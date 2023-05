Đâu là thị trường vùng ven hấp dẫn nhất khu vực phía Nam cuối năm 2019?

Những tháng cuối năm, thị trường TP.HCM có dấu hiệu lạc quan nhưng thực tế lại không làm các nhà đầu tư cảm thấy mặn mà bởi nguồn cung đất khan hiếm và TP.HCM vẫn đang siết chặt vấn đề cấp phép sử dụng đất. Giữa đầu năm nay, thị trường Bình Dương và Đồng Nai có vẻ tăng ổn định nhưng nguồn cầu và giá bán cũng có dấu hiệu chững lại rõ rệt.

Sau khi Bộ Xây dựng có kế hoạch quy hoạch hệ thống đô thị theo chiến lược hình thành tam giác kinh tế Bình Dương – TP.HCM – Đồng Nai, đất nền tại các khu vực này tuy “nóng” lên nhưng các chuyên gia BĐS cho rằng đa số người mua tỏ ra thận trọng hơn trước rất nhiều. Đặc biệt trước những thông tin “sốt đất” từ các nhóm cò hét giá cao.



Huyện Đức Hòa là nơi có mật độ dân cư cao và tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của Long An

Trước tình hình trên, BĐS vùng ven trở thành mục tiêu hàng đầu khi những khu vực này đang được đầu tư mạnh mẽ về mặt hạ tầng. Trong đó, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong xu hướng chuyển dịch này.

Sự hoàn thiện hạ tầng xã hội và hạ tầng giao thông kết nối các vùng khiến Đức Hòa nổi lên như một “điểm nóng” mới. Trong Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Long An đã thông qua quyết định xây dựng Đức Hòa trở thành vùng đô thị phát triển trọng tâm phía Tây của vùng đô thị trung tâm TP.HCM và trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An.

Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy tại Long An, huyện Đức Hòa hiện đã vượt Cần Giuộc, Bến Lức trở thành nơi nhận được lượng quan tâm tìm kiếm mua đất nền nhiều nhất giữa cuối năm 2019.

Có vị trí gần TP.HCM nhất so với các khu vực của Long An, huyện Đức Hòa nay còn thuận lợi hơn nữa trong quá trình liên kết các vùng kinh tế, công nghiệp trọng điểm của Long An và TP.HCM vì tỉnh lộ DT830 và DT824 được nâng cấp mở rộng. Quốc lộ N2 kết nối huyện Đức Hòa với cao tốc TP.HCM – Mộc Bài cũng nằm trong các trục được đầu tư phát triển.

Đức Hòa cũng là nơi tập trung của những KCN lớn như: KCN Hải Sơn, KCN PE City Tân Đức, KCN Đức Hòa 1, KCN Xuyên Á, KCN An Hạ. Cũng theo đồ án quy hoạch, đến năm 2020, Long An sẽ dành ra 1.700ha-1.800ha đất để xây dựng đô thị và hơn 6.342ha để xây dựng khu đô thị tập trung. Yếu tố này sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động trên quy mô lớn từ các vùng khác về Đức Hòa lập nghiệp.

Anh Huỳnh Văn Tuấn, một chuyên viên tư vấn BĐS tại Đức Hòa cho biết: “Tôi thấy tiềm năng ở Đức Hòa những năm gần đây đang theo kịp với thành phố và có thể nói là nổi bật hơn một số huyện khác nên tôi quyết định chuyển về đây sinh sống và lập nghiệp”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, một giáo viên có làm nghề kinh doanh BĐS lâu năm tại Đức Hòa cho biết: “Cả thị trấn Đức Hòa thì nơi nào cũng rất phát triển và giá thị trường ngày càng lên vì các công ty, xí nghiệp về đây đầu tư rất nhiều. Từ đó công nhân ở các nơi như Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng đổ xô về đây. Giờ tôi thấy đời sống của người dân cũng rất cao”.

Chị còn chia sẻ thêm, huyện Đức Hòa có nhiều yếu tố thuận lợi như gần chợ, trường, gần các KCN… Giá đất tại đây hiện vẫn đang còn rẻ nên người mua dễ tìm được vị trí đẹp, đắt giá với diện tích lớn.

“Ngày trước một nền tôi mua giá từ 500-600 triệu nhưng chỉ sau 2 năm đã vượt lên 1 tỷ-1.2 tỷ/nền. Theo tôi thấy, người dân thành phố rất thích về đầu tư ở nơi này vì không sợ vô quy hoạch, đường xá đã thể hiện trên bản đồ rõ ràng”, chị Linh cho biết.

Tiêu biểu trên thị trường đất nền Đức Hòa hiện nay phải kể đến dự án Tân Tạo Shopping Street của chủ đầu tư An Nông Group. Tại đây sẽ xuất hiện con phố mua sắm sầm uất đầu tiên trên địa bàn huyện Đức Hòa, dự kiến sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất Long An.



Phối cảnh dự án Tân Tạo Shopping Street

Tân Tạo Shopping Street “ghi điểm” trong mắt các nhà đầu tư khi không những nằm ngay trong lòng thị trấn Đức Hòa đông dân cư, sôi động mà còn sở hữu vị trí đắc địa ngay trên vành đai 4, đối diện chợ hoa Đức Hòa, gần làng cổ Phước Lộc Thọ, cách ĐH Tân Tạo chỉ hơn 100m và gần hàng loạt các KCN lớn của tỉnh Long An.

Sở hữu vị trí đẹp, khả năng tăng giá lớn và tính thanh khoản cao, Tân Tạo Shopping Street được nhiều nhà đầu tư dự đoán sẽ hút đầu tư mạnh mẽ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Yeshouse, hiện giá thị trường đất nền tại một số dự án lân cận TP.HCM có giao dịch ổn định, đặc biệt là thị trường có thông tin tốt về quy hoạch giao thông có xu hướng tăng mạnh.

Nhận định về phân khúc này vào cuối năm, ông Tuấn cho rằng nhiều khả năng giá đất sẽ biến động tăng nhẹ khoảng 10%-15%. Và nếu đẩy mạnh đầu tư vào các dự án khu dân cư quy mô, vị trí đẹp, khả năng thu hút dân cư về sống sẽ đảm bảo mức độ tăng giá nhanh.

Chiếu theo đồ án quy hoạch xây dựng Đức Hòa từ năm 2020 đến năm 2030, sự dịch chuyển đầu tư sang những vùng ven như Đức Hòa vào dịp cuối năm 2019 là điều dễ hiểu và chỉ là bước khởi đầu. Việc hội tụ đầy đủ những điều kiện về cơ sở hạ tầng, tiện ích hoàn thiện sẽ giúp Đức Hòa thu hút đầu tư mạnh mẽ và giá BĐS tại đây có cơ hội tăng lên tiệm cận với khu vực trung tâm trong tương lai gần.

