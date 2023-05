Đầu tư và tận hưởng - để không lỡ hẹn với thời cuộc

Nắm bắt dòng chảy “thời đại” không chỉ giúp cư dân danh giá tận hưởng cuộc sống xứng tầm mà còn là thời cơ để những người có tư duy cấp tiến chớp lấy món đầu tư sinh lời bền vững.

Xu hướng giới thượng lưu: rời đô thị khói bụi – tìm không gian xanh mát

Theo thông tin dẫn trên báo Người đưa tin, ngày 26/8 vừa qua, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí với chỉ số AQI thường xuyên trên 200 (mức cực kì có hại cho sức khỏe). Bắc Kinh và Jakarta lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 nhưng không thành phố nào có chỉ số trên 200. Ngay từ sáng sớm, nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội và một số tỉnh thuộc Bắc Bộ chìm trong không khí ô nhiễm như sương mù, khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Quá trưa đến chiều, nhiều người tham gia giao thông vẫn phải bật đèn pha để di chuyển.

Chất lượng sống luôn luôn là trăn trở của giới thượng lưu. Người có gu thưởng thức cần những không gian sống xứng tầm, với thiên nhiên xanh đích thực, cá tính độc đáo, tiện ích đẳng cấp và cả tiềm năng giá trị lâu dài. Đây là nguyên nhân khiến người giàu có xu hướng tìm đến những “đáp án” mới ở dải đất ven biển miền Trung với không gian sinh thái xanh mát. Hội An và Casamia đang là bến đỗ hấp dẫn cho dòng chảy này. Ngay sau khi ra mắt, Casamia Hội An đã trở thành đề tài hấp dẫn của giới đầu tư sành sỏi, hơn 70% số biệt thự nhanh chóng có chủ chứng minh sức hút của dự án bất động sản đẳng cấp này với cư dân thượng lưu.

Là dự án duy nhất nằm tại Rừng Dừa Bảy Mẫu – khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng 100ha và cận kề phố cổ Hội An sầm uất, quần thể biệt thự nổi Casamia án ngữ vị trí “vàng” để tận hưởng cuộc sống và đầu tư lâu dài. Tận dụng tối đa lợi thế địa lý này, kết hơp cùng sự thấu hiểu nhu cầu khắt khe của cư dân tinh hoa giúp Casamia chạm đến mong muốn chung của những nhà đầu tư tầm cỡ, tìm kiếm những tiện ích hiện đại hàng đầu giữa nền văn hoá bản địa đặc sắc.



Casamia là dự án duy nhất nằm tại Rừng Dừa Bảy Mẫu – khu dự trữ sinh quyển

thế giới rộng 100ha và kề cận phố cổ Hội An sầm uất

Không như nhiều dự án xanh “nhân tạo” với cây trồng và kênh đào, Casamia sở hữu riêng một khoảng trời nguyên sinh thực thụ, không khí trong lành không lẫn khói bụi và tầm nhìn thoáng đạt. Thiên nhiên nơi đây là suối nguồn bất tận để chủ nhân tái tạo năng lượng sống sau những ngày dài vất vả, khai mở một phong cách sống thật sự văn minh, chất lượng. Bên cạnh đó, thiết kế giao hòa giữa văn hóa Hội An và tính thời đại, đưa trải nghiệm sống của chủ nhân lên một tầm cao mới. Những ngôi biệt thự nổi tại Casamia được xây dựng với mái ngói âm dương, tre nứa địa phương, bắt nhịp hài hòa cùng tiện ích 5*: bể bơi vô cực, club house, kid club, nhà hàng, khách sạn, spa, gym,… tạo ra thiên đường đầy cá tính giữa thiên nhiên vô giá.

Hưởng lợi lớn từ tầm nhìn dài hạn

Biệt thự sinh thái Casamia không chỉ là tài sản đáng mơ ước hàng đầu trong bộ sưu tập bất động sản của các chủ nhân danh giá, mà còn hứa hẹn đem lại lợi nhuận vững chắc khi nguồn cung nghỉ dưỡng của Hội An đang thiếu hụt và đã lâu không có dự án cao cấp nào khác được mở bán chính thức tại phố Hội. Cùng với khu shophouse phiên bản giới hạn được mong đợi sẽ trở thành trung tâm mua sắm hấp dẫn bậc nhất Quảng Nam, nhà hàng khách sạn được quản lý bởi Akaryn – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu châu Á, Casamia cũng là nơi duy nhất tại miền Trung sở hữu được mực nước phù hợp để khai thác bến thuyền tại gia, giúp chủ nhân có thể tự do thưởng thức thú vui thượng lưu ngay giữa biển trời hùng vĩ.

Đặc biệt, Casamia có vị trí tiếp giáp bên tuyến đường huyết mạch rộng 38m đi đến Nam Hội An, bãi biển An Bàng, Cù Lao Chàm… và khi sông Cổ Cò thông dòng, Casamia có thể dễ dàng đón lượng khách đông đảo đến từ cả trung tâm Hội An và Đà Nẵng. Những yếu tố này đủ để khiến Casamia trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách và bảo chứng vững vàng cho lợi nhuận lâu dài của chủ nhân.



Casamia được kì vọng trở thành niềm tự hào mới của Hội An

Theo các chuyên gia phân tích, Casamia Hội An sở hữu những thế mạnh khó sao chép, là chỉnh thể hoàn hảo của cả tư duy thiết kế, văn hóa, không gian sinh thái và tiềm năng kinh tế. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Casamia là dự án được cấp sổ đỏ vĩnh viễn, chủ nhân sẽ được sở hữu truyền đời “kho báu” quý giá này, tự do phục vụ nhu cầu sống lẫn khai thác kinh doanh. Có lẽ sau Casamia, hiếm có dự án nào sở hữu đồng thời những thế mạnh như vậy. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành niềm tự hào mới của Hội An và những chủ nhân danh giá.

