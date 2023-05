Đầu tư thời Covid-19: Sẵn tiền nhàn rỗi có nên mua bất động sản chờ tăng giá?

Triển vọng đầu tư bất động sản chốt lời sau dịch

Theo Báo cáo Thị trường BĐS Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lượng giao dịch trên toàn thị trường 6 tháng đầu năm trên cả nước tăng 132% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thấp tầng là dòng sản phẩm có tỉ lệ hấp thụ tốt nhất với 47,3%.

Các chuyên gia nhận định, dòng tiền ngoài thị trường đang chảy vào bất động sản bởi chứng khoán, vàng, kiều hối không ổn định; lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, các ngành kinh tế bị thu hẹp hoạt động do Covid-19 có xu hướng chuyển vốn vào bất động sản để tìm cơ hội tốt hơn. Do đó điểm cuối cùng của dòng tiền để chốt lời đều liên quan đến bất động sản.

Đồng thời, nhìn từ góc độ thị trường thứ cấp, từ năm 2014 đến nay, thị trường bất động sản luôn tăng trưởng tốt, giá tăng bền vững, bình quân hàng năm trên 10%, nhiều dự án tốt có thể tăng 20%/năm, cho thấy đây là kênh đầu tư sinh lời tốt trong dài hạn. Ảnh hưởng từ dịch bệnh chỉ mang tính chất tạm thời và giá bất động sản nhìn chung sẽ chỉ có chiều hướng đi lên do chịu áp lực từ khung giá đất điều chỉnh tăng, chi phí giải phóng mặt bằng cao, thủ tục pháp lý kéo dài, giá vật liệu và các yếu tố đầu vào tăng…

Cũng theo báo cáo thị trường quý 2 của Savills Việt Nam, giá sơ cấp trung bình vẫn tăng bất chấp nguồn cung mới hạn chế. Ở loại hình căn hộ, giá tăng lần lượt 11% và 13% theo năm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Riêng phân khúc thấp tầng tại Hà Nội, giá biệt thự tăng 10% so với quý trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, giá của nhà liền kề tăng 11% so với quý trước và tăng 16% so với năm trước.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều chủ đầu tư tạm hoãn kế hoạch tăng giá, đồng thời đưa ra nhiều chính sách ưu đãi chiết khấu cao, cùng gói hỗ trợ vay vốn không lãi suất khiến cho các sản phẩm đất nền, nhà thấp tầng và bất động sản nghỉ dưỡng được săn tìm rất nhiều thời gian gần đây và được xem là “cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư mua vào chờ tăng giá.

Danh mục dự án được “chọn mặt gửi vàng”

Tại Hà Nội, dự án Lan Viên Villas Gia Lâm đang được đánh giá là lựa chọn đáng tiền cho khách hàng mua để ở, kinh doanh hoặc đầu tư cho thuê. Dự án là phân khu thấp tầng cuối cùng nằm trong khu đô thị Đặng Xá quy mô gần 70 ha, được thừa hưởng hạ tầng tiện ích đầy đủ, hiện đại đã đi vào hoạt động.



Đặc biệt, khách hàng đặt mua sản phẩm sẽ nhận được quà tặng cành lan vàng trị giá đến 100 triệu đồng, chiết khấu 5% và hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng

Cũng tại Gia Lâm, khu đô thị Eurowindow Twin Parks với quy mô 9,6 ha được quy hoạch bài bản cùng không gian xanh và tiện ích hiện đại. Dự án sở hữu hệ thống hạ tầng phát triển, kế cận các trường đại học lớn như ĐH Nông nghiệp, ĐH VinUni, TTTM Vincom Mega Mall Gia Lâm và khu đô thị Vinhomes Ocean Park, trong tương lai dự án còn trực tiếp hưởng lợi từ quy hoạch phát triển huyện Gia Lâm lên quận, đưa đến tiềm năng tăng giá vượt trội.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển, River Bay Vĩnh Yên là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu nằm trong lõi trung tâm thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Dự án có diện tích hơn 53 ha, nằm ngay kế bên hồ Đầm Vạc rộng hơn 200 ha và sân golf 18 hố tiêu chuẩn Quốc tế, kết nối thuận tiện đến các sở ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc và chỉ 10 phút lái xe đến KCN Khai Quang… Dự án được đánh giá là một trong những sản phẩm đáng đầu tư bậc nhất thời điểm này nhờ hội tụ tất cả yếu tố nổi trội về vị trí, quy hoạch kiến trúc, tiện ích và hạ tầng giao thông.



Ngay trong tháng 8, chủ đầu tư dành tặng chương trình Quay số may mắn với tổng giải thưởng tới 200 triệu đồng, chiết khấu lên đến 7% GTSP cho khách hàng mua đất nền tại KĐT River Bay Vĩnh Yên

Đón đầu xu hướng bất động sản liền kề khu công nghiệp, Tiền Hải Center City là một trong những dự án đầy tiềm năng của thị trường đầu tư phía Bắc. Dự án nằm ngay sát Khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình và hưởng lợi quy hoạch từ hàng loạt công trình trọng điểm như đường cao tốc ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình, đường tỉnh lộ DT 221A… Với pháp lý sạch, hạ tầng hoàn chỉnh cùng chính sách chiết khấu đến 9,5%, đây sẽ là dự án không thể bỏ qua trong danh mục đầu tư tại phía Bắc.

Được ví như “nàng công chúa không ngủ”, bất động sản nghỉ dưỡng hay bất động sản tại các điểm nóng du lịch vẫn đang không ngừng phát triển, đáp ứng nhiều “khẩu vị” đầu tư. Có thể kể đến như dự án căn hộ cao cấp The Dragon Castle Hạ Long được phát triển bởi chủ đầu tư N.H.O có vị trí đắc địa bên cạnh TTTM Aeon Mall lớn nhất Việt Nam, ngay chân cầu Bãi Cháy và mặt đường quốc lộ 18A – nơi lõi trung tâm đón đầu nhiều quy hoạch trọng điểm của thành phố, mang lại tiềm năng gia tăng giá trị lớn cho dự án.



Sở hữu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long, khách hàng sẽ nhận được quà tặng lên đến 80 triệu đồng, chiết khấu tới 12% và hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà

Được coi là điểm sáng thu hút nhà đầu tư “đánh bắt xa bờ” tại thị trường Nam Trung Bộ, Nam An Ecotown Phan Thiết cung ứng ra thị trường loại hình sản phẩm đất nền sổ đỏ với suất đầu tư nhỏ chỉ từ trên 1,1 tỷ/lô. Dự án sở hữu vị trí hoàn hảo, kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và sân bay Phan Thiết qua Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1A. Chủ đầu tư cũng đang áp dụng quà tặng 1 chỉ vàng/lô cho khách hàng mua sản phẩm trong tháng 8 này.