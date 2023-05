Dấu Ấn Nhật Bản Hài Hòa Kiến Trúc Bản Địa Bên Trong Grand Villa, Compound The Aqua

Tọa tại nơi Vịnh cảng độc tôn và đắt giá bậc nhất đại đô thị, compound The Aqua thừa hưởng trọn vẹn tinh hoa quy hoạch của các thương hiệu hàng đầu quốc tế: Conybeare Morrison – CM+, Royal Haskoning DHV (Úc), Lascal (Nhật), Aurecon (Hà Lan), Swan & Maclaren (Singapore)… Mỗi biệt thự tại The Aqua là một kiệt tác, mở ra không gian kết nối gia đình thế hệ và là chốn an cư sang quý, giàu cảm xúc đem lại hạnh phúc cho từng chủ nhân.

Trực diện bờ sông Vàm Cỏ Đông trù phú, một cộng đồng dân cư danh giá dần hiện hữu, kiến tạo lối sống khỏe mạnh, riêng tư, kết nối toàn diện trong không gian “trên bến, dưới thuyền”. Ở đó, mỗi Grand Villa là một chốn an cư đầy cảm xúc xứng tầm chủ nhân.



Dấu ấn kiến trúc Nhật Bản được thể hiện ở đường nét thiết kế tinh tế theo tiêu chí gọn gàng, thoáng đãng và hài hoà cả về màu sắc lẫn đường nét, tạo cảm giác thanh thoát, kết nối cùng thiên nhiên.



Một không gian sống hiện đại, nghệ thuật đáp ứng gout thẩm mỹ của mỗi gia chủ với gam màu tối giản, trang nhã và thanh lịch. Khai thác tối đa lợi thế về vị trí đắt giá kế sông kề Vịnh cảng, mỗi biệt thự đều được thiết kế các ô cửa kính rộng, đón trọn nguồn ánh sáng và không khí tươi mới vừa đảm bảo cảnh quan chung, đồng thời khẳng định nét riêng của compound resort The Aqua.



Được kiến tạo bởi đội ngũ kiến trúc sư tài danh từ TwoG Architecture, mỗi chi tiết bên trong ngôi nhà từ màu sắc, đường nét đến vật liệu đều được xử lý tinh tế để ngay khi bước chân về nhà, gia chủ dễ dàng tìm thấy sự bình yên, tận hưởng cuộc sống viên mãn trọn vẹn.

Sự tinh tế còn thể hiện trong bố cục mỗi căn nhà, vừa đáp ứng nhu cầu không gian riêng tư của mỗi thành viên, vừa sở hữu không gian kết nối cho gia đình đa thế hệ.



Trải nghiệm sống khác biệt, nâng niu cảm xúc trong từng khoảnh khắc và phút giây yên bình bên vườn tiểu cảnh ngay trước hiên nhà.

Với tinh thần “tôn trọng thiên nhiên”, dường như đâu đâu tại The Aqua cũng đều được phủ đầy bởi sắc màu và hơi thở của cỏ cây, sông nước. Mảng xanh từ mỗi ngôi nhà tiếp nối mảng xanh của công viên ven sông tạo cảm giác trong lành, thư thái, giảm thiểu tối đa mật độ xây dựng tại khu đô thị.



Chạm vào thiên nhiên rộng lớn chỉ cách một cánh cửa mở, nguồn cảm hứng và là nơi duy trì năng lượng tích cực của con người.

Những khu vườn đậm phong cách kiến trúc Nhật được thiết kế đan xen giữa các phân khu, mở ra những khoảng không tĩnh lặng, yên bình giữa khu đô thị tích hợp Waterpoint



Hệ thống kênh rạch lớn, xuyên suốt toàn bộ dự án mang theo mạch nguồn thịnh vượng ôm ấp từng biệt thự.



Bên cạnh yếu tố thiên nhiên, chủ đầu tư Nam Long còn chú trọng vào xây dựng hệ thống tiện ích đỉnh cao, toàn diện và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng chủ nhân tinh hoa The Aqua. Cư dân có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày với hồ bơi, gym… hay gắn kết cùng những người láng giềng đồng điều tại bến du thuyền đẳng cấp.



Nối dài hành trình trải nghiệm của cư dân The Aqua đó chính là hệ thống tiện ích "tất cả trong một" của khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn, giải trí…

Kết hợp với không gian khép kín, riêng tư, an ninh nghiêm ngặt 24/7, các chủ nhân The Aqua có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn từng phút giây. Hội tụ đầy đủ những ưu điểm vượt trội từ vị trí, cảnh quan cho đến thiết kế và tiện ích, Grand Villa, compound The Aqua là bến đỗ xứng tầm định danh phong cách sống riêng có của giới thượng lưu thành đạt.