Đầu tư và an cư tại căn hộ Resort đẳng cấp nhất Thành phố Mới Bình Dương

Dự án là sự hợp tác giữa 2 nhà phát triển đô thị nổi tiếng tại Nhật bản: Tập đoàn TOKYU – Liên doanh là Công ty TNHH BECAMEX TOKYU và Nhà phát triển đô thị NTT Urban Development với kinh nghiệm và uy tín hơn 100 năm trong lĩnh vực phát triển đô thị tại Nhật Bản. Tọa lạc tại khu vực Trung tâm Thành phố Mới Bình Dương, dự án nằm ngay sau trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và gần khu công nghiệp VSIP 2 được các chuyên gia đánh giá sở hữu vị trí đắc địa, cư dân dễ dàng kết nối các tuyến đường cao tốc hiện đại như: Quốc lộ 13; Mỹ Phước – Tân Vạn; sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất; Metro số 1;…



Dự án được vinh danh tại hạng mục “Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương – Best Condo Development in Binh Duong

An cư lý tưởng, nâng tầm cuộc sống

Dự án căn hộ resort MIDORI PARK The GLORY thiết kế mang phong cách hiện đại, sang trọng phù hợp cho những gia đình trung – thượng lưu với đầy đủ hệ tiện ích độc quyền: Thác nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam; Hồ bơi vô cực; Con đường xanh; Vườn nướng trên không; Phòng tập Gym; Vườn thiền,… Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương cung cấp không gian làm việc chung (Co-working space) cho cư dân.



Thác nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam – Hiện thân vẻ đẹp tinh tế và sức mạnh vô tận



Hình ảnh nhận giải của Mr.Onuma và Mr.Hirata



Con đường xanh ẩn mình giữa lòng đô thị nhộn nhịp

Thêm vào đó, các căn hộ tại MIDORI PARK The GLORY được tích hợp công nghệ smarthome, chỉ với một bước “chạm” cư dân có thể điều khiển hệ thống đèn điện,chiếu sáng,… một cách dễ dàng

Với vị trí chiến lược tại Trung tâm Thành phố Mới Bình Dương, cư dân MIDORI PARK The GLORY thuận tiện tiếp cận loạt tiện ích thiết yếu như: Hệ thống ngân hàng; Trường quốc tế đa cấp bậc; Khu ẩm thực hikari; Phòng khám đa khoa Bình Dương Urban Clinic (Nhật Bản); Trung tâm thương mại SORA gardens SC, siêu thị AEON chuẩn bị ra mắt….

Tiềm năng tăng giá với tỷ lệ cho thuê sinh lời cao

Không chỉ kiến tạo nơi an cư lý tưởng, dự án còn mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn, giúp chủ nhân tương lai MIDORI PARK The GLORY an tâm đầu tư với những giá trị xứng tầm. Theo chủ đầu tư thống kê, tỷ suất sinh lời bình quân căn hộ tại các dự án được BECAMEX TOKYU phát triển trong khu đô thị TOKYU Garden City đạt 7,5 – 8%, cao hơn mức 5-6% tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. MIDORI PARK The GLORY sẽ trở thành dự án đầy tiềm năng khi sở hữu lợi thế đầu tư mua để cho thuê và là tài sản tăng trưởng bền vững khi Trung tâm thương mại thế giới và SORA gardens SC với quy mô hàng đầu khu vực đi vào hoạt động.

Tại cuộc bình chọn giải thưởng BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2021 lần thứ 7 năm 2021 được tổ chức bởi PropertyGuru Vietnam vừa qua, dự án MIDORI PARK The GLORY vinh dự được đề cử ở hạng mục “Dự án chung cư tốt nhất tại Bình Dương – Best Condo Development Binh Duong. Và hơn thế nữa, BECAMEX TOKYU được vinh danh chiến thắng tại 2 hạng mục “Dự án Khu đô thị tốt nhất – Best Township Development inVietnam dành cho Khu đô thị ????? ?????? ???? và “Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Special Recognition for CSR) Công ty TNHH BECAMEX TOKYU. Điều này một lần nữa khẳng định những giá trị kinh doanh bền vững tốt đẹp mà chủ đầu tư mang đến cho khách hàng và cư dân.