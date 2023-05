Đâu là kênh đầu tư tiềm năng khi giá bất động sản TP.HCM tăng cao?

Giá căn hộ tăng trung bình 10%/năm

Báo cáo thị trường của Savills Việt Nam cho biết năm 2018, giá bán căn hộ trung bình ở TP.HCM là 1.600 USD/m2, tăng 10%/năm trong 5 năm qua do giá tăng trên tất cả các phân khúc.

Sang năm 2019, báo cáo quý 3 của CBRE cũng cho thấy đà tăng so với năm trước. Cụ thể, nhờ nguồn cung đáng kể từ phân khúc trung cấp, giá trung bình thị trường giữ mức ổn định hơn so với quý trước ở mức 1.852 USD/m2 và tăng 15% so với năm trước. Giá bán tăng được ghi nhận tại tất cả các dự án chào bán trong quý và các sản phẩm còn lại trên thị trường.



Giá căn hộ TP.HCM ghi nhận mức tăng đáng kể so với giai đoạn trước

Đất nền lập mặt bằng giá mới

Trong năm 2019, thị trường đất nền TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu chứng kiến cơn sốt khiến giá đất tăng cao, nhiều khu vực thiết lập một mặt bằng giá mới.

Làn sóng các nhà đầu tư dịch chuyển về tỉnh lân cận để săn đón các dự án mới một phần do giá mua vào còn mềm nên biên độ gia tăng sẽ lớn hơn thị trường đất nền TP.HCM.

Giá nhà phố và biệt thự xây sẵn bị đẩy lên cao

Theo dữ liệu quý 3 của CBRE, thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn TP.HCM với nguồn cung mới “nhỏ giọt” đã đẩy giá chào bán lên cao. Cụ thể, giá chào bán nhà phố liên kế đã tăng 4,2% theo năm trên thị trường chuyển nhượng. Đối với nhà phố thương mại, mức giá chào bán thứ cấp đạt mức tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Loại hình biệt thự, giá bán trên thị trường thứ cấp đạt mức tăng tốt nhất khi ghi nhận ở mức 20,1% theo năm.

Ở các tỉnh thành lân cận TP.HCM như Đồng Nai và Long An, thị trường ghi nhận sự sôi động hơn với các dự án khu đô thị lớn được giới thiệu. Đơn cử, ở thị trường khu vực các huyện tiếp giáp TP.HCM của tỉnh Đồng Nai, nguồn cung mới chào bán trong 9 tháng đầu năm đã cao hơn khoảng 24% so với toàn TP.HCM.

Nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư mới

Trong bối cảnh giá bất động sản TP.HCM ngày càng tăng cao, các nhà đầu tư và các tập đoàn lớn đang dần chuyển hướng đầu tư vào các thị trường bất động sản các tỉnh ven như Bình Dương, Long An, Bà Rịa, Bình Phước…

Từ đầu năm 2019, Bình Phước nổi lên thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi khu công nghiệp tại Bình Phước liên tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài.



Bình Phước đang thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư

Nhờ đó tỉnh Bình Phước đang phát triển và thay đổi từng ngày cả về khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, bất động sản và cuộc sống người dân ở nơi đây. Cụ thể:

Hạ tầng giao thông: Mở rộng nhiều tuyến đường mới, liên kết với các khu vực lân cận và nhiều tỉnh khác ở Đông Nam Bộ.

Chính sách quy hoạch đất: Quy hoạch và sử dụng đất khu, khu cụm công nghiệp đến năm 2020.

Phát triển những tiện ích để thu hút đầu tư: Khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, siêu thị, trạm y tế…

Những thay đổi trên cho thấy tiềm năng phát triển lớn của bất động sản Bình Phước. Các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư bất động sản đã sớm đưa ra nhận định rằng, trong 3 năm tới, giá đất nền tại Bình Phước tiếp tục leo thang trên biểu đồ thống kê.

Sắp tới, thị trường đất nền Bình Phước sẽ chuẩn bị đón nhận thêm một dự án mới là khu đô thị Đồng Phú Mall Center. Dự án là phố thương mại duy nhất tại huyện Đồng Phú có hạ tầng đã hoàn thiện, sổ đỏ từng nền, phục vụ cho khoảng 50.000 người gồm các chuyên gia nước ngoài và người lao động. Đây được xem là cơ hội lớn và là kênh đầu tư tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư giai đoạn cuối năm 2019.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/29/dau-la-kenh-dau-tu-tiem-nang-khi-gia-bat-dong-san-tp-hcm-tang-cao