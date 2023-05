7 tuyến cao tốc đầu tư xây dựng trong thời gian tới có tổng vốn khoảng 64.554 tỷ đồng

Bộ GTVT vừa trả lời ý kiến của cử tri tỉnh An Giang về quy hoạch xây dựng đường cao tốc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông và phía Tây; 3 tuyến cao tốc khu vực phía Nam là Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Cần Thơ – Cà Mau và Bạc Liêu – Rạch Giá – Hà Tiên. Tổng chiều dài của những tuyến cao tốc này là khoảng 998km, tiến độ theo quy hoạch được duyệt đến sau năm 2030.

Để đầu tư những dự án trên, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hiện, Bộ GTVT đang lên kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ đầu tư giai đoạn phân kỳ 7 tuyến đường bộ cao tốc. Tổng mức đầu tư những dự án này khoảng 64.554 tỷ đồng. Nhu cầu vốn cho các đoạn Chơn Thành – Đức Hòa, Cần Thơ – Cà Mau, Đức Hòa – Mỹ An, Mỹ An – Cao Lãnh, An Hữu – Cao Lãnh (thuộc tuyến cao tốc 2 Hồng Ngự – Trà Vinh), Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 37.200 tỷ đồng.

Sau khi được giao tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT cùng các đơn vị liên quan sẽ rà soát, lựa chọn những dự án cấp bách để thực hiện trong giai đoạn này.

Khánh Trang