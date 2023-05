Nhân viên kinh doanh “mắc cạn” do khan hiếm nguồn cung

Chứng kiến một năm đầy biến động đối với thị trường bất động sản, các chuyên gia cho rằng, thiếu hụt nguồn cung vẫn là vấn đề “đau đầu” nhất đối với giới địa ốc trong năm 2020.

Nguồn cung và lượng tiêu thụ căn hộ tại TP.HCM đã thấp nhất 5

năm (2015 – 2019). (Nguồn: CBRE)

Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản đầu năm 2020 chưa có dấu hiệu bứt phá, nguồn cung mới cực kỳ khan hiếm. Chính sách tín dụng siết chặt cộng thêm những khó khăn về thủ tục, ách tắc không thể triển khai dự án khiến hàng loạt doanh nghiệp bất động sản phá sản, kéo theo hàng nghìn nhân viên kinh doanh thất nghiệp.



Cách đây 2 năm, nhân viên kinh doanh bất động sản được xem là một trong những ngành

nghề hấp dẫn với thu nhập cao ngất ngưởng

Cách đây 2 năm, nhân viên kinh doanh bất động sản được xem là nghề “hot” khiến ai cũng muốn bước vào với viễn cảnh thu nhập cao ngất ngưởng. Đến thời điểm này, nhân viên trong ngành bất động sản đang rơi vào tình trạng lao đao, người thì bỏ nghề, người cố gắng tìm hướng đi bởi nguồn cung khan hiếm. Không có sản phẩm bán đồng nghĩa với việc không có thu nhập, cuộc sống bấp bênh, không ít nhân viên kinh doanh đã buông tay nản chí.

Nguồn cung ra thị trường nhỏ giọt, không có nhiều dự án mới xuất hiện khiến dân môi giới phải chuyển đủ hướng mong có hàng để bán, không thể kén chọn như xưa. Nếu trước đây, nhiều đơn vị chỉ phân phối sản phẩm chung cư, căn hộ cao cấp thì nay phải mở rộng giỏ hàng sang các phân khúc khác như đất nền, nhà phố, văn phòng cho thuê rồi hợp tác làm ăn đủ kiểu. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về không đáng là bao do phải bỏ nhiều chi phí chạy quảng cáo, marketing. Đây cũng chính là giai đoạn thị trường thanh lọc để tìm ra những nhà môi giới giỏi, chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm có thể tồn tại được với nghề. Bất động sản là thị trường rất nhiều tiềm năng nhưng đòi hỏi người làm nghề phải biết đi đúng hướng mới mong có cơ hội bứt phá.



Phối cảnh dự án Opal Boulevard của Tập đoàn Đất Xanh – một trong những dự án hiếm hoi

có pháp lý hoàn thiện được chính thức bán hàng cuối năm 2019

Đáng chú ý, sau thời gian dài rơi vào tình trạng khan hàng, nhu cầu mua bất động sản vẫn rất lớn. Thực tế, thị trường sụt cung là do các dự án không đủ điều kiện mở bán, còn một số đủ điều kiện vẫn bán rất tốt. Chẳng hạn, dự án Opal Boulevard nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng của Tập đoàn Đất Xanh chỉ trong một thời gian ngắn tiêu thụ hết hơn 1.400 căn.

Hiểu được “cơn khát” nguồn cung của thị trường bất động sản, Tập đoàn Đất Xanh bất ngờ tung hàng loạt dự án cứu cánh môi giới bất động sản khiến giới đầu tư địa ốc xôn xao.

Đất Xanh – “gã bán nhà” khổng lồ

Với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn Đất Xanh luôn đối mặt khủng hoảng với một tâm thế vững vàng. Năm 2009, trong khi khủng hoảng kinh tế khiến nhiều công ty bất động sản điêu đứng thì Tập đoàn Đất Xanh quyết định niêm yết trên sàn chứng khoán và đã đạt thành tựu tăng trưởng một cách ấn tượng.

Năm 2019, bất động sản tiếp tục rơi vào tình trạng đóng băng, giới địa ốc chao đảo thì một lần nữa Đất Xanh lại chứng tỏ được vị thế của mình. Mảng dịch vụ của Tập đoàn Đất Xanh vẫn tiếp tục tăng trưởng rất tốt. Chỉ tính riêng trong năm 2019, mảng dịch vụ của tập đoàn này đã thực hiện thành công đến 30.083 giao dịch.



Sản lượng môi giới bán mới của Đất Xanh trong vòng 5 năm qua

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, điểm nổi bật xét về mảng dịch vụ của Đất Xanh là khả năng phân phối 100% dự án, hay còn gọi là đầu tư (bao tiêu) dự án thứ cấp. Hoạt động này ngoài đòi hỏi uy tín thương hiệu trên thị trường môi giới thì doanh nghiệp còn phải chuẩn bị một lượng vốn lớn để ký quỹ, đặt cọc… có khi lên đến con số một vài ngàn tỷ cho một dự án. Đó là một trong những lợi thế lớn của Đất Xanh và tất nhiên không phải công ty môi giới nào cũng có thể tham gia thị trường này.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu thị trường, mở con đường mới cho nhân viên kinh doanh, tới đây, Đất Xanh dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm đầu tư trên toàn quốc, trong đó có một số dự án đã được biết đến như: Long Thành (92 ha), Gem Riverside (6,2 ha), Opal City View (0,97ha), Opal Skyline (1ha), St. Moritz… đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Đất Xanh trong việc trở thành nhà phát triển dự án hàng đầu tại Việt Nam.

Hơn nữa, hệ thống các công ty con từ Bắc vào Nam của Đất Xanh cũng triển khai phân phối hàng loạt dự án có quy mô lớn như Đất Xanh Miền Bắc với các dự án: Shophouse Florencia, Happy Land, FLC Tropical City Ha Long, TSG Lotus Long Biên, Green Pearl Bắc Ninh, Phương Đông Green Park, Uông Bí New City, Goldmark City, Kiến Hưng Luxury, The Matrix One, BID Residence, Hateco Laroma, Mipec Rubik 360,… Đất Xanh Miền Trung tung ra thị trường hàng loạt dự án lớn làm khuynh đảo thị trường bất động sản miền Trung như: La Maison Premium, Lakeside Infinity, One World Regency, Tropical Palm, One River, Danang Pearl, Dragon Smart City,… Đất Xanh Miền Nam với các dự án Eco Green Sài Gòn, Viva Park, The Pearl Riverside; Đất Xanh Miền Tây với dự án Stella Mega City,… Ngoài ra, Đất Xanh còn hợp tác phân phối nhiều dự án từ các chủ đầu tư lớn nhỏ khác như: chuỗi dự án Sunshine, The River Thủ Thiêm, New City, Paris Hoàng Kim, Minh Quốc Plaza, Picity High Park, Alva Plaza, Eco Xuân…



Đội ngũ nhân viên Đất Xanh nghiên cứu và phát triển ứng dụng bất động

sản trên nền tảng công nghệ mới.

Song song với nguồn hàng đa dạng và phong phú, Đất Xanh đã và đang tiên phong ứng dụng Proptech vào lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Nhân viên kinh doanh tại Đất Xanh được linh hoạt làm việc trên ứng dụng di động, ứng dụng này giúp nhân viên kinh doanh và khách hàng có thể tìm kiếm, trao đổi, tiếp cận thông tin bất động sản ở mọi lúc, mọi nơi. Việc tư vấn khách hàng cũng hiệu quả hơn nhờ hệ thống dữ liệu về bất động sản được xuyên suốt và đầy đủ, dễ dàng nắm bắt trạng thái giỏ hàng theo thời gian thực. Mọi giao dịch và thủ tục liên quan sẽ diễn ra đơn giản và nhanh chóng hơn, nhân viên kinh doanh sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian để tập trung vào việc chăm sóc thật tốt khách hàng của mình.

Sở hữu nguồn hàng khổng lồ với hàng chục dự án quy mô lớn nhỏ, Đất Xanh đã lên kế hoạch tuyển dụng 5.000 nhân viên kinh doanh bất động sản trên toàn quốc để chuẩn bị sẵn sàng bán hàng chục nghìn sản phẩm sắp ra mắt. Đây chính là cơ hội mà nhân viên kinh doanh bất động sản nên nắm bắt trong giai đoạn khó khăn này.