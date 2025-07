“Đầu Tư Cho Tương Lai”: Sự Kiện Kết Nối Và Chia Sẻ Cơ Hội Đầu Tư Bất Động Sản 2024-2025

Ngày 01/06/2024 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 08/06/2024 tại Hà Nội, sự kiện "Đầu tư cho tương lai"(Invest for the future) do Keller Williams Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo nhà đầu tư, sàn giao dịch, chuyên gia tài chính, lãnh đạo cấp cao đến từ các Hiệp hội và các chủ đầu tư bất động sản như Bitexco, Phú Thái…

Sự kiện cung cấp những thông tin thị trường giá trị và những xu hướng mới nhất, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh thị trường biến động.

Tại sự kiện, ông Hoàng Ngọc Gia Long – Chủ tịch KW Việt Nam đã chia sẻ nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường bất động sản toàn cầu. Những dữ liệu thị trường và các chỉ số kinh tế độc quyền từ Mỹ về hành vi người mua và bán nhà năm 2023, phương thức mua bán và các ưu đãi để thu hút người mua được đề cập chi tiết, cho thấy thị trường Việt Nam đang thiếu hụt những thông tin quan trọng để dự đoán xu hướng thị trường. Điều này đòi hỏi một hệ sinh thái thông tin toàn diện hơn để hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác.

Ông Hoàng Ngọc Gia Long – Chủ tịch KW Việt Nam chia sẻ dữ liệu độc quyền về xu hướng thị trường bất động sản toàn cầu

Ông Lê Quyết Thắng – Giám đốc Chiến lược đầu tư KW Việt Nam đã đưa ra tổng quan về kinh tế và thị trường bất động sản Việt Nam, với tín hiệu tích cực trong thương mại và dịch vụ đầu năm 2024, dù nguy cơ lạm phát còn tiềm ẩn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 85%, CPI tăng 3.93%, và FDI vào bất động sản đạt 16 tỷ USD, gấp 4 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, mức độ quan tâm và lượng tin đăng bất động sản giảm nhẹ, đặc biệt ở phân khúc bán và thuê. Ông Thắng nhấn mạnh sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhưng cũng cảnh báo về các thách thức như lạm phát và sự giảm sút quan tâm trong một số phân khúc bất động sản.

Song hành với những nhận định thị trường là những chiến lược thông minh phù hợp luôn được Keller Williams vận dụng để vươn lên với tốc độ phát triển trung bình 40% mỗi năm, trong liên tục 40 năm, vượt qua 7 lần khủng hoảng và vươn lên top 1 thế giới.

Bà Lê Tuyết Mai – Giám đốc Điều hành KW Việt Nam đã giới thiệu phương án xây dựng hệ thống nhân sự và vận hành sàn giao dịch bất động sản nhờ mô hình quản trị 7 tầng và các bước phát triển của một sàn theo dữ liệu nghiên cứu các sàn thành công trên toàn cầu từ Keller Williams. Keller Williams Việt Nam cũng chia sẻ bí quyết thành công nhờ chiêu mộ nhân tài, giúp các sàn tập trung xây dựng văn hoá và đầu tư công nghệ phù hợp hỗ trợ cho người môi giới.

Chất lượng người môi giới ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa, minh bạch hóa các giao dịch BĐS tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong phiên toạ đàm của sự kiện diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã đưa ra nhiều nhận định quan trọng cho thời kỳ mới sau khi bốn bộ luật liên quan tới ngành bất động sản được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/08/2024. Ông Đính nhấn mạnh sự thay đổi lớn với quy định chặt chẽ về cách làm việc của môi giới, sàn giao dịch, chủ đầu tư sẽ mang lại sự minh bạch cho thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam đưa ra nhận định về thị trường khi luật BĐS mới được áp dụng.

Luật bất động sản mới cho phép người Việt tại nước ngoài dù không còn quốc tịch Việt Nam có khả năng giao dịch và sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Điều này có thể dẫn tới làn sóng đầu tư mạnh mẽ của kiều bào người Việt về quê hương trong thời gian tới. Tiềm năng thu hút đầu tư trở nên rõ ràng khi số liệu cho thấy lượng kiều hối từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến năm 2022 đạt trên 190 tỷ USD, gần bằng nguồn vốn FDI đã giải ngân trong cùng kỳ.

Sự kiện "Đầu tư cho tương lai" không chỉ mang đến những thông tin thị trường độc quyền và những mô hình vận hành hiệu quả mà còn là cơ hội kết nối giá trị cho cộng đồng môi giới và nhà đầu tư. KW Việt Nam, với mối quan hệ thân thiết với hơn 60 quốc gia, đang tích cực xúc tiến nhiều cầu nối quan trọng hỗ trợ kiều bào tại nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư về Việt Nam.

Hoạt động đầu tư và kinh doanh BĐS tại Việt Nam tiến tới minh bạch, thực chất, phát triển, kết nối thu hút các dòng vốn mới từ thị trường quốc tế.

Tháng 10/2024, chuỗi sự kiện kết nối đầu tư Vietnam Real Estate Expo, 1000CEO do KW Việt Nam phối hợp cùng cộng đồng chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế VNARP, VBI và PDCA… dự kiến quy tụ hơn 2000 người tham gia gồm các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính tại Việt Nam và hơn 200 nhà đầu tư quốc tế từ các khu vực kinh tế trọng điểm trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Úc… hứa hẹn sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác mới thúc đẩy giao thương và thu hút dòng ngoại hối đầu tư vào Việt Nam.

