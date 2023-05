Ảnh hưởng của Covid-19 lên thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020

Năm 2020, dịch Covid-19 khiến cho các doanh nghiệp bất động sản liên tục gặp khó khăn về dòng tiền bởi việc tổ chức mở bán liên tục bị trì hoãn và nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh. Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính đến hết tháng 12/2020 có tới 1.272 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải tạm ngừng kinh doanh.

Đáng chú ý, báo cáo của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản phản ánh: nhiều doanh nghiệp địa ốc đã phải tiến hành sa thải đến 50% nhân viên. Hơn 80% sàn giao dịch phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, nhiều nhân viên môi giới phải chịu thất nghiệp.

Chịu chung ảnh hưởng bởi Covid, nhiều chủ đầu tư dự án có năng lực tài chính không đủ mạnh cũng như thanh khoản dự án của họ thấp nên buộc phải chấp nhận sáp nhập, chuyển nhượng,… dự án

Danh Khôi liên tục phát triển dự án mới

Giữa ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 tác động mạnh lên các chủ đầu tư, Danh Khôi lại là một đơn vị đã có bước đi chiến lược mở rộng quỹ đất sạch nhanh chóng thông qua những thương vụ M&A, để phát triển hàng loạt dự án mới và cung cấp cho thị trường tiềm năng.

Dự án Kỳ Co Gateway

Tiếp nối thành công của khu đô thị Nhơn Hội New City, Quy Nhơn vào cuối năm 2019, là sự kiện ra mắt khu đô thị biển Kỳ Co Gateway – Dự án làm dậy sóng thị trường bất động sản và trở thành tâm điểm đầu tư của khu vực Duyên hải miền Trung. Đầu tháng 06/2020, sự kiện thu hút hơn 800 khách hàng tham dự với số lượng giao dịch bùng nổ ấn tượng. Chỉ trong một tháng, toàn bộ dự án Kỳ Co Gateway đã được khách hàng đón nhận.



Dự án The Royal Boutique & Hotel Condo Đà Nẵng

Đã hấp dẫn lại khan hiếm là mô tả mà khách hàng dành cho The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng tại mặt tiền đại lộ Bạch Đằng, vị trí kim cương của thành phố biển Đà Nẵng. Dự án mang đến những không gian sống thượng lưu và đẳng cấp. Tập trung vào chất hơn là lượng, vào tháng 07/2020, Danh Khôi chỉ đưa ra thị trường 68 trong số 268 căn hộ The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng bởi sự danh giá và hiếm có của dự án. Lễ giới thiệu thu hút trên 300 khách hàng và toàn bộ số lượng căn hộ trong đợt này đã được bán hết.

Tiếp tục đến tháng 10/2020, tại Bình Dương, Astral City, Danh Khôi giới thiệu dự án phức hợp thương mại và căn hộ đẳng cấp bậc nhất Bình Dương, tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13, nơi sẽ trở thành trục đại lộ dịch vụ – thương mại – tài chính lớn của thành phố Thuận An, lễ giới thiệu tòa tháp đầu tiên The Sirius diễn ra đã đón nhận sức hấp dẫn ngoài dự đoán. Gần 1.500 khách tham dự, tìm hiểu thông tin dự án trong khi chương trình chỉ giới thiệu 700 căn hộ cao cấp trong đợt này.

Ngay sau đó, sự kiện 21/11/2020 ra mắt dự án The Aston Luxury Residence – Khu phức hợp gồm 1.341 căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và giải trí, sở hữu vị trí vàng trên nhìn ra vịnh Nha Trang, thu hút sự tham gia của hơn 1.500 khách hàng và chỉ sau hai giờ giao dịch, hơn 90% số lượng căn hộ trong giỏ hàng đã có chủ.



The Aston Luxury Residence

Kết quả khả quan và mục tiêu lớn trong những năm tiếp theo của Tập đoàn Danh Khôi

Nhìn chung, 2020 là một năm thành công trong việc giữ sóng thị trường của Tập đoàn Danh Khôi khi mua lại 6 dự án bất động sản và triển khai mở bán ra thị trường hơn 4.000 sản phẩm, từ bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp đến nhà phố,… Đây là con số không hề nhỏ trong tình hình dịch bệnh bùng phát và hai lần Việt Nam đã phải thực hiện giãn cách xã hội.

Hoạt động bán hàng mạnh mẽ và thành công cũng giúp gia tăng thu nhập của nhân viên trong Tập đoàn. Những con số tích cực như mức thu nhập nhân viên bình quân tăng 10% đến 30% so với cùng kỳ năm trước, chương trình an cư hỗ trợ mua nhà lên đến 20% dành cho cán bộ công nhân viên của Tập đoàn, chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI,… là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của Tập đoàn.

Danh Khôi đã tự tin công bố mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn 5 năm kế tiếp với tổng doanh thu 224.000 tỷ đồng, tỉ lệ tăng trưởng kép CAGR đạt 41,5%.