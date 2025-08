Thời điểm cuối năm 2024, giá bán của đất nền Bình Dương ghi nhận thực tế đi ngang so với nửa năm trước. Đến thời điểm hiện tại, giá đất nền Bình Dương có xu hướng đi lên. Mức tăng dù khá nhẹ nhưng cũng khiến giới đầu tư hào hứng.

Đất Nền Bình Dương: Giá Bán Tăng Nhẹ

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , giá rao bán và giao dịch thành công ở thị trường đất nền Bình Dương ghi nhận mức tăng giá nhẹ thời điểm đầu năm 2025. Tại thị trường đất nền Dĩ An, đất nền dự án khu đô thị Đông Bình Dương tăng từ 10-12 triệu đồng/m2 lên 11-13 triệu đồng/m2. Tại khu đô thị Bình Nguyên (Dĩ An), những lô đất mặt tiền Thống Nhất, dễ dàng kết nối vành đai 3, xa lộ Hà Nội, giá chào bán tăng 65-68 triệu đồng/m2 lên 66,5-70 triệu đồng/m2. Những lô đất đối diện chung cư đường N1 ngay cổng dự án, giá chào bán cũng nhích từ 47-50 triệu đồng/m2 lên 48-51 triệu đồng/m2. Những lô đất có vị trí không đẹp bằng, giá tăng nhẹ từ 38-40 triệu đồng/m2 lên 38,5-41 triệu đồng/m2. Nếu thời điểm cuối năm ngoái, giá đ ingang và có số ít lô cắt lỗ với giá chào bán thấp hơn mặt bằng thị trường thì ở hiện tại, hiện tượng này đã không còn.

Giá bán đất nền Bình Dương tăng giá nhẹ đầu năm. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Bên cạnh đó, đất nền khu dân cư Icon Central sau gần một năm duy trì mức giá cũ cũng đã ghi nhận mức giá mới ở thời điểm này. Đơn cử, những lô đất đối diện công viên, trường học, đường trước đất rộng 13, giá rao bán tăng từ 44-46 triệu đồng/m2 lên 45,5-47 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, những lô nằm trên đường nhỏ, giá rao bán vẫn đang ở mức 40-42 triệu đồng/m2.

Tại thị trường đất nền Bến Cát , những lô vị trí đẹp của dự án đất nền Richland Residence, nằm trên mặt tiền đường Hòa Lợi, giá chào bán đã tăng từ 24-27 triệu đồng/m2 lên 26-29 triệu đồng/m2. Những lô đường nhỏ, vị trí bên trong, giá tăng từ 16-18 triệu đồng/m2 lên 17-19 triệu đồng/m2. Đất nền khu đô thị Golden Center City, giá chào bán hiện tại là 14-16 triệu đồng/m2 thay cho mức giá 12-15 triệu đồng/m2 của cuối năm ngoái. Những lô vị trí đẹp hơn, giá bán tăng từ 16-17 triệu đồng/m2 lên 18-19 triệu đồng/m2. Đất nền Mỹ Phước đang được chào giá 15-18 triệu đồng/m2, thay cho mức giá cũ là 13-16 triệu đồng/m2.

Nhiều Nhà Đầu Tư Tìm Mua Đất Nền Bình Dương Đầu Năm

Cuối năm ngoái, dù giá bán đ ingang nhưng chính sự ổn định này khiến đất nền Bình Dương vẫn hút giới đầu tư. Sức mua vào cuối năm 2024 tăng đáng kể, khoảng 30% so với đầu năm 2024. Ở thời điểm hiện tại, giá tăng nhẹ và lượng nhà đầu tư tìm về thị trường cũng tăng theo.

Lượng nhà đầu tư tìm mua đất nền Bình Dương tăng trưởng thời điểm đầu năm. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Anh Đức Tiến, môi giới đất nền Dĩ An (Bình Dương) cho biết, nguyên nhân khiến đất nền Bình Dương tiếp tục thu hút giới đầu tư là do giá bất động sản tại TP.HCM vẫn đang ở mức cao và đà tăng không có dấu hiệu dừng lại. Các dự án mới ra hàng tại khu vực TP. Thủ Đức vẫn đang ở mức ngoài trăm triệu đồng/m2, thậm chí có dự án ở khu vực Thủ Thiêm lên tới hơn 200 triệu đồng. Chính vì vậy, đất nền Bình Dương vẫn là một địa hạt đầu tư hấp dẫn. Việc giá đất nền Bình Dương tăng nhẹ, không biến động quá mạnh khiến giới đầu tư yên tâm. Nhà đầu tư đã mua trước đó có tâm lý vui mừng vì có lãi, nhà đầu tư mới bước chân vào thì không bị rơi cảm giác nghi ngại do mức tăng nhẹ nhàng, ổn định này.

Theo anh Nguyễn Như Huy, môi giới đất nền Bình Dương, thì nhà đầu tư đến từ TP.HCM đang có xu hướng gia tăng tại thị trường này. Nếu cuối năm ngoái, lượng nhà đầu tư TP.HCM chiếm khoảng 50% thì hiện tại, con số nhích lên khoảng 60%, 40% còn lại là nhà đầu tư địa phương. Sự gia tăng lượng nhà đầu tư đến từ TP.HCM dường như bắt nguồn từ các đợt ra hàng của các dự án thuộc TP.HCM sau Tết, giá bán vẫn tiếp tục neo cao và có xu hướng tăng ở nhiều dự án. Trong khi đó, mặt bằng giá đất Bình Dương thấp và hàng loạt sức hút khác không thể phủ nhận về thu hút FDI, kinh tế phát triển mạnh, tỉ lệ nhập cư cao, hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với TP.HCM chỉ khoảng 40 phút di chuyển.

