Đầu tư vào shophouse Phúc An Asuka tại Châu Đốc, lợi thế nằm ở đâu?

Sức hút từ nguồn cung sẵn có

Shophouse hay còn gọi là nhà phố thương mại là mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh – Đây là lợi thế mà không sản phẩm nào so sánh được trong cùng một khu đô thị. Vị trí của shophouse cũng gần như chiếm sóng ở những mặt tiền đẹp, thừa hưởng toàn bộ lợi thế về quy hoạch, tiếp cận khách hàng, có giá trị gia tăng nhanh hơn so với sản phẩm khác.

Shophouse hiện đại thường được xây dựng 1 trệt 2 lầu, người mua sẽ kinh doanh tại tầng trệt với đa dạng các loại hình như: nhà hàng, quán cà phê, spa…Tầng 1 và 2 là không gian cư trú, vẫn giữ tính riêng tư và sang trọng, ngoài ra vẫn có thể tận dụng cho thuê văn phòng…

Phúc An Asuka nằm trong trung tâm TP.Châu Đốc – trở thành điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng lớn nhất khu vực

Theo môi giới, sức hấp thụ sản phẩm này nhanh ở tất cả các dự án, đặc biệt những khu vực có lợi thế lớn để kinh doanh như trong các trung tâm thành phố lớn, các điểm mạnh về du lịch…

Điểm chung của các khu vực này là dễ phát triển kinh doanh shophouse nhờ lượng người đến tham quan, du lịch, công tác và luân chuyển liên tục. Nhu cầu về ăn uống, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí luôn lớn và sẵn mỗi ngày.

Thực tế cho thấy, các điểm lưu trú cũng như giải trí luôn kín chỗ vào những ngày cuối tuần tại các điểm du lịch, từ những nơi cao cấp đến bình dân. Từ đây cho thấy, tiềm năng để kinh doanh loại hình shophouse rất dồi dào. Với các sản phẩm có vị trí thuận trục đường giao thông, trong trung tâm càng có giá trị lâu dài.

Shophouse trong Phúc An Asuka – Nhiều hơn một lợi thế

Shophouse Phúc An Asuka là sản phẩm đón đầu nhu cầu tại thành phố lễ hội Châu Đốc. Đặt giả thiết, nếu ngay trung tâm TP.Châu Đốc có một nơi hội tụ đủ những dịch vụ từ vui chơi để nghỉ dưỡng thì du khách sẽ không phải di chuyển về lại Long Xuyên (cách gần 60km) để thuê phòng lưu trú (thực tế hiện nay đang diễn ra). Do đó, khu đô thị Phúc An Asuka là câu trả lời thực tế nhất cho giả thiết trên.

Khảo sát tại Châu Đốc, đã có một số dự án khu đô thị đang chạy marketing bán hàng nhưng triển khai thực tế hầu hết chưa có, riêng Phúc An Asuka dù mới ra mắt nhưng tiến độ “thần tốc” xây dựng sản phẩm nhà đến các tiện ích, trong đó một số tiện ích đã đi vào sử dụng như: Phố đèn lồng, cầu Nhật, khu vui chơi trẻ em… và khu Clubhouse đã đạt khoảng 40%.

Trong giai đoạn đầu, đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group đưa ra thị trường phân khu Takara gồm 781 sản phẩm về nhà phố và shophouse. So với các dự án cùng phân khúc tại Long Xuyên, shophouse Phúc An Asuka sở hữu thiết kế hiện đại với 1 trệt 2 lầu, vị trí nằm trên mặt tiền đường lớn trong nội khu. Khu vực này giáp với một số tiện ích ngoại khu sẵn có như: Chợ đầu mối, trụ sở hải quan, bến xe… đều thuận tiện để phát triển kinh doanh.

Với giá bán chỉ từ 3,5 tỷ đồng/căn, tiến độ thanh toán linh hoạt, an toàn với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà đầu tư lựa chọn shophouse tại Phúc An Asuka ở thời điểm này là một lợi thế. Bên cạnh đó, đối với thị trường An Giang, một số dự án ở khu vực ngoài Châu Đốc đang ở giai đoạn chuyển nhượng nên mức giá cao, trung bình từ 48 -52 triệu/m2 cấu trúc 1 trệt 2 lầu.

Shophouse tại Phúc An Asuaka – TP. Châu Đốc

TP.Châu Đốc được biết đến là thành phố lễ hội, nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách hàng năm.

“Hầu hết phòng cho thuê đều kín lịch vào những dịp lễ, kể cả ngày thường. Mặc dù loại phòng chúng tôi kinh doanh chỉ là hostel”, chị Thuận – chủ một hostel tại Châu Đốc chia sẻ.

Có thể nói, cơ hội để phát triển dòng sản phẩm shophouse tại TP.Châu Đốc còn lớn, là cơ hội để nhà đầu tư nhanh tay lựa chọn sở hữu Phúc An Asuka.