh Premium là thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn hàng đầu ở Việt Nam và có nhiều năm kinh nghiệm triển khai phân phối các dự án lớn. Dat Xanh Premium đã triển khai độc quyền thành công nhiều dự án như Osimi Phú Mỹ, Opal Skyline, Charm City, chuỗi khu nhà phố Tân Cổ Điển Châu Âu One Palace, dự án căn hộ chăm sóc sức khỏe The Peak Garden tại Quận 7… Với đội ngũ hùng hậu, chuyên nghiệp và bản lĩnh, Dat Xanh Premium cũng không ngừng khẳng định vị thế trên thị trường.

Sự kiện “Tri Ân Khách Hàng” diễn ra với sự tham gia đông đảo của hàng trăm khách hàng tham dự (Ảnh: Dat Xanh Premium)

Sự kiện “Tri Ân Khách Hàng” lần này là lời tri ân sâu sắc mà Dat Xanh Premium muốn gửi đến khách hàng vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng công ty trong suốt chặng đường phát triển vừa qua. Đây là sự kiện hấp dẫn không chỉ mang đến cho cư dân những món quà giá trị vô cùng hấp dẫn mà còn mang đến những cơ hội đầu tư & an cư bậc nhất tại thành phố cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Hiện nay, Dat Xanh Premium đang là đơn vị phát triển kinh doanh, độc quyền tiếp thị và phân phối dự án Tumys Phú Mỹ – Thiên Đường Mua Sắm – Vui Chơi – Giải Trí – Nghỉ Dưỡng đầu tiên tại thành phố cảng Phú Mỹ. Tumys Phú Mỹ nổi lên như một biểu tượng với nhiều lợi thế, đón đầu làn sóng đầu tư và kỳ vọng làm thay đổi diện mạo thị trường BĐS khu vực.

Nhiều khách hàng nhận được những phần quà may mắn trong sự kiện (Ảnh: Dat Xanh Premium)

Là người may mắn nhất trong sự kiện, anh Khánh (Bà Rịa – Vũng tàu) chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều dự án ở trong khu vực và quyết định lựa chọn căn hộ Tumys là nơi an cư cho gia đình bởi vị trí “trung tâm”gần nơi làm việc của vợ chồng tôi, đặc biệt tôi rất thích hệ tiện ích đa dạng và đủ đầy, đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu sống của tôi và gia đình. Ngày hôm nay tới đây tôi không chỉ lựa chọn được nơi an cư như ý mà còn may mắn nhận được những phần quà giá trị từ chương trình, tôi cảm thấy rất may mắn và an tâm khi lựa chọn Tumys Phú Mỹ là nơi an cư.

Chính sách hấp dẫn dành riêng cho khách hàng tại sự kiện (Ảnh: Dat Xanh Premium)

Khi đề cập đến một trong những lý do lựa chọn Tumys Phú Mỹ là nơi an cư cho gia đình mình, chị Ngọc Trinh chia sẻ: “Chị yên tâm khi chọn căn hộ Tumys Phú Mỹ vì có sự đồng hành xuyên suốt của Dat Xanh Premium từ những ngày đầu, sự chỉnh chu, tinh tế trong từng chi tiết nhỏ thể hiện sự tôn trọng, tri ân và cái tâm của Dat Xanh Premium gửi gắm trong từng sản phẩm gửi đến khách hàng”.

Tumys Phú Mỹ – Biểu tượng sống đỉnh cao tại thành phố cảng

Tumys Phú Mỹ tọa lạc ở vị trí “lõi trung tâm” của thành phố cảng hàng đầu Việt Nam, ngay mặt tiền QL 51, cửa ngõ kết nối giao thương liên vùng và với các nước trên thế giới. Sở hữu địa thế “Tựa Sơn Hướng Thủy”, phía sau là núi Thị Vải – chốn địa linh nhân kiệt, phía trước là dòng sông Thị Vải, liền kề với cảng Cái Mép tạo nên sự cân bằng, hài hòa cho cảnh quan và cuộc sống, mang lại vượng khí cho gia chủ.

Được phát triển theo mô hình phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp, Tumys Phú Mỹ gồm 2 tháp: Saphire và Diamond với 1.248 căn hộ & 55 căn Shophouse. Nơi đây hội tụ đầy đủ tiện ích nội khu đẳng cấp bậc nhất khu vực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tri thức trẻ, cộng đồng doanh nhân thành đạt và các chuyên gia nước ngoài như: Trung tâm thương mại, phố đi bộ, hồ bơi Venus, đài phun nước Trevi, công viên cảnh quan Tumys Garden, Sky Park, sân chơi trẻ em Zone Kids, khu BBQ ngoài trời, khu Yoga, Gym Fitness, nhà trẻ, trường Quốc Tế,…. Chỉ trong vài bước chân, những cư dân tinh hoa tại đây đã có thể chạm đến hàng ngàn tiện ích đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu sống. Ngoài ra, cư dân nơi đây còn được trải nghiệm những tiện ích ngoại khu đắt giá của khu vực nhờ sở hữu vị trí ngay “Lõi Trung Tâm” của thành phố thương cảng Phú Mỹ như: KNG Mall, siêu thị Coopmart, siêu thị Go, hệ thống trường học từ mầm non đến THPT, trường Cao Đẳng – Đại học, Bách hóa xanh, ngân hàng Vietcombank, trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ,…

Cộng hưởng với sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ của thành phố cảng biển Phú Mỹ cùng sự đầu tư dự án một cách chỉnh chu từ chủ đầu tư Tumys Homes và Tổng thầu xây dựng dự án Phước Thành – một trong những tổng thầu của hàng loạt dự án BĐS cao cấp tại HCM & khu vực, dưới sự quản lý vận hành và khai thác cho thuê bởi CBRE, sự tài trợ của ngân hàng Vietcombank và hỗ trợ, đồng hành của các ngân hàng Vietinbank, PG Bank. Tumys Phú Mỹ hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn an cư & đầu tư lý tưởng, bảo chứng an toàn cho dòng tiền tích lũy của các nhà đầu tư.