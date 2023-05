Đầu tư nhà liền thổ - Lựa chọn của giới chuyên gia

Nhu cầu luôn cao dù thị trường gặp khó

Báo cáo của JLL về thị trường nhà liền thổ tại TP.HCM cho biết, trên thị trường sơ cấp, giá nhà phố, biệt thự xây sẵn vẫn neo ở mức cao trong khoảng 5.158 – 5.337 USD mỗi m2 đất suốt năm 2020. Chỉ tính giai đoạn cuối năm, tức trong quý 4, mức tăng giá nhà liền thổ ghi nhận 12,8%.

Trước đó trong quý 2, giá bán nhà liền thổ trên thị trường sơ cấp tăng 35,9% so với năm 2019. Đến quý 3, giá sơ cấp do các chủ đầu tư chào đội thêm 3,1% so với quý trước. JLL xác nhận, giá nhà liền thổ nhiều khả năng vẫn tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Nguyên nhân tăng giá là do các dự án mới mở bán chào mức giá cao hơn trung bình. Thậm chí, cùng một dự án, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục tăng giá do nguồn cung hạn chế. Nguồn cung nhà liền thổ mới đưa vào thị trường quý cuối năm 2020 đạt mức thấp.

Bên cạnh đó, mặc dù nhiều loại hình bất động sản nhà ở ra đời nhưng nhà liền thổ vẫn là ưu tiên hàng đầu của người mua và luôn là sản phẩm thu hút nhu cầu cao của giới đầu tư và người có nhu cầu ở thật. Loại hình này tạo cảm giác “an toàn” cho khách hàng và nhà đầu tư vì có giá trị cao, bền vững cũng như giảm được nhiều chi phí đi kèm.

Đa số người mua để ở ưa chuộng không gian xanh, tiện nghi, tiện ích trong khi vẫn đảm bảo cuộc sống riêng tư. Còn các nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng tăng giá hoặc tiềm năng cho thuê và tự kinh doanh trong tương lai.



Nhà liền thổ có không gian xanh, tiện ích & riêng tư luôn được tìm kiếm

Giới chuyên gia nhận định, nhà liền thổ là lựa chọn lâu đời của người Việt, do đó, nếu có lựa chọn nhà liền thổ, khách hàng sẽ ưu tiên xuống tiền hơn là các loại hình khác. Thậm chí, dù nhà liền thổ ở ngoại ô, vùng ven hay các khu vực xa trung tâm, vẫn sẽ có người tiêu thụ, đặc biệt trong bối cảnh cơ sở hạ tầng đang ngày được cải thiện và nhiều loại hình khai thác kinh doanh, vận hành và chia sẻ lợi nhuận giữa bên cung và cầu được ra đời.

Làng sinh thái The Tropicana Garden – tâm điểm đầu tư

The Tropicana Garden là sản phẩm dẫn đầu xu hướng bàn giao nhà xây dựng sẵn trên đất, có sẵn và bàn giao nội thất liền tường, thiết kế hiện đại thuận tự nhiên; có thể đưa vào khai thác kinh doanh, sử dụng và vận hành ngay. Với việc áp dụng công nghệ 4.0 để phát triển các tiện ích đi kèm, chủ đầu tư The Tropicana Garden đã kiến tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, cùng nhà đầu tư chia sẻ lợi nhuận giúp cư dân tương lai của làng sinh thái The Tropicana Garden an toàn khi an cư và an tâm để đầu tư.

Tọa lạc tại xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, liền kề thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng; Làng sinh thái The Tropicana Garden như một bức tranh hữu tình trải giữa lòng thiên nhiên thơ mộng. Từ trung tâm thành phố Bảo Lộc, chỉ với 20 phút đi xe, du khách đã có thể thưởng ngoạn khung cảnh quyến rũ với những mái nhà ẩn hiện giữa rừng thông xanh ngắt, đem lại cảm giác thư thái và an yên giữa nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2”.



The Tropicana Garden mang âm hưởng cao nguyên xanh thuần khiết

The Tropicana Garden được hình thành với 93 căn nhà và khu compound riêng biệt. Làng sinh thái có bảo vệ 24/24, đảm bảo an ninh cũng như an toàn cho tài sản. Đơn vị vận hành cũng có đội ngũ chăm sóc, làm vườn, đem tới sự thư thái an nhàn khi gia chủ sử dụng.

Ngoài ra, mỗi sản phẩm The Tropicana Garden đều được bàn giao hoàn thiện nội thất liền tường, khách hàng có thể sử dụng và khai thác kinh doanh ngay với mô hình chia sẻ lợi nhuận nhằm tối đa hóa không gian và thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, The Tropicana Garden còn được phát triển theo mô hình chuỗi sinh thái khép kín, tích hợp nông trại khai thác rau củ quả sạch. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống như người dân địa phương, tự thu hoạch thực phẩm hoa màu hoặc khai thác, trao đổi và sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi với công nghệ 4.0 nhanh chóng và thuận tiện.

Không chỉ là chốn an cư, Làng sinh thái The Tropicana Garden còn là kênh đầu tư sinh lời nhanh, bền vững và đặc biệt ổn định trước các biến động thị trường. Cùng với xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai nhằm thỏa mãn nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống về thể chất lẫn tinh thần; việc dịch chuyển tâm điểm đầu tư về vùng cao để đón đầu xu hướng “sống xanh, sống nhàn” trở thành một xu hướng tất yếu.