Đầu tư đất nền hay căn hộ vùng ven TP.HCM là lựa chọn cho nhà đầu tư muốn bắt đáy sóng với tài chính trên dưới 1,5 tỷ đồng, theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam.

Đầu Tư Đất Nền “Ăn Theo” Các KCN Và Dự Án Hạ Tầng Lớn

Ông Đinh Minh Tuấn chia sẻ, xét trên kỳ vọng lợi nhuận là “ăn theo” hạ tầng hay đầu tư khai thác thương mại, nhà đầu tư cũng đều phải chấp nhận BĐS là cuộc chơi dài hạn. Cần cân nhắc dòng vốn đầu tư đường dài, tính toán mọi khả năng phát sinh trong quá trình đầu tư và hạn chế nuôi kỳ vọng lướt sóng.

Với tài chính 1,5 tỷ đồng có nhiều sự lựa chọn để đầu tư đất nền quanh TP.HCM.

Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ muốn mua đi bán lại kiếm lời trong vài năm, đầu tư đất nền và chung cư hình thành trong tương lai là lựa chọn tốt.

Với hình thức đầu tư đất nền, tầm tài chính quanh mức 1,5 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua đất ở những tỉnh vùng ven hay các khu vực ngoại thành TP.HCM, nơi đang đủ điều kiện lên quận như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, hoặc những nơi sắp có đại đô thị như Cần Giờ.

“Sở hữu vốn 1,5 – 2 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể mua một nền đất vuông vực, diện tích 100m2 với nhiều lựa chọn ở Củ Chi (vị trí cách TP.HCM 40 km) hoặc Bình Chánh (hướng gần cao tốc Trung Lương). Mức độ tăng giá khi đầu tư đất nền ở những khu vực này trung bình khoảng 15 – 20%/năm”.

Với kinh nghiệm làm việc trong ngành cũng như đã có nhiều năm đầu tư BĐS, ông Tuấn cho biết, nhà đầu tư không nên chỉ tìm mua những nền đất giá thấp nhất mà cần tìm hiểu kỹ lưỡng, chọn lọc những nền đất mà trong quy hoạch tương lai có thể kết nối đến trường học, bệnh viện, và các tiện ích khác trong bán kính 7-10 Km.

Ông Tuấn gợi ý, nhà đầu tư có thể chọn những nơi có dự án hạ tầng lớn như Sân bay Long Thành hay tuyến cao tốc, vành đai. Đầu tư đất nền khu vực Bến Lức cũng là một lựa chọn vì với tầm giá 1,5 tỷ đồng ở Long An, nhà đầu tư có thể mua 2 nền đất (mỗi nền 700 – 800 triệu đồng) hoặc 3 nền (nếu vay thêm được).

Đối với khu vực Bình Dương, khi Vành đai 3 hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian và chi phí vận tải, từ đó có thể thu hút nhà máy, xí nghiệp lớn về đây, kéo theo nhu cầu nhà ở. Với số vốn 1,5 – 2 tỷ đồng có thể mua 2 – 3 lô đất nền Bến Cát , Tân Uyên, Bàu Bàng, hoặc mua 1 nền và xây nhà trọ cho công nhân cho thuê. Mức độ tăng giá loại hình bất động sản này lên đến 30%/năm.

Đầu tư đất nền “ăn theo” hạ tầng cần đảm bảo các yếu tố như nằm ở những khu vực có mật độ dân cư tốt, thời gian di chuyển thuận tiện đến trung tâm chỉ khoảng 15 -20 phút, có tương đối đầy đủ tiện ích xung quanh. Khi các dự án hạ tầng như sân bay, cao tốc… hoàn thành, giá của những sản phẩm này có thể tăng đến 30 – 40%/năm. Đối với đất nền, hạ tầng, pháp lý, khả năng thanh khoản và mức độ phát triển trong tương lai của khu vực là những yếu tố tối quan trọng để quyết định lợi nhuận sau này.

Chung Cư Hình Thành Trong Tương Lai

Một loại hình đầu tư lãi vốn khác là chung cư hình thành trong tương lai. Hiện nay, tại TP.HCM chỉ có khu Đông có nguồn cung cho loại hình này, với giá trung bình 40-45 triệu/m2, tốc độ tăng giá khoảng 10-15%/năm.

Đầu tư chung cư có ưu thế là không cần số vốn lớn ngay từ đầu, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra khoảng 30% giá trị căn hộ ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên rủi ro khi đầu tư căn hộ chung cư hình thành trong tương cũng cao vì nếu năng lực chủ đầu tư có vấn đề thì dự án sẽ bị gián đoạn, thậm chí dừng lại.

Vì vậy, trước khi mua, nhà đầu tư cần tìm hiểu rất kỹ về việc dự án đã có quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng và đủ điều kiện cho vay hay chưa cũng như năng lực của chủ đầu tư thể hiện qua tiến độ xây dựng, ra sổ hồng, tiện ích dịch vụ ở những dự án trước đây như thế nào.

Với tầm tài chính 1,5 tỷ đồng, tuy khó mua được căn hộ 2PN tại TP.HCM nhưng tại các thị trường tỉnh như Bến Lức (Long An), Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhà đầu tư vẫn có rất nhiều cơ hội. Khả năng tăng giá căn hộ tại các thị trường này đang rơi vào khoản từ 10 -15% mỗi năm tùy thuộc vào chất lượng nhà, hạ tầng dịch vụ và quy hoạch khu vực.

Cũng có thể xem xét đầu tư căn hộ hình thành trong tương lai tại các thị trường tỉnh.

Nhìn chung, dù lựa chọn bất cứ loại hình nào, nhà đầu tư cũng cần nắm vững kiến thức về biến động giá, lợi suất cho thuê, mức độ quan tâm, quy hoạch, pháp lý của từng sản phẩm BĐS. Các nội dung này có thể tìm hiểu từ các website bất động sản và báo cáo thị trường của các đơn vị uy tín. Quan trọng hơn, nhà đầu tư nên trực tiếp khảo sát địa hình và xây dựng cho mình tư duy, phương pháp đầu tư phù hợp, hiệu quả.

Nhà đầu tư cũng cần nằm lòng nguyên tắc, dù là đầu tư loại hình gì cũng cần xác định rõ yếu tố khả năng tài chính bản thân, nguyên tắc khi đầu tư bất cứ loại hình nào phải xác định được lý do, mua vào vì lý do gì thì bán ra với lý do đó, khi lý do chưa đủ “chín muồi” thì chưa nên bán ra. Ngoài ra, kỳ vọng về lợi nhuận phải cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ít nhất 25% thì mới nên cân nhắc đầu tư.

Tuy nhiên, đầu tư BĐS luôn tiềm ẩn rủi ro. Khi đầu tư theo kỳ vọng phát triển hạ tầng, giá đất sẽ có các nhịp tăng chính, tương ứng với từng giai đoạn như, khi có thông tin có dự án triển khai, khi hạ tầng khởi công, khi đã hoàn thiện xây dựng và thu hút dân cư về ở. Nếu đầu tư chỉ trong 2 – 3 năm, nhà đầu tư cần cân đối kỳ vọng lợi nhuận của mình và bán đi khi đã có nhịp tăng phù hợp, không nên ôm hàng quá lâu.

Phương Uyên