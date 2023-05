Đâu Là Thời Điểm Tốt Để “Chốt” Mua Nhà?

Nếu có dòng tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư có thể xem xét xuống tiền mua nhà thời điểm này vì nhiều sản phẩm tốt, giá cạnh tranh. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để dùng đòn bẩy tài chính đầu tư nhà đất.

1. Thời Điểm Mua Nhà Tốt Là Khi Thị Trường Nhen Nhóm Phục Hồi

Theo nhiều chuyên gia trong ngành phân tích, giai đoạn hiện nay đang là thời điểm thích hợp để mua bán nhà đất và đầu tư bất động sản (BĐS). Theo đó, thị trường BĐS có chu kỳ hoạt động trải qua các giai đoạn như sốt nóng, hạ nhiệt, trầm lắng và phục hồi. Nếu ở giai đoạn thị trường sốt nóng, giá BĐS sẽ bị đẩy lên cao hơn so với giá trị thực do các nhà đầu tư thứ cấp bỏ tiền mua vào rồi bán ra kiếm lời.

Trải qua giai đoạn này sẽ đến thời điểm BĐS hạ nhiệt và trầm lắng. Lúc này, thị trường sẽ xuất hiện nhiều thông tin ảm đạm liên quan đến thanh khoản, giao dịch và tồn kho. Giá và nhu cầu giao dịch BĐS giảm mạn và đình trệ. Đây chính là thời điểm mà BĐS sẽ có giá bán rất tốt so với giá trị thực và cũng là lúc mà người mua có nhiều lựa chọn hấp dẫn mà khi ở thời kỳ nóng sốt khó thể kiếm được.

Giai đoạn thị trường bước dần vào phục hồi là thời điểm hấp dẫn để mua bất động sản.

Sau khi thị trường vượt qua thời điểm đình trệ sẽ đến giai đoạn phục hồi, thông tin về BĐS tích cực xuất hiện nhiều hơn, từ chính sách điều hành, tín dụng, lãi suất và nguồn hàng phát triển. BĐS bắt đầu có dấu hiệu tái khởi sắc. Đây là lúc nguồn cung BĐS bắt đầu tăng trở lại cùng với lượng giao dịch nhà đất, người mua nhà dễ dàng tìm được các BĐS với mức giá hấp dẫn.

Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư và người mua nhà nếu có dòng tiền nhàn rỗi hay có ý định an cư, giai đoạn thị trường chạm đáy và dần phục hồi là thời điểm hợp lý nhất để “xuống tiền” vì sẽ dễ mua được nhà với mức giá hời.

Với những nhà đầu tư đang canh thời điểm BĐS chạm đáy, chuyên gia cho rằng rất khó để đánh giá một BĐS đã chạm đáy hay chưa, mức giá rao bán có thật sự là “cắt lỗ” không hay thực ra chỉ là “cắt lãi”. Có thể so sánh giá BĐS tại thời điểm mua với mức giá tại giai đoạn “đỉnh” của thị trường, hoặc so sánh với giá các BĐS tương tự trong cùng khu vực, giá so với hợp đồng mua bán ban đầu với chủ đầu tư… Tuy nhiên, với các BĐS có chất lượng tốt, vị trí tiềm năng, nằm trong các khu dân cư hiện hữu, tiện ích dịch vụ và pháp lý hoàn thiện, rất khó để giá giảm sâu dù là giai đoạn thoái trào. Vì vậy, nếu tìm được sản phẩm tốt, có giá hợp lý, người mua nên nắm bắt cơ hội vì BĐS qua giai đoạn phục hồi sẽ không còn mức giá tốt như thời điểm trầm lắng.

Đầu tư BĐS giai đoạn này là cuộc chơi của những nhà đầu tư có sẵn tiền mặt, với tầm nhìn dài hạn. Đây là lúc nhà đầu tư có nhiều lựa chọn và dễ dàng thương lượng về giá. Các sản phẩm mà nhóm nhà đầu tư nên quan tâm là BĐS có pháp lý rõ ràng, dễ sử dụng và khai thác, tiến độ xây dựng đảm bảo, mức giá hợp lý.

2. Chưa Phải Lúc Dùng Đòn Bẩy Tài Chính

Theo các chuyên gia, lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng hầu hết có sự điều chỉnh, với mức giảm 0,2-3%/năm. Tuy nhiên, mức giảm chỉ áp dụng trong một thời gian nhất định. Thời gian vừa rồi, lãi suất huy động đã hạ nhiệt nhưng các nhân viên tín dụng đều cho biết với các khách vay mới, hết năm đầu ưu đãi, lãi suất thả nổi đang ở trong khung từ 13 -15%. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tuy có giảm so với thời điểm cuối năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với nhu cầu thực tế. Mức lãi suất cho vay vẫn cao hơn 2-3,5%/năm so với cùng kỳ năm trước. Nếu sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư lúc này, khả năng gặp rủi ro tính dụng là rất lớn.

Tuy nhiên, lúc này sân chơi vẫn chỉ dành cho người có tài chính mạnh.

Tuy nhiên, cơ hội mua nhà sơ cấp lúc này "rộng cửa" hơn bởi trong lúc thị trường chững lại, người mua được chủ đầu tư hỗ trợ về chính sách thanh toán hiếm khi xuất hiện trong bối cảnh thị trường bình thường hay sôi động. Lợi thế của thị trường sơ cấp hiện nay là được chủ đầu tư hỗ trợ "mạnh tay" về chính sách, trong khi điều này không thấy ở thị trường thứ cấp . Do đó, thời gian qua, khi thị trường BĐS thứ cấp có dấu hiệu chững lại, thì giá sơ cấp vẫn tăng đều nhịp.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cảnh báo nhiều áp lực do kinh tế Việt Nam vẫn sẽ chịu các tác động từ yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên cơ hội để thị trường phục hồi vẫn có. Ông Đính dự báo, khoảng cuối quý 2/2023, các giao dịch mua bán BĐS sẽ xuất hiện trở lại khi nguồn cung mới triển khai ra thị trường nhiều hơn. Những tín hiệu tích cực từ thị trường tài chính, chính sách điều tiết nhịp nhàng của Chính phủ cũng như sự phục hồi về niềm tin của nhà đầu tư.

Còn ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam dự báo, khi ngân hàng có room tín dụng mới thì thị trường mới có thêm các giao dịch từ những người mua nhà ở thực. Tuy lượng giao dịch không bùng nổ nhưng sẽ ổn định ở những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực như bán căn hộ , nhà liền thổ. Hiện nay, tâm lý chờ đợi và nghe ngóng nhiều hơn, đây cũng là giai đoạn “lửa thử vàng” của thị trường BĐS. Những sản phẩm có giá trị thực, những dự án tốt vẫn thu hút khách hàng. Nữa cuối năm 2023, thị trường BĐS sẽ dần phục hồi, phát triển lành mạnh, minh bạch hơn nhờ những sửa đổi về Luật đất đai và động thái tháo gỡ khó khăn của Chính phủ,… thanh khoản sẽ phục hồi trở lại.

Phương Uyên

Xem thêm: