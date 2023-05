Đầu tư căn hộ cho thuê TP.HCM thu lời nhanh hơn Hà Nội

Theo số liệu báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2019 của Batdongsan.com.vn, xét về lợi nhuận đầu tư căn hộ cho thuê, thị trường TP.HCM đang chiếm ưu thế hơn so với thị trường Hà Nội. Cụ thể, Hà Nội hiện có mức giá chào thuê căn hộ trung bình vào khoảng 11 triệu/căn/tháng trong khi với cùng loại hình, giá thuê tại TP.HCM là 14,2 triệu/căn/tháng.

Làm một bài toán đơn giản, nếu tính tỷ lệ giá rao bán chung cư trên giá thuê hiện tại giữa Hà Nội và TP.HCM, loại trừ các yếu tố trượt giá, lạm phát thì một nhà đầu tư Hà Nội sẽ phải mất ít nhất 20,5 năm để thu hồi vốn và bắt đầu sinh lãi, trong khi nhà đầu tư tại TP.HCM chỉ cần khoảng 18,7 năm. Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư căn hộ cho thuê của thị trường Hà Nội kém hơn so với TP.HCM. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, lợi nhuận đầu tư căn hộ cho thuê tại Hà Nội chỉ vào khoảng 5% trong khi ở TP.HCM, con số này dao động từ 5,4-5,7%.



Biểu đồ thể hiện tỉ lệ giá rao bán chung cư trên giá thuê tại Hà Nội và TP.HCM

trong quý 3/2019. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Tuy nhiên các chuyên gia của Batdongsan.com.vn dự báo, xu hướng trên có thể sẽ có chuyển biến trong các quý tiếp theo khi chênh lệch giá nhà giữa Hà Nội và TP.HCM ngày càng lớn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực TP.HCM nhận định, xét về biến động giá, chung cư tại Hà Nội đang có giá bán ổn định hơn so với TP.HCM trong các năm gần đây. Cụ thể, quý 3 vừa qua biên độ tăng giá chung cư tại Hà Nội là 1%, nếu so với cùng kỳ mức tăng chưa đến 4%. Trong khi đó, giá bán căn hộ tại TP.HCM đang tăng chóng mặt, hơn 2,7% so với quý trước và gần 12% so với cùng kỳ 2018. Giá bán trung bình thị trường Hà Nội vào khoảng 29 triệu/m2, con số này ở TP.HCM là 37 triệu/m2, chênh lệch đến 8 triệu/m2, trong khi giá thuê tại hai thị trường chỉ chênh khoảng 3 triệu/m2.

Dự báo giá thuê tại TP.HCM sẽ tiếp tục ổn định trong khi giá bán có thể tăng mạnh trong các quý tới đây, chênh lệch lợi tức đầu tư cho thuê vì vậy sẽ rút ngắn. Nhà đầu tư căn hộ cho thuê tại TP.HCM sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để thu hồi lại dòng tiền bỏ ra.

Phương Uyên