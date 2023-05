Du lịch Hạ Long tăng trưởng thần tốc kéo theo bất động sản nghỉ dưỡng phát triển

Việc lượng khách du lịch lớn đến Hạ Long mỗi năm cũng tạo ra nhu cầu về cơ sở lưu trú. Bên cạnh các khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn đang trở thành phần khúc tiềm năng tại thị trường bất động sản bên vịnh kỳ quan… Các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, các phòng khách sạn cao cấp luôn trong tình trạng kín phòng. Những kết quả ấn tượng của du lịch Quảng Ninh là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, đáng kể là sự nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch để hút khách quanh năm.

Sắp tới du khách đến với Quảng Ninh còn được tắm biển với bãi biển đẹp bên Hòn Gai, ra vịnh ngắm cảnh trong những ngày hè có thể hòa mình vào không gian văn hóa lễ hội đặc sắc trong suốt 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.



Vịnh Hạ Long giúp Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch của miền Bắc. Ảnh: Tulbach

Bãi tắm Hòn Gai được đầu tư tại phường Hồng Hà, cuối tuyến đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh hiện nay là Trần Quốc Nghiễn. Bãi tắm được thiết kế với quy mô dài 900m, rộng 160m, vỉa hè phụ trợ rộng 28m gồm nhiều cây xanh bóng mát, khuôn viên; khu vực tắm tráng hiện đại, đẳng cấp 5 sao, để xe riêng biệt…

Tại thời điểm đầu 2020, một số chuyên gia kinh tế từng nhận định với sự tăng cung nhiều như hiện nay, nhiều khả năng giá bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới sẽ sụt giảm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường căn hộ dạng đặc biệt này vẫn thu hút được nhà đầu tư trong suốt hai quý đầu của năm 2020.

Cơ hội tốt đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long

Theo các nhà đầu tư, một trong những yếu tố khiến bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được xem là sản phẩm được chú ý trên thị trường hiện nay là nhờ tính thanh khoản khá cao, cùng với đó là tiện ích kết hợp căn hộ và khách sạn. Bên cạnh đó, loại hình nghỉ dưỡng có mức lợi nhuận hấp dẫn được các chủ đầu tư cam kết với khách hàng khi dự án chính thức đi vào vận hành, khai thác.



Mô hình căn hộ – khách sạn đa chức năng trở nên hấp dẫn nhà đầu tư

Lý giải tại sao chọn Hạ Long là nơi đầu tư trong giai đoạn này, chủ đầu tư cho biết, Hạ Long là thành phố du lịch lớn nhất phía Bắc. Với hàng loạt dự án đầu tư mới, các chương trình sự kiện, lễ hội màu sắc, du lịch Hạ Long lấp đầy du khách cả 4 mùa trong năm. Những thuận lợi kể trên là lý do Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã quyết đầu tư hệ thống tiện ích đẳng cấp vào dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View.



Bể bơi vô cực – khách sạn đa chức năng trở nên hấp dẫn nhà đầu tư

Theo đại diện chủ đầu tư, những tiện ích hấp dẫn tại Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View có thể kể đến Skybar tầng 34, nhà hàng VIP ký gửi xì gà và rượu vang, khu xông theo phong cách Jimjilbang Hàn Quốc và massage xông hơi rộng tới 1.000 m2, vườn thượng uyển trên cao, bể bơi tràn bờ, 8 thang máy tốc độ cao. Skybar nơi giải trí hiện đại đẳng cấp và sẽ trở thành điểm đến lý tưởng để tận hưởng một cuộc sống khác biệt. Vườn thượng uyển với rất nhiều loại cây hoa nhiệt đới sẽ là nơi thư giãn ngập sắc xanh đem đến cảm giác an nhiên, thư thái.



Khu tắm hơi Jimjilbang theo phong cách Hàn Quốc của khách sạn khi hoàn thành sẽ hấp dẫn nhà đầu tư

"Mặc dù chỉ vừa xuất hiện trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long, nhưng Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View đã khiến rất nhiều khách hàng cảm thấy yên tâm và phấn khích. Bởi so với các dự án khác, không chỉ có mức lợi nhuận vô cùng hấp dẫn, Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View còn bảo đảm tính pháp lý sở hữu căn hộ" đại diện chủ đầu tư nói.

Ramada By Wyndham Hạ Long Bay View hiện được chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt nhiều ưu đãi như: Với những người mua căn hộ dự án có nhu cầu vay vốn, chủ đầu tư Lạc Hồng hỗ trợ ưu đãi lãi suất bằng 0% cho 60% giá trị hợp đồng cho 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi dành cho thời điểm hiện tại.

Cùng với đó Đơn vị phát triển Dự án – Công ty Hồng Quân cam kết nhuận thuê căn hộ và trả trước năm đầu bằng 9.5%.

Cái bắt tay với thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế đến từ Mỹ mang thương hiệu Ramada của tập đoàn Wyndham

Hệ thống khách sạn Wyndham sở hữu hơn 8.600 khách sạn tại 79 quốc gia và 18 thương hiệu khách sạn quốc tế, với 7,7 % tổng số lượng phòng nghỉ hạng sang cung cấp trên toàn cầu.

Hiện nay, Ramada by Wyndham Ha Long Bay View đang đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối, dự kiến bàn giao vào tháng 12/2019 và khai trương vận hành thử ngay sau đó. Đây sẽ là khách sạn thứ 3 trong chuỗi khách sạn của Tập đoàn Wyndham tại Việt Nam.

Ramada by Wyndham Ha Long Bay view chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng rất lớn vào điểm du lịch nghỉ dưỡng hồi phục trong điều kiện du lịch Hạ Long ngày càng phát triển, tình trạng hết phòng khách sạn hoặc tăng giá vào những dịp cuối tuần hay lễ tết diễn ra thường xuyên.

Đặc biệt trong tháng 11/2020, khách sạn ưu đãi giảm 50% cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn cho khách đầu tư muốn trải nghiệm tham quan dự án.