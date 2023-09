Đầu Tư Chung Cư: Cơ Hội Nửa Cuối Năm 2023

Thị trường ghi nhận làn sóng đầu tư chung cư tăng mạnh thời gian qua, bên cạnh việc mua ở thực. Dù khó khăn của thị trường bất động sản vẫn kéo dài đến hiện tại, nhưng loại hình này vẫn có sức mua tốt. Giới chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển mạnh từ nay đến cuối năm.

Đầu Tư Chung Cư: Điểm Sáng Của Thị Trường Bất Động Sản

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, trong quý 2/2023, lượng giao dịch tăng hơn 30% so với quý 1/2023, đạt khoảng 3.704 giao dịch. Đáng chú ý, 80% giao dịch thành công là các dự án căn hộ chung cư có pháp lý sạch, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Số liệu của Hội Môi giới cũng cho biết, lượng giao dịch cụ thể của chung cư cao cấp đạt 40%, trung cấp đạt 35% và bình dân đạt 1% (do nguồn cung bình dân vô cùng khan hiếm nguồn cung).

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2023 của Batdongsan.com.vn xếp chung cư vào nhóm sản phẩm giữ giá nhờ đáp ứng nhu cầu ở thực. Cũng trong khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn, chung cư đứng vị trí thứ hai (sau đất nền) về loại hình bất động sản mà người tiêu dùng mong muốn mua trong một năm tới.

49% số nhà môi giới tham gia khảo sát cũng đánh giá đầu tư chung cư để bán, cho thuê là hoạt động tiềm năng nhất năm 2023. Động lực tăng trưởng giá của căn hộ chung cư nói riêng và bất động sản Việt Nam nói chung đến từ nhiều yếu tố như nguồn cung hữu hạn, nguồn cầu dần tăng; cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh; chính sách quản lý đất từ Nhà nước ngày càng hoàn thiện, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế được cải thiện qua các năm…

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, trong bối cảnh thị trường khó khăn thì các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực như căn hộ chung cư là điểm sáng của thị trường bất động sản. Tốc độ đô thị hoá mạnh khiến nhu cầu ở thực tiếp tục tăng trưởng, do đó dư địa của các dự án căn hộ chung cư là rất lớn. Loại hình này sẽ là động lực quan trọng giúp lấy lại đà tăng trưởng, góp phần giúp thị trường BĐS năm 2023 ấm dần lên.

Có Nên Đầu Tư Chung Cư?

Là điểm sáng của thị trường, việc đầu tư chung cư trở thành lựa chọn của nhiều người. Nhìn nhận về vấn đề trên, ông Trần Quang Trung – Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing cho biết, bối cảnh thị trường hiện tại cho thấy rõ sự phân hoá của nhiều phân khúc, loại hình. Có phân khúc dù giảm sâu nhưng không có tính thanh khoản. Ví dụ như sản phẩm đất nền tính thanh khoản còn kém nên chưa được ưu tiên, hay BĐS du lịch nghỉ dưỡng giảm rất sâu chưa đến chu kỳ hồi phục.

Trong khi đó, những phân khúc phục vụ cho nhu cầu ở thật tại các thành phố lớn hiện nay vẫn được quan tâm nhiều bởi vì yếu tố nguồn cung hạn hẹp, điển hình là căn hộ chung cư. Đây là thời điểm để các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể đi lựa chọn những tài sản tốt để mua vào. Trên thực tế, cả giá bán và giá thuê căn hộ Hà Nội phân khúc trung cao cấp vẫn đang tăng dần.

Ông Trung cũng cho biết, trong giai đoạn hiện nay, có rất nhiều người đang trong tâm lý chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên nhiều khi chờ lại mất cơ hội. Nền kinh tế Việt Nam hiện không có nhiều kênh cho nhà đầu tư và người dân tham gia. Hiện nay, kênh trái phiếu chưa thực sự lấy lại niềm tin của người dân, đầu tư vàng là kênh mà không phải ai cũng có thể tham gia được, đặc biệt với kênh đầu tư vàng tại thị trường quốc tế thì nhà đầu tư phải thực sự là người có hiểu biết và có sự theo dõi rất sát sao.

Đầu tư chứng khoán đòi hỏi sự am hiểu chuyên biệt, đối với các kênh đầu tư sản xuất kinh doanh thì lại phụ thuộc rất nhiều vào việc người ta phải có nghề chứ không phải cứ thích đầu tư là được. Thời điểm này, nhà đầu tư vẫn sẽ ưu tiên tìm tới kênh để neo đậu dòng tiền, an toàn vốn và đặt vấn đề thanh khoản lên trên hết. BĐS vẫn được ưu tiên. Và tùy theo từng phân khúc thì nhà đầu tư sẽ có những lựa chọn cho mình dựa vào khả năng về tài chính cũng như am hiểu của bản thân.

Ông Trung nhấn mạnh, trong hoạt động đầu tư, quan trọng nhất phải nhìn ra sớm cơ hội và dự đoán được tiềm năng của cơ hội đó. Đến khi thị trường đã có tín hiệu rõ ràng rồi thì đó là tín hiệu cho số đông. Căn cứ vào dòng tiền, khả năng tài chính của mỗi nhà đầu tư để quyết định.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá, thị trường chung cư Hà Nội hiện nay cơ bản là “khan” nguồn cung mới, dự án mới so nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, giao dịch và giá bán, giá thuê của phân khúc này tăng mạnh thời gian qua. Bên cạnh việc mua ở thực, thị trường ghi nhận xu hướng, làn sóng mua chung cư với mục đích đầu tư cũng tăng mạnh trong thời gian qua. Xu hướng này vẫn đang tiếp diễn mạnh trong thời gian tới.

