Đâu là loại hình BĐS đón đầu xu hướng thị trường nghỉ dưỡng?

Được vận hành dưới thương hiệu quốc tế, Semi-detached Villa được các gia đình đa thế hệ ưa chuộng bởi việc mang lại trải nghiệm đáng giá, cùng vị trí đẹp, kiến trúc sáng tạo, sự hoành tráng ngay từ ngoại thất, hài hòa giữa tính kết nối và sự riêng tư.

Không gian sống hiện đại, ấm áp và thẩm mỹ cao

Hưng Vượng Developer giới thiệu ra thị trường 158 biệt thự song lập trong tổng số 681 sản phẩm thấp tầng với pháp lý sở hữu lâu dài, thuộc phân khu The Venice của Venezia Beach. Đặc trưng kiến trúc đối xứng của hai căn liền kề mang phong cách Art Deco tạo nên những căn biệt thự ghép đôi đồng bộ lộng lẫy, tăng thẩm mỹ và giá trị cho Semi-detached Villa. Thiết kế này mang lại giải pháp không minh cho không gian sống hiện đại, với cách tổ chức gọn gàng, khoa học, đảm bảo tiện nghi, phát huy tối đa công năng.



Semi-detached Villa được bố trí trong khu compound khép kín, riêng tư tuyệt đối

Semi-detached Villa điển hình có diện tích từ 150-263m2, sở hữu hồ bơi riêng có tầm nhìn về phía dòng kênh và chỗ đậu ô tô cá nhân. Dòng biệt thự này được chú trọng việc mở rộng không gian và tối đa khả năng đón ánh sáng tự nhiên bằng những cửa kính lớn để gia chủ luôn tận hưởng cảm giác mát lành và ngắm nhìn cảnh sắc lãng mạn. Bên cạnh đó, một khoảng vườn xanh mát được bố trí ngay cạnh không gian của phòng khách, tạo cảm giác mát dịu, đảm bảo riêng tư giữa các phòng và trở thành một điểm nhấn thú vị.



Không gian phòng khách được căn chỉnh gọn gàng, chặt chẽ, tạo cảm giác thoải mái, ấm áp

Phòng ngủ ở tầng 1 và tầng 2 sở hữu kích thước rộng lớn được thiết kế theo phong cách resort. Giường Hollywood sang trọng là một bổ sung hoàn hảo cho không gian của Semi-detached Villa. Đặc biệt, phòng ngủ master tại tầng 2 có giường ngủ King size, cùng phòng thay đồ riêng và bồn tắm cao cấp. Không gian phòng tắm rộng rãi với màu sắc tươi sáng, được trang bị đủ thiết bị là nơi mỗi thành viên gia đình có thể giải tỏa mệt nhọc, tận hưởng những phút giây nghỉ dưỡng bình yên.

Sự hòa phối với phong cách nội thất Tropical Contemporary mang tinh thần tươi mới, đặc trưng bởi các gam màu sáng, cách sử dụng vật liệu trẻ trung làm tổng thể căn nhà tươi sáng hơn.

Công năng kép đón xu hướng thị trường nghỉ dưỡng

Chuyên gia BĐS cá nhân – ông Phan Công Chánh cho biết, các biệt thự tại đây phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng hiện đại, hướng đến sự thoáng đãng, không gian lớn để bày trí vật dụng theo nhu cầu. Căn nhà được căn chỉnh gọn gàng, cách tổ chức không gian đem lại sự riêng tư cần thiết cho từng thành viên nhưng không xa rời sự gần gũi, cảm giác ấm áp và tính kết nối trong các sinh hoạt chung, đặc biệt là với các gia đình.

Giá trị thẩm mỹ cao trong thiết kế kiến trúc giúp tăng giá trị cho một BĐS nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài có tính kế thừa như Semi-detached Villa. Dòng biệt thự này cũng đang được lòng giới đầu tư với vị trí đắc địa trên cung đường Hồ Tràm-Bình Châu, mang lại công năng “kép” – nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời hiệu quả.

Semi-detached Villa sở hữu tiêu chuẩn vận hành quốc tế từ thương hiệu BW Premier Collection by Best Western – biến dòng biệt thự này trở thành BĐS hàng hiệu đắt giá (Branded Residences). BĐS hàng hiệu này được đánh giá sở hữu mức giá tốt, khoản thanh toán thế chấp mỗi tháng tương đối dễ chịu để có một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp. Đáng chú ý là khả năng sinh lời cao từ chương trình hợp tác cho thuê với Best Western Hotels & Resorts, cam kết 80% lợi nhuận được chia sẻ cho chủ sở hữu cùng 40 đêm nghỉ dưỡng tại khu biệt thự 5 sao mỗi năm.



Với hình thức cho thuê của BĐS hàng hiệu nghỉ dưỡng, tỷ suất sinh lời lên đến 6.4%/năm (khảo sát của Savills trên 8 thị trường lớn ở châu Âu và Mỹ)

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, tâm lý mua nhà tại thị trường Việt Nam cũng tương tự nhiều thị trường khác trên thế giới, họ tìm kiếm sản phẩm có chất lượng xây dựng tốt, được quản lý vận hành chuyên nghiệp, khả năng thương mại hóa tốt mang lợi ích kinh tế hấp dẫn. Dù loại hình sản phẩm là khách sạn, BĐS cho thuê hay để ở thì họ vẫn luôn tìm kiếm một Branded Residences chất lượng cao.

Theo giới đầu tư, biệt thự song lập tại địa điểm du lịch nổi tiếng sẽ thu lợi nhuận lớn hơn so với biệt thự đơn thuần cho thuê toàn thời gian. Nhu cầu tìm kiếm các địa điểm nghỉ ngơi hàng đầu càng tăng sau khi đại dịch được kiểm soát hoàn toàn sẽ giúp duy trì doanh thu ổn định.

Hưng Vượng Developer mang lại cơ hội sở hữu dễ dàng Semi-detached Villa với chính sách hỗ trợ vay vốn 100% giá trị BĐS, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc 24 tháng, cam kết phí rút vốn 0 đồng, phí trả nợ trước hạn 0 đồng và tặng gói bảo hiểm nhân thọ 1 năm. Phương thức thanh toán này mang lợi ích lớn cho người mua bởi khả năng linh hoạt tối ưu dòng tiền, không cần thanh toán bất cứ khoản nào đến khi nhận bàn giao nhà đầy đủ nội thất 5 sao.